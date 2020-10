The Lie, con Joey King, uno de las cuatro películas de Blumhouse que Amazon Prime Video estrenará a partir de hoy como parte del ciclo Welcome to the Blumhouse Crédito: Amazon Prime Video

María Fernanda Mugica Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 18:11

Jason Blum sabe adaptarse a los tiempos. En la década de los 90 trabajó en la distribución de las películas independientes que estaban de moda en la época y luego fue ejecutivo de Miramax; en 2000, sorprendió a Hollywood con el modelo de negocios de Blumhouse, la productora que creó, enfocada en el cine de terror de bajo presupuesto, como Actividad paranormal y la saga La noche del demonio. El productor, que también tuvo éxitos de mayor prestigio como ¡Huye!, y El infiltrado del KKKlan, afianza ahora su sociedad con el streaming para distribuir sus contenidos en todo el mundo.

En el mes de Halloween, llegarán a Amazon Prime Video las primeras entregas de Welcome to the Blumhouse, un programa de ocho películas producidas por la división televisiva de la productora y Amazon Studios. Los primeros dos films, Black Box y The Lie, se podrán ver en la plataforma desde hoy.

Trailer de Black Box - Fuente: Amazon Prime Video 02:33

Video

Black Box es la opera prima de Emmanuel Osei-Kuffour Jr., quien escribió el guion junto con Stephen Herman. El film, cuyo elenco encabezan Mamoudou Athie y Phylicia Rashad, se centra en un viudo reciente y padre de una hija, quien se somete a un tratamiento experimental que le provoca una crisis de identidad.

Con nombres más conocidos por el público, The Lie está escrita y dirigida por Veena Sud, showrunner de la serie The Killing. Mireille Enos, protagonista de esa recordada ficción, y Peter Sarsgaard (Los siete magníficos) interpretan a una pareja que tiene que lidiar con un crimen perpetrado por su hija adolescente, encarnada por Joey King (El stand de los besos).

Trailer de The Lie - Fuente: Amazon Prime Video 02:41

Video

Una semana después, el martes 13, se estrenarán otras dos películas del programa, Evil Eye y Nocturne. La primera, producida por Priyanka Chopra-Jonas y dirigida por Elan Dassani y Rajeev Dassani, se centra en una madre supersticiosa que está convencida de que el nuevo novio de su hija es la reencarnación de un hombre que intentó matarla hace 30 años. Mientras que Nocturne, escrita y dirigida por Zu Quirke, protagonizada por Sydney Sweeney (Euphoria) y Madison Iseman (Annabelle 3: Viene a casa), narra la historia de una pianista talentosa que hace un pacto fáustico para superar a su hermana mayor en una prestigiosa institución para músicos clásicos.

Evil Eye, una historia de supersticiones y reencarnaciones Crédito: Amazon Prime Video

Aunque en este caso se trata de largometrajes producidos directamente en conjunto con Amazon, no es la primera vez que la productora distribuye sus películas en plataformas y VOD. La diversificación de la distribución es parte clave del modelo Blumhouse, que consiste en producir películas de bajo presupuesto y luego decidir el mejor destino para ellas: el estreno director en alguna plataforma o lanzarlas a los cines de la mano de Universal, estudio con el que tienen un contrato de distribución, que cubre los costos de varios millones de dólares de marketing, comunicación y publicidad.

La experiencia de Blum en el cine independiente de los 90 le sirvió para idear este modelo que tanto éxito le redituó. Luego de trabajar en la producción de la opera prima de su amigo de la universidad Noah Baumbach, el productor trabajó en adquisiciones de una distribuidora independiente, en la que compraba películas por poco dinero y luego las estrenaban en cine o directo a video. Mientras tanto, Blum trabajaba en la producción de las obras de la compañía teatral de Ethan Hawke. Todo esto, sumado al tiempo que pasó como ejecutivo de Miramax hizo del productor alguien cercano a los artistas independientes pero que también tiene visión comercial.

Actividad paranormal, el primer gran éxito de Blumhouse 01:45

Video

"No soy una persona de cine de género, soy una persona del indie -dijo Blum, en una entrevista con Filmmaker Magazine-. Y lo que amaba del cine independiente es la parte de la producción y odiaba la distribución. La distribución independiente es un desastre para un productor. Ahora es mucho mejor por las plataformas. Pero cuando lo hacíamos en los 90 era muy difícil vender una película. Lo que hizo Actividad paranormal fue combinar las dos mejores partes del negocio del cine, la distribución de un estudio con la producción independiente. Yo siempre fui un amante del cine pero nunca fui como Quentin Tarantino o Eli Roth. Actividad paranormal me enseñó que se podía combinar la producción independiente con la distribución de estudio y desde entonces me enamoré de las películas de terror".

Actividad paranormal, la película escrita y dirigida por Oren Peli, fue el primer gran éxito de Blumhouse que se convirtió en un fenómeno con cuatro secuelas. Blum supo que sería un éxito desde la primera vez que vio el film sobre una pareja que registra en video cómo son acosados por espíritus en su propia casa. Dreamworks, el estudio fundado por Steven Spielberg, estaba interesado en los derechos para hacer una remake con un prepuesto acorde a una película de estudio. Pero eso no era lo que Peli ni Blum querían. Entonces, el productor aceptó venderles los derechos solo si antes el estudio organizaba una función del film con público a la que deberían asistir los ejecutivos. La estrategia funcionó: una vez que la gente de Dreamworks vio las reacciones de los espectadores, aceptó distribuir la película, que terminó recaudando 193.355.800 dólares en todo el mundo.

