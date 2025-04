Bafici: películas basadas en ficciones y documentales sobre artistas, en la recta final del festival de cine independiente

La vigesimosexta edición del Bafici, festival de cine independiente que se desarrolla hasta el domingo en varias salas de cine porteñas, tiene un amplio menú de películas relacionadas con el arte y la literatura. Adaptaciones de novelas y cuentos, así como documentales sobre personalidades de las artes visuales, la historieta, el teatro y la fotografía, fueron seleccionados por el equipo de uno de los festivales porteños con mayor convocatoria, donde se habrán proyectado casi trescientas películas de 44 países. Las entradas cuestan $ 3000; estudiantes y jubilados pagan $ 2000 por función.

“El Bafici tiene sus secciones específicas de música y una de cine sobre cine, que considera esas artes y la autorreflexión, pero además de eso están las secciones de artes y oficios donde hay películas sobre literatura y fotografía -dice el director del festival, Javier Porta Fouz, a LA NACION-. Y repartidas en otras secciones hay películas que orbitan alrededor de estos temas: en las noches especiales y en las competencias. El Bafici es un festival de espectro muy amplio en materia de temáticas y de estilos. Un dato anecdótico es que la primera película en agotarse en esta edición es una adaptación, una trasposición al cine de dos cuentos de Mariana Enriquez, La Virgen de la tosquera, de Laura Casabé”.

La Virgen de la tosquera, basada en dos cuentos de Los peligros de fumar en la cama, de Enriquez, y con guion de Benjamín Naishtat, se proyecta hoy jueves, a las 14.10, y el sábado, a las 15.30, en Cinépolis. También ya se proyectó Nadie dijo nada, del director chileno Raúl Ruiz, basada en el célebre cuento “Enoch Soames” (incluido por Borges, Bioy Casares y Ocampo en Antología de la literatura fantástica), del británico Max Beerbohm.

Hay otras películas de arte y cultura en la profusa grilla baficiense. Quinografía, de Mariano Donoso y Federico Cardone, traza un recorrido por el lugar donde Quino forjó su creatividad. Con testimonios inéditos y guion de Mariana Guzzante, se iluminan el trabajo, los vínculos y los espacios significativos de la vida del Messi de la historieta en la Argentina. Se puede ver el domingo en el Cine Teatro Alvear, a las 16.15 y a las 18.50.

En Cacodelphia se proyectó LS83, de Herman Szwarcbart con guion del director y Fernando Krapp, que entrelaza los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan reunidos en su libro Me acuerdo con imágenes inéditas del archivo del noticiero de Canal 9 entre 1973 y 1980.

En el documental Buscando a Shakespeare, el actor y director Gustavo Garzón y la directora teatral Mariana Sagasti se interrogan sobre el enigma de una de las figuras más importantes de la literatura universal: William Shakespeare. ¿Trabajaba solo? ¿Tenía socios? ¿Realmente existió? Para responder estas y otras preguntas, hay funciones hoy, jueves, a las 19.30, y el viernes, a las 22.45, en Cinépolis y el domingo a las 15.25, en Cacodelphia.

Una carta para mí, cortometraje de Lara Dubcovsky, reconstruye la historia de su abuelo paterno, el psicoanalista y escritor Santiago Dubcovsky. Se proyecta el viernes, a las 14.30, en el Centro Cultural General San Martín. En I Accidentally Wrote a Book, que se puede ver el domingo, a las 16.15, en la Sala Lugones, la húngara Nóra Lakos cuenta la historia de Nina, una adolescente que acaba de perder a su madre y descubre el poder de la escritura.

Atín Aya. Retrato del silencio, de Hugo Cabezas y Fernando Toro, compone una semblanza del fotógrafo documentalista español fallecido en 2007. Se recorre su vida y obra, se exploran sus influencias y sus contemporáneos, con imágenes de los años 90 hasta sus fotografías inéditas. Queda una función para este sábado, a las 19.55, en el Centro Cultural San Martín. También se presentó en el Bafici el documental Yo y la que fui, retrato de la fotógrafa y escritora Adriana Lestido, de Constanza Niscovolos.

El niño que sueña, de Andrés Varela, cuenta la historia del titiritero y director teatral francés Philippe Genty, uno de los máximos exponentes del teatro y las artes visuales de la actualidad. A los 83 años, Genty abre las puertas de su estudio en un bosque de Bretaña para compartir sus métodos y experiencias. Todavía le queda una función para esta noche, a las 21.25, en el Centro Cultural San Martín y el sábado, a las 16.10, en Cacodelphia.

