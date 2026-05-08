Una actriz denuncia a James Cameron y a Disney por usar su imagen para el rostro de la protagonista de Avatar: “Esto es robo”

La actriz Q’orianka Kilcher ha denunciado al cineasta James Cameron y a Disney por haber usado su imagen sin su consentimiento para crear los rasgos faciales de Neytiri, una de las protagonistas de la franquicia Avatar, según informan varios medios anglosajones que han tenido acceso a la demanda.

El documento especifica que Cameron “extrajo sus rasgos faciales” y “ordenó a su equipo de diseño” que basara el personaje en su apariencia después de verla en un anuncio que promocionaba la película de Terrence Malick de 2005 El nuevo mundo (The New World), en la que la intérprete, de origen peruano, daba vida a Pocahontas. “Nunca imaginé que alguien en quien confiaba utilizaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en una cadena de producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso cruza una línea muy importante. Este acto es profundamente incorrecto”, alega la actriz en la demanda.

Q’orianka Kilcher ha denunciado al cineasta James Cameron y a Disney por haber usado su imagen sin su consentimiento Carlos Chavez - Los Angeles Times

Kilcher, explica en su denuncia, se enteró de que Cameron había utilizado sus rasgos faciales tras ver un video en el que el director de Titanic muestra un boceto de Neytiri y afirma: “La fuente real para esto fue una foto en el LA Times de una joven actriz llamada Q’orianka Kilcher. Este es, en realidad, su rostro inferior. Tenía un rostro muy interesante”. Por eso, el abogado de la actriz defiende que el cineasta no “se inspiró” en su cliente, sino que “tomó los rasgos biométricos faciales únicos de una chica indígena de 14 años, los sometió a un proceso de producción industrial y generó miles de millones de dólares en beneficios sin pedirle permiso” en ningún momento. "Eso no es hacer cine. Eso es robo”, apuntó.

La actriz Q'orianka Kilcher, en una escena de la película El Nuevo Mundo de Terrence Malick Captura

La denuncia, añade el medio estadounidense Variety, describe el momento en que Kilcher y Cameron se conocieron brevemente por primera vez en un evento benéfico apenas unos meses después del estreno de Avatar en 2009. En ese acto, Cameron invitó personalmente a Kilcher a visitar su oficina, siempre según el texto, pero cuando ella acudió a la cita aproximadamente una semana después, el director no se encontraba allí y un miembro de su equipo le entregó una copia enmarcada de un boceto que Cameron había hecho. Al dibujo iba adjunta una nota manuscrita del director que decía: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. La próxima vez”.

La actriz asegura en la demanda que Cameron no intentó contratarla para el proyecto, pese a los esfuerzos de su agente por conseguirle una prueba para un papel. “Cuando recibí el boceto de Cameron, creí que era un gesto personal, como mucho una inspiración vaga relacionada con el casting y mi activismo”, plantea Kilcher en el documento.

La demanda describe a Avatar, que ha recaudado miles de millones de dólares, como una franquicia que “se presentó como comprensiva con las luchas indígenas, mientras que, en silencio, explotaba a una joven indígena real entre bastidores”. El personaje de Neytiri está interpretado en las películas de Avatar por Zoe Saldaña.

“Uno de los cineastas más poderosos de Hollywood explotó la identidad biométrica y el patrimonio cultural de una joven indígena para crear una franquicia cinematográfica récord, sin reconocimiento ni compensación para ella, mediante una serie de actos comerciales deliberados y no expresivos”, se lee en la denuncia, según reproduce el diario británico The Guardian.

James Cameron "explotó la identidad biométrica y el patrimonio cultural de una joven indígena" para Avatar, señala la demanda JJ GEIGER - NYTNS

La denuncia también sostiene que los demandados violaron la recientemente aprobada ley de California sobre pornografía deepfake, por ello, solicitan una compensación económica de los beneficios atribuibles al uso de la imagen de Kilcher, medidas cautelares y una rectificación pública.