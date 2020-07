La prolífica intérprete falleció tras una larga batalla contra el cáncer Crédito: Instagram Galyn Görg

La actriz y bailarina Galyn Görg falleció a los 55 años, luego de una dura batalla contra el cáncer. La intérprete, que tuvo el rol de Angie en el film de culto RoboCop 2, y quien trabajó en la serie de David Lynch, Twin Peaks, murió en un hospital de Hawái, según comunicó su agente, Sheila Legette.

Görg, oriunda de Los Ángeles, comenzó su carrera en el mundo del videoclip, y luego debutó en TV en 1984 con la serie Fama, paso previo interpretaciones en otras producciones como Fantastico 6, It's Your Move y The A-Team. Sin embargo, su rol más resonante llegó en los 90 en el drama de ciencia ficción M.A.N.T.I.S., cocreated por el cineasta Sam Raimi, donde tuvo el significativo papel de Leora Maxwell.

Los 90 fue una gran década para Görg, con apariciones en la mencionada Twin Peaks, A Different World, Xena: la princesa guerrera y The Fresh Prince of Bel-Air, donde trabajó con Will Smith, a quien solía recordar en sus redes sociales como un gran compañero de trabajo.

En los últimos años, la actriz formó parte de diversas series como CSI: Miami, Lost, Parks and Recreation, Colony y How to Get Away with Murder.

En el mundo del cine, también fue igual de prolífica, aunque en proyectos que no alcanzaron mucha trascendencia, como The Wrong Guys, Judgment Nights y Storyville. Los films más populares que la tuvieron en su cast fueron RoboCop 2 y Punto límite.

Su última publicación de Instagram data del 9 de mayo, con un post en el que la actriz escribió la palabra "amor", y que ahora es canal para que muchos de sus amigos y seguidores puedan despedirla con sentidos mensajes. Görg nunca contrajo matrimonio ni tuvo niños, y peleó contra su enfermedad con bajo perfil.