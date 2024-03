Escuchar

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para la 96.ª edición de los Oscar, los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense. El 10 de marzo, las butacas del Dolby Theatre de Los Ángeles estará ocupado por las grandes estrellas de la temporada.

Oppenheimer de Christopher Nolan se perfila como la candidata a vencer y todo indica que Robert Downey Jr. y Da’Vine Joy Randolph subirán al escenario a recibir su estatuilla. Los últimos resultados de las premiaciones perfilan a Cillian Murphy en la categoría de Mejor Actor, aunque hasta el momento el gran interrogante está en la terna de Mejor Actriz: ¿Emma Stone por Pobres criaturas o Lily Gladstone por Los asesinos de la luna? Habrá que esperar al domingo para averiguarlo.

Con 13 nominaciones, Oppenheimer se perfila como la gran favorita de los Oscar

Pero si bien las actuales ceremonias son distintas a las de hace 20 o 30 años, lo cierto es que, a lo largo de las 96 ediciones, ocurrieron situaciones que pasaron a la historia. ¿Quién no quedó atónito luego de que Will Smith le pegara a Chris Rock? ¿O retuiteó la foto de Ellen DeGeneres? ¿O se desconcertó cuando anunciaron mal el nombre de la ganadora a Mejor Película? Para calmar las ansias por lo que sucederá el domingo, a continuación un repaso por 15 momentos memorables que marcaron los Oscar.

La tremenda cachetada de Will Smith a Chris Rock

Se suponía que la del 27 de marzo de 2022 iba a ser la gran noche de Will Smith, y lo fue, aunque quizás no por los motivos por los cuales se presuponían. Tras dos nominaciones a los Oscar, esperaba que la tercera - por su papel de Richard Williams en King Richards- fuera la vencida. Aunque sí, ganó como Mejor Actor, todos se quedaron con el violento momento que protagonizó en medio de la ceremonia.

Chris Rock hizo un desagradable comentario sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith, y el actor se levantó de su asiento, subió al escenario y lo abofeteó delante de, no solo sus colegas, sino también de toda la audiencia.

En 2022, Will Smith golpeó a Chris Rock en plena ceremonia Chris Pizzello

Parasite, la película que hizo historia

Todos recordarán lo que ocurrió en la edición número 92 de los Oscar. La producción de Corea del Sur, Parásitos, se consagró como Mejor Película, haciendo historia como el primer filme de habla no inglesa en alzar dicha estatuilla. Asimismo, se impuso en la categoría de Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Película Internacional.

Parasite, la película de Corea del Sur que ganó el Oscar en 2020 BBC Mundo - Archivo

Lady Gaga, Bradley Cooper y una performance inolvidable

Lady Gaga y Bradley Cooper supieron interpretar a una de las parejas de ficción más queridas de los últimos años. Se pusieron en la piel Ally y Jackson en Nace una estrella y recibieron múltiples nominaciones al Oscar. Pero también dieron una actuación que, sin dudas, aun muchos recuerdan, por la conexión, la química y la complicidad que transmitieron. Juntos y sentados en el piano, interpretaron “Shallow” (ganadora en la categoría de Mejor Canción) sobre el escenario del Dolby Theatre y enamoraron a todos.

Y el Oscar es para La La Land... No, perdón Moonlight

La de Mejor Película es la última categoría de la noche. En 2017 las nueve nominadas fueron: La llegada, Fences, Hasta el último hombre, Sin nada que perder, Talentos ocultos, La La Land, Un camino a casa, Manchester junto al mar y Luz de luna. Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron que la ganadora era La La Land, pero cuando todo el equipo subió al escenario, Jordan Howowitz, productor del filme, anunció: “Hay un error. Moonlight, ustedes ganaron el premio a mejor película. No es una broma, es Moonlight”. Sin dudas, un momento inolvidable.

En 2017 Faye Dunaway y Warren Beatty anunciaron a La La Land como ganadora, pero el premio era para Moonlight

Un Oscar Para Leo

Si algo quería ver el mundo era a Leonardo DiCaprio levantar un Oscar. Estuvo nominado cuatro veces, por ¿A quién ama Gilbert Grape?, El Aviador, Diamante de Sangre y El lobo de Wall Street. Pero, ¡la quinta fue la vencida! En 2016 ganó como Mejor Actor por El Renacido, de Alejandro González Iñárritu. Y más de uno recordará por siempre esa gran ovación de pie que recibió.

Ellen DeGeneres y “la selfie” de los Oscar

Pasaron 10 años desde “la selfie”. En 2014, Ellen DeGeneres ofició de conductora y no solo pidió pizzas para las celebridades y se disfrazó de Glinda, la bruja buena del Sur, sino que también organizó la foto más icónica de los Oscar, la cual fue tomada por Bradley Cooper. La misma reunió a ambos y a algunas de las grandes figuras de aquella temporada: desde Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum y Meryl Streep, hasta Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Lupita Nyong’o, Peter Nyong’o Jr. y Angelina Jolie.

La emblemática selfie de los Oscar

Jennifer Lawrence y una caída para la historia

Su trabajo como Tiffany Maxwell en El lado luminoso de la vida, le dio a Jennifer Lawrence el galardón de Mejor Actriz en 2012. Pero no todo fue tan “celestial” como se esperaba. Luego de que Jean Dujardin anunciara su nombre, la actriz se dispuso a subir al escenario luciendo su recordado vestido Dior, pero tropezó y terminó sentada en las escaleras, protagonizando así uno de los mejores bloopers de los premios.

