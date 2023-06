Andy Muschietti y un nuevo gran desafío: después del exitoso debut de Flash, se hará cargo de la próxima película de Batman

escuchar

Después del exitoso debut de Flash y de haber recibido los elogios de algunas de las personas más importantes de la industria del entretenimiento, los hermanos argentinos Andy y Bárbara Muschietti se harán cargo de una de las apuestas más importantes de Warner. El director y la productora estarán al frente de The Brave and the Bold, el proyecto que presentará una nueva versión de Batman en la pantalla grande.

Si bien su desembarco en la Baticueva era una posibilidad con la que se especulaba desde hace un tiempo, la buena recepción del film del máximo velocista de DC los colocó precisamente allí, para contar por primera vez en el cine la historia de Bruce Wayne y su hijo Damian. El proyecto forma parte de la expansión del universo de superhéroes que están desarrollando los directores de DC Studios, Peter Safran y James Gunn.

En las últimas semanas, el director fue cauto y literalmente evitó hablar sobre este proyecto, a pesar de que en varias de las entrevistas que brindó -a propósito del estreno mundial de Flash- le preguntaron sobre el tema. Sin embargo, la noticia fue dada a conocer este jueves por los responsables del estudio. “Vimos Flash incluso antes de tomar las riendas de DC Studios, y sabíamos que estábamos en manos no solo de un director visionario, sino de un gran fanático de DC”, dijeron Gunn y Safran en un comunicado.

“Es una película magnífica, divertida, emotiva, emocionante, y la afinidad y pasión de Andy por estos personajes y este mundo simplemente resuena en cada cuadro. Entonces, cuando llegó el momento de encontrar un director para The Brave and the Bold, en realidad solo había una opción. Afortunadamente, Andy dijo que sí. Barbara firmó para producir con nosotros y estábamos en camino. Son un equipo extraordinario, y no podríamos tener socios mejores o más inspiradores mientras nos embarcamos en esta nueva y emocionante aventura en la DCU ”, agregaron.

Brave and the Bold propone un nuevo comienzo: no solo presentará un nuevo Batman, sino que marcará el desembarco en el cine de uno de los “nuevos” personajes de DC que más popularidad logró en el último tiempo: Damian, un preadolescente criado por la Liga de Asesinos, hijo de Wayne y de Talia al Ghul. Lo curioso de la historia es que Bruce se entera de su existencia cuando el muchacho aparece en su mansión para vivir junto a él. El personaje fue creado por el guionista Grant Morrison y el dibujante Andy Kubert en 2006.

Si bien esta es la primera vez que los hermanos Muschietti se “instalarán” en la Baticueva, lo cierto es que ya han tenido contacto en el universo del héroe enmascarado de Ciudad Gótica. De hecho, en Flash aparecen dos de las versiones más celebradas de Bruce Wayne: la de Michael Keaton y la de Ben Affleck.

Aún no está claro si el proyecto ya cuenta con un guión. Según indicó The Hollywood Reporter, la guionista de Flash, Christina Hodson, era una de las opciones que manejaba el estudio, pero finalmente decidió mudarse a la franquicia de Rápido y Furioso. Además, es posible que la larga huelga que llevan adelante los guionistas de cine y televisión haya dificultado la búsqueda.

“Es una historia muy extraña de padre e hijo”, resumió Gunn en una conferencia de prensa a finales de enero al anunciar la película. Brave and the Bold forma parte de una nueva parte dentro del Universo DC. Este nuevo comienzo, ideado por Gunn y Safran, incluirá otros títulos como Supergirl : Woman of Tomorrow, Swamp Thing y The Authority. Siguiendo los pasos de Marvel, DC decidió incluir en esta nueva etapa a la pantalla chica. Allí se estrenarán las series The Lanterns, Waller y Paradise Lost que formarán parte, al igual que la película que dirigirá Muschietti, del Universo DC Principal.

Según se informó, la versión del Caballero Oscuro de Robert Pattinson -que tendrá su segunda película en 2025- fue calificada como una “historia de DC Elseworlds”, es decir que su trama transcurre en algún universo alternativo y por fuera de la continuidad que intentan establecer Gunn y Safran.

A pesar de que hoy es considerado uno de los más importantes directores de películas de superhéroes, Andy Muschietti hizo su debut en Hollywood en un género diferente: dirigió en 2013 el film de terror Mamá. Su adaptación en dos partes de It, el clásico de Stephen King, en 2017 y 2019, lo catapultaron a las grandes ligas.

LA NACION

Temas Andy Muschietti