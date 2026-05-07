Mortal Kombat II: guiños cómplices y “fatalities” por doquier para enmendar el imperdonable error que condenó a la saga

Mortal Kombat II (Estados Unidos/2026). Dirección: Simon McQuoid. Guion: Jeremy Slater. Fotografía: Stephen F. Windon. Música: Benjamin Wallfisch. Editor: Stuart Levy. Elenco: Karl Urban, Ludi Lin, Martyn Ford, Jessica McNamee, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Adeline Rudolph, Tati Gabrielle, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, C.J. Bloomfield. Duración: 120 minutos. Calificación: restringida para menores de 17 años. Distribuidora: Warner Bros. Nuestra opinión: buena.

El entusiasmo por la película Mortal Kombat de 2021 (reinicio de la saga que comenzó en los 90, como una copia no acreditada de Operación dragón) rápidamente se diluyó entre los conocedores del videojuego y sus secuelas. Sucede que en aquel film se habían pervertido algunos fundamentos basales de la franquicia, como la ausencia de personajes clave, un protagonista que no conocía nadie y hasta la falta del torneo que, desde el debut del juego en 1992, le dio título y sentido a todo.

Semejante sucesión de desatinos dio por tierra con una continuación inmediata. Es más, buena parte de los fans aseguraban que, en lo que a cine se refiere, Mortal Kombat estaba muerto y sepultado. Sin embargo, cinco años después, los responsables de aquel film se animan a estrenar una secuela. ¿Y basada en qué? En corregir todos los errores que cometieron en el pasado. Mortal Kombat II es un festival de guiños cómplices, torneo, combates, fatalities y personajes emblemáticos que, por fin, pone a los fanáticos del videogame frente a lo que esperaron ver desde que lo jugaron por primera vez.

La premisa es mínima, pero alcanza para articular toda la parafernalia de sanguinarios combates. Por un lado está Shao Kahn (Martyn Ford) que se prepara para dominar la Tierra mediante el torneo Mortal Kombat; el villano ya había hecho lo propio en otros lugares del universo, como el reino regido por el padre de Kitana (Adeline Rudolph), sembrando en ella el deseo de venganza. Al mismo tiempo, en la Tierra deambula Johnny Cage (Karl Urban), héroe de acción cinematográfico venido a menos que, sin entender por qué, es elegido como parte del bando de los buenos en estos enfrentamientos a vida o muerte. Paréntesis: este personaje, uno de los más carismáticos del videojuego, no fue parte del film de 2021; una pésima decisión, que hizo bramar a los fans, y empujó a que, en este film, sea uno de los grandes protagonistas. Por fuera de estas subtramas, están los habituales en todas las versiones: Liu Kang (Ludi Lin), Sonya Blade (Jessica McNamee) y Lord Raiden (Tadanobu Asano); más el regreso de Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada) Bi-Han (Joe Taslim), Kung Lao (Max Huang) y Kano (Josh Lawson), entre otras sorpresas.

Mortal Kombat II es un festival de guiños cómplices, torneo, combates, fatalities y personajes emblemáticos que, por fin, pone a los fanáticos del videogame frente a lo que esperaron ver desde que lo jugaron por primera vez Warner Bros

Probablemente, quienes sean ajenos a este universo habrán entendido poco y nada de lo leído hasta ahora. Para ellos hay que decir que el guion de Mortal Kombat II es disfrutable, aun sin tener ningún conocimiento previo al respecto. Claro que la falta de profundidad en esas lides, mermará cualquier entusiasmo por levantarse de la butaca y aplaudir emocionado ante algunos de los varios “cara a cara” épicos que se suceden a lo largo de las dos horas que dura el film.

En lo que a técnica se refiere, la película hace uso y abuso del CGI, como hoy suele ser en este tipo de propuestas. Sin embargo, hay que reconocer que de otra manera no se hubiera trasladado de manera tan precisa el mundo de Mortal Kombat. Para quien lo conoce, es un placer encontrar mínimos detalles que encajan perfecto con la nostalgia gamer, especialmente en lo que a combates se refiere; los que no, quedarán igualmente satisfechos por la fantasía que se revela ante sus ojos. Esta nueva versión está formateada para gustarle a todo el mundo.

Mortal Kombat II no es una secuela, es la película que desde siempre tuvo que haber sido Warner Bros

En virtud de corregir los errores de su predecesora, Mortal Kombat II resignó profundidad narrativa. En pos de ofrecer un espectáculo a la medida de los fans, no pudo ir más allá del punto de partida conocido. Sí acierta en sumar la brutalidad de su génesis (imprescindible para los fundamentalistas), aun cuando tal decisión le haya hecho perder la calificación “apta para todo público”, y de esta manera acceder a una audiencia más amplia.

Mortal Kombat II no es una secuela, es la película que desde siempre tuvo que haber sido, y el homenaje más respetuoso y honesto que se ha hecho de la franquicia de un videojuego hasta el momento.