Preocupación por la salud de Tom Hanks: un video lo muestra desmejorado y con temblores en una mano

Delgado, envejecido y con aparentes síntomas físicos que preocupan a sus fans. Tom Hanks ha sido retratado en algunas imágenes de video mostrando un aspecto que ha generado alarma respecto al actual estado de salud del emblemático actor de 65 años.

El oscarizado intérprete se encuentra en medio de la gira promocional de la película biográfica sobre Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann, en la que interpreta al manager del cantante. En una de las presentaciones de la biopic en Australia el pasado 4 de junio, en la ciudad de Gold Coast -donde se desarrolló el rodaje- se ve al actor hablando y sosteniendo el micrófono con las dos manos para tratar de detener un temblor que le aqueja en ese momento.

El actor comienza su discurso comentando: “No hay mejor lugar en el mundo para hacer una película que aquí en Gold Coast”, dijo, con el micrófono en la mano derecha y la mano izquierda en el bolsillo. Y continuó: “He rodado películas en Marruecos, Los Ángeles, Nueva York, Seattle y Berlín. Ninguna de estas ciudades tiene lo que tiene Gold Coast, ¿y qué es eso? Dos palabras. Ninguna de esas otras ciudades tiene a Dan Murphy”, expresó con humor refiriéndose a la cadena de licorerías.

Mientras su mano temblaba, Hanks trató de controlar la situación colocando su mano izquierda en la parte inferior del micrófono, debajo de la derecha. También intentó brevemente cambiar el artefacto de manos.

La audiencia no pareció darse cuenta, ya que Hanks los deleitó al afirmar: “Pasamos un tiempo absolutamente magnífico con todos ustedes. Hay algo en la gente y en el lugar de Gold Coast que hace que todos caminen con una mirada de confianza en sus rostros. Su alegría y entusiasmo por la vida se trasladaron a nuestra película”, añadió.

Más tarde, refiriéndose al director y dirigiéndose a la ciudad de acogida, remarcó: “Tenés un maravilloso hijo dorado proactivo en Baz Luhrmann, que ama a Australia más que a los canguros, más que a Dan Murphy”.

Hanks en Australia, durante la promoción de la película Elvis Don Arnold - WireImage

A pesar de las especulaciones respecto a su salud, no se descarta que su actual aspecto físico se deba a alguna dieta para adaptar su figura a un próximo proyecto profesional. No sería la primera ocasión en que la estrella de Hollywood se ve en la obligación de perder peso para representar un papel, como ya hizo en Náufrago. Sin embargo, por el momento no ha trascendido el motivo de su aparente desmejoría.

Cabe recordar que la leyenda del cine hizo público su diagnóstico de diabetes tipo 2 en 2013, una dolencia crónica que lo afecta, no solo por herencia genética, sino por su descuidada dieta de antaño.

En su último trabajo, Hanks se pone en la piel de Tom Parker, el manager de Elvis Presley en la nueva película protagonizada por Austin Butler. Hanks luce irreconocible en la película.

Tom Hanks sale del estreno de la película 'Elvis' en el 75º festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, el miércoles 25 de mayo de 2022 Petros Giannakouris - AP

Luhrmann, junto a los guionistas Sam Bromell, Craig Pearce y Jeremy Doner decidieron poner el foco en la carrera de Presley y en su vida personal, pero justamente bajo la mirada de ese hombre maquiavélico, Parker, el “coronel” con el que el artista tuvo una relación de gran complejidad y extrema dependencia, aspecto que el film explora en detalle.

En la ficción, Olivia DeJonge interpreta a Priscilla Presley, esposa de Elvis de 1967 a 1973, es decir, cuatro años antes del fallecimiento del músico a los 42 años. “La película (...) abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos”, comunicaron los estudios Warner Bros. respecto al ambicioso largometraje.

En diálogo con el portal PopCulture en el marco de una conferencia de prensa por el lanzamiento del trailer, Tom Hanks se refería a la experiencia de trabajar junto al creador de Moulin Rouge! y a través de un personaje de múltiples capas. “Es interesante porque un villano es demasiado fácil de componer. Aquí Tom Parker cuenta la historia, y en realidad la está defendiendo. Si viviste con un Elvis o viviste con un Amadeus, es tu memoria, tu versión de su vida”, explicó el actor.