Kathryn Bigelow, la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Directora

Con solo mirar el historial, es preciso decir que, en la categoría de Mejor Director, las mujeres nunca tuvieron el reconocimiento merecido (por ejemplo, este año Greta Gerwig no estuvo nominada por Barbie). Fue recién en 2009 que una mujer levantó por primera vez la estatuilla: Kathryn Bigelow ganó por Vivir al límite. Aquí un dato de color. Ese año la directora estuvo nominada en la categoría contra su exesposo, James Cameron, quien estaba allí por Avatar.

Heath Ledger ganó un Oscar póstumo

Uno de los momentos más recordados de los Oscar fue cuando se reconoció a Heath Ledger como Mejor Actor de reparto por su icónica interpretación de Guasón en Batman, el caballero de la noche. El actor falleció el 22 de enero de 2008 y la ceremonia se realizó el 22 de febrero de 2009, por lo que fue su familia quien subió a recibir el premio. Su hija, Matilda Rose Ledger -fruto de su relación con Michelle Williams- se quedó con la estatuilla.

Tras su muerte, Heath Ledger ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto Archivo

Cher, un Oscar y un vestido a puro brillo y transparencias

Los Oscar no solo giran en torno a los galardones, sino también a lo que ocurre en la alfombra roja. Todas las miradas se posan en los looks de las celebridades y los fanáticos y la prensa esperan con ansias para hacer la lista de los mejores y peores vestidos de la noche. Hubo algunos vestidos memorables, como el Atelier Versace de Angelina Jolie o el Givenchy de Audrey Hepburn. Aunque hubo uno en particular que dio mucho de que hablar: el que usó Cher en 1988.

El icónico vestido de Cher en los Oscar AP

La intérprete de “Strong Enough” fue reconocida como Mejor Actriz por su trabajo en Hechizo de luna. Para dicha ocasión se lució con un osado y sensual vestido bordado de Bob Mackie, que tuvo brillos, escote y trasparencia. Sin dudas, uno de los looks más recordados de los Oscar.

El día que Marlon Brando rechazó su Oscar por El Padrino

¿Fanáticos de El Padrino por acá? En 1973, Marlon Brando ganó el Oscar a Mejor Actor por su personaje de Don Vito Corleone en el filme de Francis Ford Coppola. Sin embargo, rechazó el reconocimiento y, en su lugar, subió al escenario Sacheen Littlefeather, presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Estadounidenses en aquel momento.

Marlon Brando ganó el Oscar por El Padrino, pero lo rechazó

“Esta noche vengo en representación de Marlon Brando que, lamentablemente, rechaza este generoso galardón. Y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses en la actualidad por parte de la industria cinematográfica, en la televisión, en las películas reemitidas y en lo recientemente ocurrido en Wounded Knee”, dijo Sacheen Littlefeather frente al micrófono.

La ovación más larga de los Oscar

¿Quién otro que Charles Chaplin pudo haber recibido la ovación más larga de la historia de los Oscar? En la edición número 44 de los premios, el protagonista de “El circo” fue reconocido con el Oscar honorífico por su influencia en el arte del siglo XX. ¿Durante cuánto tiempo lo aplaudieron? Alrededor de 12 minutos.

Charles Chaplin recibió el Oscar honorífico

Una categoría y dos actrices

En 1968 la categoría de Mejor Actriz tuvo cinco nominadas y, curiosamente, dos ganadoras. Katharine Hepburn se alzó con su tercer Oscar por la película, El león en invierno, pero compartió la victoria con Barbra Streisand, quien ganó por su icónico papel de Fanny Brice en Funny Girl. El empate en la terna será recordado para siempre.

La primera y única vez que Marilyn Monroe asistió a los Oscar

Marilyn Monroe fue, indiscutidamente, una de las actrices más importantes de Hollywood y hoy, a más de sesenta años de su muerte, sigue siendo un ícono de la cultura. Sin embargo, lo cierto es que nunca estuvo nominada al Oscar. La primera y única vez que asistió a una ceremonia fue en 1951, para presentar la categoría de Mejor sonido. Allí se lució con un icónico vestido negro diseñado por Charles LeMaire.

La primera persona afroamericana en ganar un Oscar

Hattie McDaniel fue la primera persona afroamericana en ganar un Oscar. En 1940, la actriz nacida en Kansas hizo historia al imponerse en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su personaje de Mammy en la película, Lo que el viento se llevó. Según reconstruyó The Hollywood Reporter en 2015, el productor del filme, David O. Selznick, tuvo que pedir un permiso especial para que McDaniel pudiera ingresar al Hotel Ambassador, donde se realizaba la ceremonia, por la política de prohibición de negros que tenía el hotel.

Vivien Leigh y Hattie McDaniel ganaron el Oscar por Lo que el viento se llevó, en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actriz de reparto respectivamente Archivo

La actriz tuvo que sentarse en una mesa al fondo de la sala, separada del elenco. Esa ceremonia aún no se transmitió en televisión. Recién en 1953 los Oscar se televisaron por primera vez.