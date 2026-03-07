Dolor en Hollywood: murió Alan Trustman, guionista de grandes películas protagonizadas por Steve McQueen

Alan Trustman, autor de los guiones de El caso de Thomas Crown y Bullitt, películas consecutivas de 1968, protagonizadas por Steve McQueen (en dos de sus papeles más memorables) murió a los 95 años. También coescribió ¡Me llaman señor Tibbs! (1970), el drama policial dirigido por Gordon Douglas y protagonizado por Sidney Poitier como el detective Virgil Tibbs en la secuela de la película ganadora del Oscar, En el calor de la noche (1967).

Trustman falleció el 5 de febrero pasado en una residencia de adultos mayores de Miami, según declaró su hijo, John Trustman, a The New York Times. Sin embargo, el dato se conoció en las últimas horas. Además, la información había sido confirmada por otros medios norteamericanos, como Deadline y The Hollywood Reporter, que reseñaron la historia del guionista.

Trustman trabajaba como abogado corporativo, formado en Harvard, en una importante oficina de Boston, en 1967, cuando se le ocurrió la idea de escribir una película sobre el robo a un banco. “Sabía que nunca podría escribir un libro. Pero tal vez podría escribir una película”, le dijo al autor John Spooner, años atrás.

A través de sus contactos universitarios, Trustman encontró el nombre de un agente literario neoyorquino y le presentó su historia, que terminó convirtiéndose en The Thomas Crown Affair. Dirigida por Norman Jewison y producida por Walter Mirisch, la película se rodó principalmente en Boston y fue protagonizada por McQueen como el apuesto millonario protagonista y Faye Dunaway como la investigadora de seguros Vicki Anderson.

Cinco meses después del estreno de El caso Thomas Crown, Bullitt llegó a los cines, con Trustman y Harry Kleiner recibiendo créditos como guionistas por su adaptación de la novela de 1963 de Robert L. Fish.

Fue Trustman quien sugirió que el inglés Peter Yates debutara como director en Estados Unidos con el thriller protagonizado por McQueen, como el policía de San Francisco Frank Bullitt y una de las persecuciones de coches más grandiosas del cine. (Trustman había admirado el trabajo de Yates en una escena de persecución en la película de 1967, Robo).

Nacido el 16 de diciembre de 1930 en Brookline, Massachusetts, Alan Robert Trustman asistió a la Escuela Latina de Boston y a la Academia Phillips Exeter, y consiguió un trabajo de verano en el First National Bank of Boston a los 15 años. Se graduó en Harvard en 1952 y de la Facultad de Derecho de Harvard en 1955, y finalmente trabajó en la oficina de abogados bostoniano Nutter McClennen & Fish, donde su padre, Benjamin A. Trustman, era socio. (Su padre sería director del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington).

Trustman le contó a Spooner que se dedicó al cine por el aburrimiento que le generó la jubilación de su jugador favorito de la NFL, el mariscal de campo de los New York Giants, Y.A. Tittle. “De repente, no tengo nada que hacer los domingos por la tarde”, dijo. “Pero hace tiempo que tengo una idea sobre cómo robar el First National Bank de Boston”.

Convenció a Jewison para que hiciera la película después de llevarlo a recorrer el banco y mostrarle cómo funcionaría un robo. En una entrevista de 2014, Trustman dijo: “Originalmente compuse Bullitt para la ciudad de Nueva York. Pero cuando los productores Philip D’Antoni, Robert Relyea y McQueen quisieron trasladarla a San Francisco, me emocioné muchísimo. Les conté que, allá por el verano de 1954, había trabajado en la oficina de abogados Pillsbury, Madison & Sutro y conocía la ciudad. Aprendí que, al conducir un coche ligero como un Ford cuesta abajo en San Francisco, como solíamos hacer a las 2 de la madrugada, este despegaba y volaba por los aires al cruzar algunas intersecciones. Cuando hablamos de Bullitt, sugerí un Mustang, que todavía era un modelo bastante nuevo en 1968. Steve estaba entusiasmado. Estaba deseando probarlo”.

Trustman se retiró del derecho después de Bullitt y fue elegido personalmente por Mirisch para escribir Me llaman Sr. Tibbs. También fue contratado para la película protagonizada por McQueen, Le Mans (1971), pero tuvo un desacuerdo con el actor y fue reemplazado por Kleiner.

Posteriormente, coescribió los guiones de Lady Ice (1973), protagonizada por Donald Sutherland y Jennifer O’Neill, y Hit! (1973), protagonizada por Billy Dee Williams y Richard Pryor. Además, escribió dos películas de 1976, Crimen y Pasión y El Próximo Hombre, entre otros títulos.