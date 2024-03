Escuchar

Si es ficción o realidad, a esta altura, poco importa. Hace casi dos décadas que cada vez que Jimmy Kimmel y Matt Damon juegan a pelearse el rating sube y las redes explotan de memes, canciones y comentarios. Lo de ellos, más que una broma, se convirtió en toda una obra de arte. Un paso de comedia que persistió a lo largo del tiempo y que le propuso tanto a las celebrities como a los espectadores algo revolucionario: no tomarse tan en serio a la televisión.

La lista de enemistades mediáticas es interminable: Justin Bieber y Orlando Bloom, Kanye West y Taylor Swift, Hailey Bieber y Selena Gómez . Pero lo de Jimmy Kimmel y Matt Damon juega en otra liga. Y es que resulta tan insólito como gracioso que desde hace 19 años ambos sostengan una pelea ficticia con tal nivel de dedicación, creatividad e ingenio. Se necesita verdadero talento para sostener algo así por tanto tiempo. Este domingo, en la entrega número 96 de los Premios Oscar, los televidentes de todo el mundo esperan ansiosos un nuevo capítulo de esta irreverente complicidad y especulan con que —una vez más— forme parte de la performance de Kimmel durante los premios de Hollywood.

La primera vez que el actor Matt Damon y el presentador y comediante Jimmy Kimmel tuvieron un cruce mediático fue en 2005. La última provocación pública entre los dos tuvo lugar con el estreno del video promocional de los Oscar Kevin Winter - Getty Images North America

La primera piedra

Todo comenzó en 2005 cuando el presentador lanzó una broma improvisada en su programa de televisión Jimmy Kimmel Live! sobre Damon. “Tuvimos un mal programa…”, explicó el comediante en una entrevista en 2013 para la radio pública estadounidense NPR. “Los invitados fueron malos y yo me sentía bastante mal conmigo mismo”, recordó Kimmel sobre el inicio del chiste. Por supuesto, aquella noche Damon no estaba entre sus invitados del show pero el cómico, improvisó en tono de broma: “ Mis disculpas a Matt Damon, nos quedamos sin tiempo, lo vamos a sacar al aire pronto”. La ironía se convirtió en una simpática muletilla y en la marca personal del cierre de cada emisión. “La gente se ríe cada vez que digo esa frase. Repitiendo el mismo chiste todas las noches, uno pensaría que al final la gente se cansaría de él, pero no resultó así”, confesó el ávido conductor.

Amigos detrás de las cámaras, Kimmel y Damon descubrieron que algunos espectadores creían que la disputa era en serio y que el conductor tenía un especial rencor hacia el actor. La supuesta pelea movió tanto el avispero de la audiencia que el programa ganó espacio en los medios y el rating empezó a crecer. En 2006 finalmente Kimmel invitó a Matt al programa. Y ahí el cuento -por supuesto- que siguió. Jimmy tardó tanto en presentarlo que “se quedaron sin tiempo para la nota”. Y Damon se mostró sumamente enojado e incluso insultó, repleto de rabia, al presentador. Desde ese día, el actor -que no volvió a ser invitado oficialmente al programa- se convirtió en un participante habitual con distintas apariciones en absurdos sketches, parodias y canciones. Incluso en un episodio, el actor “secuestró” y ató a Kimmel a una silla.

Premios Oscar 2024: cita de una broma anunciada

El paso de comedia entre ambos resulta tan absurdo como verosímil y a esta altura, inoxidable. En numerosas oportunidades Damon fue consultado por la pica entre ambos y el intérprete aseguró que no está dispuesto a hacer las paces con el presentador. “No, no, es un imbécil. ¿Por qué iba a hacer eso?”, expresó el año pasado en la alfombra roja del Teatro Regency Village en Hollywood. “Es un ser humano terrible. Es un hombre manifiestamente malo”, afirmó el actor. Al parecer, no hay reconciliación a la vista: “La verdad, no puedo imaginarme que eso ocurra. Realmente no puedo”, agregó Kimmel en esa misma alfombra roja.

Con el paso de los años la broma en vez de agotarse, escaló y la falsa pelea encontró en los Oscar el escenario ideal para explotarla al máximo. Kimmel, en su carácter de presentador, aprovechó el micrófono de las galas del 2017, 2018 y 2023 para lanzarle indirectas a Damon ante los millones de espectadores de la premiación. Incluso, en el video promocional de la ceremonia de este año Matt Damon, que aparece en la piel del personaje que interpretó en Oppenheimer, es atropellado por el conductor y “Weird Barbie” mientras se dirigen a los Oscar. La ceremonia de este domingo 10 de marzo será, sin dudas, la cita perfecta para un nuevo episodio de esta falsa enemistad que tanto le gusta al público.