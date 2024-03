Escuchar

No hay ceremonia de entrega de los Premios Oscar sin polémica. Una de las más recordadas fue la cachetada de Will Smith al presentador de la ceremonia, Chris Rock, en la gala de 2022. Este año, a la hora de conocer el veredicto final acerca de la Mejor película, Al Pacino subió al escenario para revelar el ganador y cometió un error que no pasó inadvertido.

La estrella creó confusión cuando anunció abruptamente que el ganador era Oppenheimer sin enumerar primero a los 10 nominados, como es habitual. “No era mi intención omitirlos”, dijo Pacino en un comunicado.

Este año, los asistentes a la gala tuvieron que contener la respiración mientras Al Pacino abría el sobre con el nombre de la película ganadora Chris Pizzello - Invision

Las películas nominadas eran Ficción americana, Anatomía de una caída, Barbie, Los asesinos de la luna, Los que se quedan, Maestro, Pobres criaturas, Vidas pasadas, Zona de interés y Oppenheimer. Pacino no se anduvo con rodeos y su discurso no contó ni con una introducción ni con un reconocimiento a los nominados, como sí sucedió con el resto de categorías. “Mejor Película... Oh, tengo que ir al sobre para eso”, expresó el icónico actor y continuó: “Y lo haré. Acá viene. Y... mis ojos ven... ¿Oppenheimer?”. Así, entre el desconcierto y la emoción, los protagonistas de la película dirigida por Christopher Nolan se dirigieron al escenario para recibir la estatuilla.

"No era mi intención omitirlos" afirmó el ganador del Oscar a Mejor actor en 1993 por Perfume de mujer Captura

“Los productores decidieron no volver a decir [el nombre de los nominados], ya que fueron destacados individualmente durante toda la ceremonia”, explicó Al Pacino en una declaración emitida el lunes por la tarde.

Pacino afirmó que “eligió seguir” la forma en que los productores querían que se entregara el premio. “Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de uno y que no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente”, agregó el artista. “Digo esto como alguien relacionado profundamente con cineastas, actores y productores, por lo que empatizo profundamente con aquellos que han sido despreciados por este descuido y es por eso por lo que sentí que era necesario hacer esta declaración”, se disculpó el actor.

Oppenheimer se llevó siete estatuillas de 13 nominaciones y se consagró como la gran ganadora de la noche ROBYN BECK - AFP

En diálogo con la revista Variety, la productora de los Oscar Molly McNearney confirmó que la decisión de nombrar directamente al ganador se tomó porque estaban “muy preocupados de que la ceremonia se hiciera muy larga”. En línea con la repercusión que causó el modo en que Pacino presentó el premio, McNearney, quien está casada con el presentador de la última edición de los Oscar, Jimmy Kimmel, agregó: “Cuando llegás al final del programa, ya viste los 10 trailers de las nominadas a Mejor película. La gente sólo quiere saber quién gana y están listos para que termine el espectáculo. Al menos eso es lo que creíamos y por eso no le dimos [a Al Pacino] las nominaciones para leer”.

La productora se disculpó con Al Pacino por la repercusión de la decisión: “Lo puso en una situación difícil. Fue un poco confuso, pero esa es la emoción de la televisión en vivo. ¡Nunca sabés lo que va a pasar exactamente!”.

Previamente a la entrega de los Oscar, Oppenheimer había obtenido todos los premios más codiciados de la temporada norteamericana Chris Pizzello - Invision

Oppenheimer (2023) se consagró la gran ganadora de la noche de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, con siete estatuillas. El film recibió el galardón a Mejor actor principal (Cillian Murphy), Mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.), Mejor director (Christopher Nolan), Mejor película, Mejor banda sonora (Ludwing Göransson), Fotografía (Hoyte van Hoytema) y Edición (Jennifer Lame).

