Encantados de compartir el glamour de la alfombra roja juntos, Anya Taylor-Joy y su padre, Dennis, cautivaron a los paparazzi del Teatro Dolby de Los Ángeles el día de la ceremonia número 96 de los Premios Oscar. Además de la elegancia, padre e hija comparten su amor por Argentina y Buenos Aires, un país y una ciudad con la que tienen lazos profundos.

“Hace 15 años le dije que iba a ir a los Oscar y que lo iba a traer, entonces, hoy cumplimos”, le comentó orgullosa Anya Taylor Joy a la prensa. “Después de tanto tiempo, cumplió”, agregó, emocionado, su padre. “¿Tu mamá no se puso celosa?”, preguntó Axel Kuschevatzky, divertido, en la red carpet. La actriz y su padre, cómplices, sonrieron y agradecieron a los presentadores por el cariño.

El comienzo de este año encontró a Anya entre rodajes y estrenos: Duna: parte dos y Furiosa son dos de sus apuestas más grandes de 2024: “Es un año increíble, estamos trabajando un montón. Estoy muy feliz”, agregó agradecida por el reconocimiento del público y de la industria.

Dennis es mitad escocés y mitad argentino. Aquí en nuestro país conoció a su mujer, Jennifer Marina Joy y es aquí donde la actriz de Gambito de dama pasó parte de su infancia. Anya estudió en el colegio Northlands, el mismo en el que cursó Máxima Zorreguieta. Él, además de banquero, fue uno de los pioneros de la motonáutica en nuestro país, una disciplina que lo hizo brillar en la década del 80.

El vestido que inspiró a Anya Taylor-Joy fue presentado por Christian Dior en 1949. Conocido como "el vestido de pavo real de Junon", desde hace décadas se convirtió en uno de los más grandes íconos de la moda

En varias ocasiones, Anya destacó que Argentina tiene un gran significado para ella, puesto que es de este lado del Atlántico donde vive parte de su familia y a donde cada año viaja para pasar la Navidad rodeada de muchos de sus seres queridos.

“Disfruto mucho de venir a la Argentina. Solemos ir dos veces al año, siempre intento ir para las Fiestas. Es un lugar en el que me desconecto de todo y puedo ser yo misma”, expresó Taylor-Joy en una entrevista con LA NACIÓN en 2020.

En la entrega de los Premios Oscar 2023, Anya Taylor-Joy se cruzó a Peter Lanzani, que fue invitado a la gala como representante de Argentina, 1985, que había sido nominada a mejor película internacional

A sus seis años, en plena crisis de 2001, sus padres decidieron mudarse a Londres para darles un “futuro mejor”. Allí asistió al Hill House y Queen’s Gate School y confesó que no fue tarea fácil emigrar. “Nos mudamos a Inglaterra y aprendí inglés (recién) cuando tenía ocho años. Era terca y quería irme a casa y no entendía Londres en absoluto. Venía de un lugar donde todo era verde y había animales en todas partes y, de repente, vine aquí (Inglaterra), y dije: ‘¿qué diablos está pasando?’”, explicó al Evening Standard. Para Anya, dejar la Argentina siendo una niña fue un evento triste y frustante en su vida; no le fue sencillo adaptarse a otra cultura: “Mi papá es escocés-argentino y mi mamá afro-española, y la situación política en la Argentina se estaba volviendo tan grave que querían que sus hijos crecieran en un ambiente sin miedo. Todos estábamos realmente resentidos con ellos por eso y ahora que miramos hacia atrás, les agradecemos mucho porque nos dieron una gran oportunidad en la vida”.