A partir de entonces, Blum puso el foco en producir películas de terror, género que se puede realizar con un presupuesto modesto pero que resulta lo suficientemente convocante para el público como para que un estudio como Universal afronte los costos de estrenar en cines. Las películas de Blumhouse tienen pocas locaciones y efectos visuales limitados. No tienen grandes estrellas, con la excepción de Ethan Hawke, a quien Blum considera uno de sus mejores amigos. Los elencos suelen tener alguna figura en ascenso, muchos jóvenes provenientes de la televisión, además de la ocasional participación de un intérprete de nombre reconocido en un papel que permite filmar sus escenas en una o dos jornadas de rodaje.

M. Night Shyamalan recaló en Blumhouse para terminar su trilogía de superhéroes con Fragmentado y Glass 02:31

Video

Varias películas exitosas de la productora dieron nacimiento a secuelas como sucedió con las ya mencionadas Actividad paranormal y La noche del demonio, de James Wan; además de Sinister, de Scott Derrickson; Feliz día de tu muerte, de Christopher Landon, y La noche de la expiación, de James DeMonaco, cuyas secuelas se estrenaron con el título 12 horas para sobrevivir y que incluso tiene su propia serie, también disponible en Amazon Prime Video, producida por la división de televisión de Blumhouse, responsable también de Sharp Objects y The Jinx, entre otros títulos para HBO.

"Suelo describir a mi productora como ´cine de autor´ pero para películas comerciales", explicó Blum, en una entrevista pública en el festival South by Southwest. El atractivo de Blumhouse para los directores y guionistas es que Blum les ofrece control total sobre sus películas, incluyendo el "corte final". Lo que los realizadores tienen que aceptar a cambio de esa libertad es trabajar con el presupuesto limitado que les ofrece el productor, que implica rodajes cortos y no recibir un salario inicial. Por el desafío que implica atenerse a un presupuesto chico y tener pocos días para filmar, Blum no suele trabajar con directores sin ningún tipo de experiencia en cine o televisión, aunque no sea dirigiendo, como es el caso de los actores Jordan Peele y Joel Edgerton, cuyas primeras películas fueron producidas por Blumhouse.

Con ¡Huye!, la productora ganó su primer Oscar 02:31

Video

¡Huye!, la ópera prima de Peele, no solo fue un gran éxito de taquilla y se convirtió en un fenómeno cultural, sino que además tuvo varias nominaciones al Oscar y ganó el premio al guion original. No era la primera vez que una de las películas de presupuesto módico de Blum triunfaba en la gran noche de Hollywood: ya había sucedido con Whiplash, de Damien Chazelle, una de las pocas incursiones de Blumhouse fuera del cine de género, que ganó tres premios de la Academia. Y en 2019, la productora volvió a tener a un ganador del Oscar entre sus filas: Spike Lee, que se llevó el premio al guion adaptado por El infiltrado del KKKlan.

Otro director con aspiraciones autorales que se sumó a la factoría Blumhouse fue M. Night Shyamalan, quien tras sus primeros éxitos como Sexto sentido y El protegido fue perdiendo el interés del público y el aval de la crítica. Su regreso triunfal con Fragmentado, protagonizada por James McAvoy y Anya Taylor-Joy, fue producido por Blum, como también lo fue su siguiente film, Glass. Entre Fragmentado y ¡Huye!, ambas estrenadas en 2017, recaudaron unos 500 millones de dólares. Una ganancia extraordinaria, teniendo en cuenta que los presupuestos combinados de ambos films fueron de alrededor de 15 millones de dólares. Un ejemplo del triunfo del modelo Blumhouse, que sigue cosechando éxitos con su apuesta por el cine de género, los presupuestos limitados y los directores talentosos.

Elisabeth Moss en El hombre invisible, un éxito global de Blumhouse con una vuelta de tuerca contemporánea a los monstruos de Universal

Entre los últimos hits de la productora se cuenta El hombre invisible, escrita y dirigida por Leigh Whannell, que se estrenó en febrero de este año en la Argentina. El film, protagonizado por Elisabeth Moss, tuvo un presupuesto de 7 millones de dólares y recaudó 130.722.137 dólares en la taquilla internacional, según Box Office Mojo.

Justo antes de que los cines cerraran por la pandemia, Blumhouse llegó a estrenar en los Estados Unidos You Should Have Left, protagonizada por Kevin Bacon y Amanda Seyfried, escrita y dirigida por David Koepp, reconocido guionista de Jurassic Park, Indiana Jones y la Calavera de Cristal y varias películas de Brian De Palma.

Para el futuro, Blumhouse ya tiene varios proyectos en carpeta. Además de los films para Amazon Prime Video y otras producciones para VOD, la productora convocó a Karyn Kusama, directora de La invitación y Destroyer, para realizar una nueva adaptación de Drácula. Aunque el éxito de El hombre invisible y este nuevo proyecto parecen sugerir que Blumhouse estaría haciéndose cargo de reflotar la idea de Dark Universe: esto es, la mentada serie de películas basadas en los monstruos de Universal que quedó trunca tras el fracaso de La momia, protagonizada por Tom Cruise. Sin embargo, el propio Blum declaró que tanto su productora como Universal se están ocupando de una película a la vez. Mientras tanto, el universo Blumhouse continúa expandiéndose.

Conforme a los criterios de Más información