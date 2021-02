Andy Muschietti encontró a su Supergirl para el film The Flash

El esperado largometraje protagonizado por Flash sigue adelante. El director argentino Andy Muschietti está al frente del ambicioso film de superhéroes, en el que Ezra Miller volverá a ponerse en la piel del integrante más veloz de la Liga de la justicia. Y en las últimas horas, Muschietti publicó en su cuenta de Instagram un diálogo que compartió con la actriz Sasha Calle, la elegida para interpretar a Supergirl en esa película.

En el video que el director subió a sus redes le pregunta sin muchos rodeos a Sasha si ella “puede volar, y si le gustaría hacerlo”. La actriz se ríe, y no puede evitar emocionarse cuando Muschietti le muestra el icónico uniforme de Supergirl, y le confirma que obtuvo el papel. El diálogo entre ambos transcurre parte en inglés y parte en español. Eso se debe a que Calle, si bien nació en Massachusetts, pasó parte de su infancia en Colombia, de donde es oriunda su familia materna.

La actriz no cuenta con una amplia trayectoria, y su principal trabajo fue en The Young and the Restless, un soap opera de Estados Unidos que se emite ininterrumpidamente desde 1973. Su paso por el campo de las telenovelas la conecta con otros dos actores que interpretaron a Superman, Christopher Reeve y Brandon Routh, quienes también dieron los pasos iniciales de sus carreras en ese mundo. Según informa Deadline, la intención desde Warner es impulsar la figura de la Supergirl cinematográfica, para darle peso propio y en el futuro, quizá la posibilidad de una película en solitario.

Al momento de presentar el proyecto, Muschietti declaró en agosto del año pasado: “The Flash es alguien que tiene el poder de cambiar los acontecimientos ocurridos en el pasado, pero al hacerlo puede arruinar la materia prima del continuo espacio-tiempo. Lo más importante de la película es que pueda llegar al corazón de quienes la ven”. Según se comenta, el film estará basado en Flashpoint, una miniserie publicada en 2011 en la que Flash se traslada accidentalmente a un universo paralelo, en el que Bruce Waye fue asesinado, y Aquaman y la Mujer maravilla mantienen sus reinos en guerra.

El film se basará parcialmente en Flashpoint, un cómic en el que Flash viaja a un universo alternativo

Con la confirmación de Sasha Calle en The Flash, la película suma una nueva figura a una amplia galería de héroes que conformarán la lista de invitados en el film, entre quienes también se encuentran Michael Keaton y Ben Affleck, que volverán a representar sus respectivas versiones de Batman. En un futuro no muy lejano, se espera nuevos anuncios con respecto a quiénes serán otros de los héroes y heroínas invitadas a la historia.