Este domingo 10 de marzo, se celebró la 96° gala de los Premios Oscar, que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La película de Oppenheimer se consagró la gran ganadora de la noche, con 7 estatuillas, muy en sintonía con Pobres criaturas (Poor things), que se llevó cuatro. El icónico actor Al Pacino subió al escenario y fue el encargado de revelar el ganador a Mejor Película, pero cometió un error que no le perdonaron en las redes sociales.

Al Pacino reveló el ganador a Mejor Película ROBYN BECK - AFP

Oppenheimer (2023) se consagró la gran ganadora de la noche de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, con siete estatuillas. El film recibió el galardón a Mejor Actor Principal (Cillian Murphy), Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr.), Mejor Director (Christopher Nolan), Mejor Película, Mejor banda sonora (Ludwing Göransson), Fotografía (Hoyte van Hoytema) y Edición (Jennifer Lame).

A la hora de conocer el veredicto final acerca de la Mejor Película, fue el icónico Al Pacino quien subió al escenario para revelar el ganador. Las películas nominadas eran American fiction, Anatomía de una caída, Barbie, Los asesinos de la luna, Los que se quedan, Maestro, Pobres criaturas, Vidas pasadas, La zona de interés y Oppenheimer. Pero el protagonista de El padrino cometió un error que no le perdonaron en las redes sociales.

Y es que el actor no se anduvo con rodeos y su discurso no contó con una introducción ni con un homenaje a los nominados, como sí sucedió en el resto de categorías. “Mejor Película... Oh, tengo que ir al sobre para eso”, expresó Al Pacino. Y continuó: “Y lo haré. Acá viene. Y... mis ojos ven... ¿Oppenheimer?”. Así, entre el desconcierto y la emoción, los protagonistas de la película dirigida por Christopher Nolan se dirigieron al escenario para recibir la estatuilla.

Noticia en desarrollo.