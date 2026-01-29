¡Ayuda! es un divertido y sangriento cuento de hadas que amalgama géneros y no da tregua

¡Ayuda! (Send Help, Estados Unidos, 2026). Dirección: Sam Raimi. Guion: Damian Shannon, Mark Swift. Fotografía: Bill Pope. Edición: Bob Murowski. Elenco: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail, Xavier Samuel, Chris Pang, Thaneth Warakulnukroh, Emma Raimi, Dennis Haysbert. Calificación: apta para mayores de 13 con reservas. Distribuidora: Disney. Duración: 113 minutos Nuestra opinión: muy buena

La premisa de ¡Ayuda!, el nuevo film del director Sam Raimi (El hombre araña, 2002) no es especialmente original. Un accidente de avión deja a sus protagonistas varados en una isla desierta luchando por sobrevivir. La literatura, el cine y hasta la ficción televisiva cuentan con conocidas versiones de ese tópico, relatos dramáticos, románticos y otros que exploran los límites de la naturaleza humana. Algo de todo eso se encuentra en la película protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien, pero la peculiar mirada del director, un experto en amalgamar géneros, en acercar el terror a la comedia de enredos y en caminar por la cornisa del absurdo y la exageración sin caer al vacío, transforma ¡Ayuda!, en un cuento de hadas deforme, divertido y sorprendente que no da tregua.

Todo comienza en las oficinas de una empresa de consultoría que acaba de perder a su fundador y se está preparando para que su hijo tome las riendas del negocio. Una de las empleadas más ansiosas para que se concrete el cambio de mando es Linda (McAdams), una brillante analista corporativa que espera el ascenso que se merece y le prometieron. Claro que Linda no es ingenua y sabe que para conseguirlo tendrá que superar la desidia de su jefe inmediato que suele adjudicarse para sí sus esfuerzos y aciertos.

Tal vez ella no sea demasiado sociable y sus excentricidades la hayan vuelto una paria entre sus colegas, pero su inteligencia y dedicación deberían alcanzar para que le den el tan esperado puesto de vicepresidente de la división de Planificación y estrategia. Pero esa certeza de Linda se choca de lleno con la arrogancia, la misoginia y las ínfulas de Bradley (O’Brien), el nene de papá que heredó la compañía. Humillada, la empleada cree que una invitación a participar de un viaje de negocios con la plana mayor de la empresa puede ser la oportunidad de demostrar su valía, pero cuando el avión en el que se traslada el grupo atraviesa una tormenta y cae al océano, Linda consigue mucho más de lo que había imaginado al ser la única sobreviviente del accidente junto a un gravemente herido Bradley.

Dylan O'brien y Rachel McAdams se lucen en ¡Ayuda! Brook Rushton - 20th Century Studios

Lo que sigue es un duelo entre jefe y empleada, entre la fanática de los reality shows de supervivencia y el arrogante millonario que carece de las habilidades necesarias para regresar a la civilización. “Ya no estamos en la oficina”, le advierte Linda a su empleador que no parece reconocer, al menos en un principio, que el equilibrio de poder entre ambos ya no es el mismo. Y que, de hecho, está invertido. Una realidad que a ella le provee la revancha por todos los maltratos del pasado y a él le resulta insoportable.

¡Ayuda!, de Sam Raimi, llega a los cines este jueves Brook Rushton - 20th Century Studios

Con esa tensión Raimi se divierte y McAdams construye el que tal vez sea uno de los mejores personajes de su carrera. La talentosa actriz canadiense hace de Linda un ser complejo que por momentos inspira lástima, a veces admiración y cada tanto miedo, un sentimiento que el director impulsa con su predilección por los planos sangrientos en los que el terror muta en comedia negrísima. Un enfrentamiento a vida o muerte con un jabalí puede resultar demasiado gore para los espectadores impresionables y tal vez otros padezcan los muchos giros de la trama escrita por Mark Swift y Damian Shannon (Viernes 13) que no conviene revelar, pero en ningún caso quedarán indiferentes. Un mérito de los actores -O’Brien se sumerge de lleno en las mezquindades de su personaje-, el guion y un director que, tras casi dos décadas, tres films de Spider-Man y otro paseo por el universo cinematográfico de Marvel, regresó al subgénero de terror que él mismo ayudó a moldear.