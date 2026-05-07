Premios Platino 2026: un explosivo discurso político, clamor por el cine argentino y el “inesperado debut” de Andrea Pietra

Al calor abrasador de la Riviera Maya, los Premios Platino dieron el pistoletazo de salida a una jornada de actividades de tres días que congrega a lo mejor del cine y las series de la región iberoamericana y que tendrá su punto cúlmine con la gran gala del sábado, que se llevará a cabo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret y contará con la conducción del actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo.

En la mañana mexicana de este jueves, los mismos presentadores lideraron la ceremonia de apertura en la que se entregaron 21 estatuillas (los ganadores ya habían sido anunciados el pasado 16 de abril) con una fuerte presencia argentina a través de El Eternauta y Belén.

“Los traidores y los vendepatria nunca van a triunfar”

La primera argentina en alzar el Platino (a mejor interpretación femenina de reparto) fue la actriz Camila Pláate, protagonista del filme dirigido por Dolores Fonzi, que aprovechó una vez más su espacio -tal como lo había hecho en el Festival de San Sebastián- para dar un fuerte mensaje político.

Camila Pláate, mejor actriz de reparto en cine por Belén Prensa

“Quiero decir que esta película viene a recordarnos que la vida se hace con coraje, con valentía, con amor, con lucha, y que los traidores y los vendepatria nunca van a triunfar. Algún día todos nos vamos a morir, la verdad, y ellos tienen una triste muerte asegurada. La memoria la llevamos en nuestra piel, en nuestras cabezas”, sentenció la artista tucumana.

“Hoy es 7 de mayo, es el cumpleaños de Eva Duarte de Perón, y quiero rememorar una frase de ella que me parece oportuna: ‘Con la ceniza de nuestros traidores construiremos la patria de los más humildes’. Y así es, todos los días estamos luchando para que así sea. ¡Palestina libre! Por un mundo con más paz y más amor“, concluyó.

El debut de Andrea Pietra

Curiosamente, una actriz del calibre de Andrea Pietra fue premiada por primera vez en sus 37 años de carrera, tal como ella misma reconoció en el escenario y en diálogo con LA NACION.

“Muchísimas gracias, Premios Platino, por esta caricia y este abrazo a mi trabajo. Estoy muy contenta. Es mi primer premio en 37 años de trabajo, estoy muy emocionada por recibirlo”, dijo una de las figuras de El Eternauta, que fue galardonada en la categoría mejor interpretación femenina de reparto en miniseries o teleseries.

Andrea Pietra y César Troncoso, dos de los talentos del Eternauta presentes en la Riviera Maya Prensa

“Quiero agradecer a Iair Said y María Laura Berch, los jefes de casting. A K&S, por habérsela jugado con una serie tan espectacular que genera una bisagra en nuestro audiovisual argentino. A Netflix, por apoyarnos y hacer esto posible. A mi director, Bruno Stagnaro, nunca trabajé con alguien que ponga tanto el cuerpo, la mente y el alma todas las horas de grabación, todos los días, y busque tanto la excelencia con amor y con paciencia”, continuó la actriz en su discurso.

“A mi familia, a Dani [Grinbank], mi amor, a mi hija Ani [Stephanie], que es la primera vez que me ve porque le gusta la ciencia ficción. Y a Héctor Oesterheld, por haber escrito esta historia que hoy se hace más presente que nunca. En un mundo tan poco empático donde el individualismo es la base de todo, acá vino el héroe colectivo para contarnos que no nos podemos salvar solos, que si no empezamos a mirarnos y a cuidarnos entre nosotros... Vivimos en un planeta, si nos falta el agua y la tierra estamos estropeando todo, es momento de ponernos las pilas para poder ir hacia un mundo mejor, lo podemos hacer”, finalizó una cálida y optimista Andrea Pietra.

“El cine importa muchísimo”

También sobre el trabajo en equipo y el concepto del héroe colectivo se pronunció la productora de Belén y El Eternauta, Leticia Cristi, que se subió al escenario para recibir el Premio Platino al cine en educación y valores, por la película de Fonzi.

La actriz y directora Dolores Fonzi junto a la productora Leticia Cristi Prensa

“Los valores que, creo, son reconocidos en esta distinción, tienen que ver con la lucha colectiva, la importancia de entender al otro, de mirarlo, de hacer algo en consecuencia, de actuar, que es un poco lo que hizo Soledad Deza y todo el movimiento de mujeres [que ayudaron a la verdadera Belén, la mujer tucumana que fue detenida y acusada de homicidio agravado por el vínculo luego de sufrir un aborto espontáneo en un hospital de su provincia]”.

“Aguante la educación pública, la universidad pública y gracias a todos por este premio hermoso”, dijo Fonzi en su discurso de agradecimiento Prensa

“Es muy importante para nosotros este premio. Desde que la película se estrenó, más allá de lo comercial, hubo más de 500 proyecciones en distintos ámbitos educativos. Tenemos la convicción de que el cine importa muchísimo, trae memoria, genera conciencia, tiende puentes y tiene la posibilidad de entretener y de emocionar”, puntualizó la cineasta. Luego, Dolores Fonzi tomó el micrófono brevemente para decir: “Aguante la educación pública, la universidad pública y gracias a todos por este premio hermoso”.

Todos los ganadores de la ceremonia de apertura de los Premios Platino

Premio al cine en educación y valores: Belén

Mejor interpretación masculina de reparto: Álvaro Cervantes, por Sorda (España)

Belén - Tráiler Oficial

Mejor interpretación femenina de reparto: Camila Pláate, por Belén

Mejor música original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por El agente secreto (Brasil)

Mejor dirección de montaje: Eduardo Serrano, por El agente secreto

El agente oficial - Tráiler Oficial

Mejor dirección de arte: Thales Junqueira, por El agente secreto

Mejor dirección de sonido: Laia Casanovas, por Sirât (España)

Mejores efectos especiales: Pep Claret, por Sirât

Mejor maquillaje y peluquería: Ana López-Puigcerver, por El cautivo (España)

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie: César Troncoso, por El Eternauta

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie: Andrea Pietra, por El Eternauta

Tráiler oficial de El Eternauta

Mejor dirección de montaje en miniserie o teleserie: Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow, por El Eternauta

Mejor dirección de arte en miniserie o teleserie: Pepe Domínguez del Olmo, por Anatomía de un instante

Mejor dirección de sonido en miniserie o teleserie: Daniel de Zayas, por Anatomía de un instante

Mejor diseño de vestuario en miniserie o teleserie: Fernando García, por Anatomía de un instante

Mejores efectos especiales en miniserie o teleserie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por El Eternauta

Mejor maquillaje y peluquería en miniserie o teleserie: Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por Menem