En Otras formas. Artistas visuales que hacen música, la artista y música Florencia “Hana” Ciliberti sigue la pista de artistas músicos locales como Jorge De la Vega, Federico Manuel Peralta Ramos, Roberto Jacoby, Benito Laren, Dani Umpi y Matías Duville. Con humor, videoclips, material de archivo y performances, construye un relato sobre la música en el arte visual en la Argentina. Se la puede ver en Cinépolis el viernes, a las 18.50, y el domingo, a las 15.45, en Cacodelphia.

Cartas telepáticas, de Edgar Pêra, plantea una correspondencia visual e imaginaria entre el portugués Fernando Pessoa y el estadounidense H. P. Lovecraft a través de sus textos. Con inteligencia artificial, el director portugués concibe imágenes monstruosas, cruza de cosas imposibles y aleaciones terroríficas sin el “aura” de la referencia verdadera. Queda una función el domingo, a las 15.05, en Cacodelphia.

Ariel, del director español Lois Patiño, es una obra dentro de otra sobre una actriz argentina que llega a una isla misteriosa donde sus habitantes se han vuelto personajes shakesperianos. En su universo, el personaje de Agustina Muñoz se sube al ascensor con las brujas de Macbeth o acude a una estación de servicio atendida por el fantasma de Hamlet. Se la puede ver hoy jueves, a las 20, y el viernes, a las 14, en Cinépolis y el domingo, a las 13.15, en Cacodelphia.

Basada en la novela homónima de Camila Sosa Villada, Tesis sobre una domesticación, dirigida por Javier van de Couter, narra la historia de una adinerada y prestigiosa actriz travesti (protagonizada por Sosa Villada) que decide adoptar con su pareja, un abogado gay, a un niño diagnosticado con VIH.

Hot Milk, de la británica Rebecca Lenkiewicz, cuenta la historia de dos inglesas, Rose y su hija Sofía, que, en el verano español, viajan a la ciudad de Almería para consultar con un enigmático curandero sobre la enfermedad de Rose. La película es la adaptación de la novela Leche caliente, de la británica Deborah Levy (publicada por Anagrama). Se la puede ver el sábado, a las 21.30, en la Sala Leopoldo Lugones.

Y Paying for It, de la canadiense Sook-Yin Lee, es una adaptación de la novela gráfica homónima del canadiense Chester Brown. En los años 90, Chester y Sonny son pareja, pero cuando ella quiere redefinir la relación, él comienza a ver trabajadoras sexuales y descubre otra forma de intimidad. Hay una función el viernes, a las 21.40 en el Cine Teatro Alvear.

El Colectivo de Cineastas alerta

En un comunicado dado a conocer durante el Bafici, el Colectivo de Cineastas alerta que el Incaa, durante la actual gestión, no apoyó la realización de ninguna película. “El 26° BAFICI nos encuentra sumergidos en una maraña de sentimientos. Celebramos fuerte cada estreno y cada proyección de las películas nacionales que fueron programadas, felicitamos fuerte a cada equipo que participó en cada una de ellas, aplaudimos fuerte cada historia compartida. Sin embargo, la perspectiva del presente se torna cruel. El Instituto Nacional de Cine se transformó en una pesadilla: en el tiempo que lleva la actual gestión, ninguna película recibió apoyos nacionales. Los escasísimos concursos abiertos para nuevos proyectos no están cumpliendo sus propios calendarios, y la incapacidad de las autoridades de formar siquiera un jurado, no hacen más que reafirmar la desidia en la que se ve envuelto el INCAA. Los pasillos del edificio de la calle Lima están vacíos, se ve concretamente la desfinanciación de programas y áreas que acercaban el cine a las personas. Los despidos llegan a 500 familias. No hay respuestas claras para las películas que quedaron varadas. Sin adelantos de subsidios ni reglas claras para asumir coproducciones internacionales, las películas se están quedando en el camino", se lee al inicio.

Se recuerda que existe una ley de cine y un Instituto con recursos propios “que hoy no están siendo puestos para fomentar al cine, tampoco hay proyectos en el corto y mediano plazo para apoyar e incentivar a toda la diversidad del cine que se produce en todo el país”.

“Seguimos bregando por recursos públicos para sostener una cadena de valor que es económica y también simbólica. Porque el cine argentino existe, aunque quieran negarlo”, concluye.

