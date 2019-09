'Alcanzando tu sueño': una artista busca su escalera a la fama

Elle Fanning interpreta a Violet, una chica de 17 años que busca cumplir su sueño de ser cantante Crédito: LD Entertainment y Bleecker Street

'Alcanzando tu sueño'

Dirigida por Max Minghella. Elenco: Elle Fanning. Tres estrellas

Muchos artistas comienzan antes de entender el negocio de la música. Es el caso de Violet, una soñadora de 17 años interpretada con tímida belleza por Elle Fanning. Ella vive limpiando casas y actuando en pubs. Su madre (Agnieszka Grochowska) quiere disuadirla de participar en una competencia televisiva de Londres llamada Teen Spirit.

Es una fórmula conocida hace tiempo -por lo menos desde que existe American Idol- y el guion no la discute. Pero el actor Max Minghella (Nick de The Handmaid's Tale), en su debut como director, tiene un don para desviaciones deslumbrantes. Y entonces vemos a Violet sola en su habitación, rockeando con "Dancing on My Own" de Robyn y evocando con precisión el dolor en "Lights" de Ellie Goulding durante una audición. El desafío para Fanning, de 20 años, es interpretar a una chica apocada que solo puede liberarse a través de la música. La actriz muestra sus dotes vocales (con ayuda del Auto-Tune) y deja a Violet bien parada.

