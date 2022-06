Ana de Armas y sus primeras e impactantes imágenes como Marilyn Monroe para Blonde, de Netflix

Blonde, la adaptación para Netflix de Andrew Dominik de la novela de Joyce Carol Oates ya tiene su primer adelanto de poco más de un minuto en el que se puede ver a la actriz Ana de Armas en la piel de Marilyn Monroe.

El adelanto también revela la fecha de estreno del film en el que el realizador australiano estuvo trabajando por más de una década: 23 de septiembre en la plataforma de streaming. Previamente, hará su paso por el Festival de Cine de Venecia.

En el primer trailer, nos encontramos con una Monroe ficcionalizada -fiel al estilo de la obra de Oates, editada hace 22 años y finalista en su carrera al premio Pulitzer- en su camarín, visiblemente abatida mientras un maquillador le asegura que “ella está llegando”, en clara alusión a “la otra Marilyn”, la que cambiaba de semblante al momento de estar contacto con su público y los flashes que la aguardaban.

Luego, vemos un pantallazo de hitos en la carrera de la actriz, como la proyección del film de Howard Hawks, Los caballeros las prefieren rubias, y La comezón del séptimo año de Billy Wilder.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en La comezón del séptimo año 2022 © Netflix

En diálogo con LA NACION , Dominik aseguró estar “muy orgulloso” de la película, que comenzó a filmarse en agosto de 2019, tuvo un impasse por la pandemia, y concluyó en julio de 2021. En simultáneo y en plena pandemia, el director de El asesinato de Jesse James y Mátalos suavemente se abocó al rodaje del documental del músico Nick Cave, This Much I Know to Be True.

Blonde, de Andrew Dominik 2022 © Netflix

“Netflix me está permitiendo estrenar la película que quería hacer, e incluso con la calificación NC-17, creo que es bastante buena”, había declarado Dominik en diálogo con Collider a mediados de abril, en una entrevista en la que se explayó sobre el foco de la historia que él mismo escribió con las páginas de Oates como material de base. “[Marilyn] Está profundamente traumatizada, y ese trauma requiere una división entre un yo público y un yo privado, que es la historia de todos, pero con una persona famosa, que a menudo se desarrolla públicamente, de manera que puede causar un trauma adicional”.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias 2022 © Netflix

El elenco de Blonde se completa con los nombres de Adrien Brody como Arthur Miller, Bobby Cannavale como Joe DiMaggio , Julianne Nicholson como Gladys Pearl Baker (madre de Monroe), y Caspar Phillipson como John F. Kennedy.

La banda sonora del largometraje estuvo a cargo precisamente de Nick Cave y Warren Ellis. “Eso me puso muy contento”, le expresó el cineasta a este medio.

“Fue una torura”: la confesión de Ana de Armas

Ana de Armas en Blonde 2022 © Netflix

En enero del año pasado, en una entrevista con The Sunday Times, la actriz contó lo difícil que fue intentar despegarse de Marilyn tras finalizar cada jornada de rodaje, y la intensa preparación que le requirió estar a la altura de este protagónico.