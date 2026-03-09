Se odiaron en el set, las tensiones llegaron a la pantalla y después no se hablaron: cinco coprotagonistas enemistados

De Julia Roberts y Nick Nolte a Charlize Theron y Tom Hardy, cinco historias de enfrentamientos y rivalidades que arruinaron la paz en los rodajes

El glamour de la alfombra roja, la fama y el éxito suelen construir una fantasía perfecta alrededor de Hollywood. Sin embargo, detrás de los estrenos multitudinarios y los romances que enamoran al público, muchas veces se esconden tensiones, egos y enfrentamientos que ni el mejor guion logra disimular. Porque si algo demuestra la trastienda del espectáculo es que la química —esa chispa intangible que convierte a dos actores en una pareja inolvidable— no siempre fluye cuando se apagan los flashes.

A lo largo de los años, varias duplas protagónicas dejaron en evidencia que el talento no alcanza cuando las diferencias personales o profesionales se interponen en el camino, resultando imposible disimular la frialdad en pantalla. De Charlize Theron y Tom Hardy a Amber Heard y Jason Momoa, cinco casos cuyos enfrentamientos y rivalidades terminaron en renuncias, reemplazos o spin-offs diseñados para mantener a las estrellas lo más lejos posible.

Charlize Theron y Tom Hardy

Los actores compartieron el set de Mad Max: Furia en la carretera Anthony Harvey - FilmMagic

Charlize Theron y Tom Hardy compartieron el set de Mad Max: Furia en el camino. La película fue un éxito. Ganó seis Oscar y recaudó 375 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, el rodaje en el desierto de Namibia y Sudáfrica fue de los más tensos por culpa de sus protagonistas. Al parecer, la disciplina de Theron chocaba con la impuntualidad de Hardy, convirtiendo los nueve meses de filmación en una guerra entre ambos. “Era como si te fueras de vacaciones de verano y los adultos no parasen de discutir en la parte delantera del auto”, reveló Nicholas Hoult en el libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max, publicado en 2022.

De hecho, en esas páginas se narra con lujo de detalles un episodio que fue el detonante para que todo explotara por los aires. “Recuerdo vívidamente ese día. La llamada en el set era a las ocho. Charlize llegó justo a las ocho, se sentó en el camión de guerra sabiendo que Tom nunca iba a estar allí a las ocho, a pesar de que le habían hecho una petición especial para que llegara a tiempo. Era conocido por nunca llegar a tiempo por la mañana”, contó el operador de cámara, Mark Goellnicht.

Finalmente, el encargado de interpretar a Max apareció tres horas más tarde. “Tom aparece y camina casualmente por el desierto. Ella salta de la plataforma y comienza a insultarlo: ‘Multen a este maldito cabrón con 100.000 dólares por cada minuto que haya retrasado a este grupo. ¡Qué irrespetuoso sos!' Él se acercó a ella y le dijo: ‘¿Qué me dijiste?’, recordó el operador. Ese fue el punto de inflexión para la intérprete de Furia, que después de ese incidente solicitó protección.

Con los años, ambos actores hicieron un mea culpa al respecto y culparon al agotador calendario de producción y a la falta general de confianza mutua como los principales desencadenantes de esa furia real. “En retrospectiva, estaba perdido en muchos sentidos. La presión sobre ambos era abrumadora a veces. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, tal vez más experimentado. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora, que soy mayor y más feo, podría estar a la altura de las circunstancias”, reconoció Hardy mientras que Theron expresó: “O nos peleábamos o nos ignorábamos el uno al otro, no sé qué era peor. ¡Fue horrible! No deberíamos haber hecho eso. Tendríamos que haber sido mejores; lo reconozco”.

Vin Diesel y Dwayne Johnson

La rivalidad entre Dwayne Johnson y Vin Diesel comenzó en 2016 BUDA MENDES

En 2021, el actor que interpretó a Luke Hobbs en Rápidos y Furiosos advirtió que no volvería a ser parte de la saga debido a su disputa con Vin Diessel, el encargado de darle vida a Toretto. Al parecer, la mala relación entre ellos comenzó en 2016 cuando estaban filmando la octava entrega de la franquicia. “Vin ha tenido problemas con The Rock porque sigue llegando tarde al set. A veces no aparece en toda la jornada y está retrasando la producción”, contó un testigo sobre los motivos por los cuales habrían comenzado las rispideces en el set.

Sin embargo, para Johnson, era Diesel el que se ausentaba sin aviso del rodaje o tenía actitudes de divismo. “No hay otra franquicia que me hierva la sangre más que esta. Mis coprotagonistas femeninas siempre son increíbles y las amo. Mis coprotagonistas masculinos, sin embargo, son una historia diferente. Algunos se comportan como hombres de pie y verdaderos profesionales, mientras que otros no”, lanzó Dwayne en sus redes, dando cuenta del malestar puertas adentro. “Cuando veas esta película el próximo abril y parezca que no estoy actuando en algunas de estas escenas y mi sangre está legítimamente hirviendo, tenés razón”, agregó el actor sin rodeos.

Si bien los actores tuvieron una reunión para limar asperezas para que no vuelvan a cruzarse en el set, la producción anunció el spin-off Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw que llegó a los cines en 2019. “En este momento me estoy concentrando en hacer que el spin-off sea lo mejor posible (...). Le deseo todo lo mejor (a Diesel), y no albergo ningún rencor, todo está aclarado. En realidad, podés borrar esa última parte sobre que ‘no albergo rencor’. Dejémoslo en que todo está aclarado”, dijo Johnson en diálogo con Rolling Stone. Sorpresivamente, el musculoso regresó a la exitosa franquicia con una escueta participación en la décima entrega, lo cual demostraría que la disputa entre él y el productor del film sería parte del pasado.

Alyssa Milano y Shannen Doherty

Alyssa Milano, Shannen Doherty y Holly Marie Combs eran las tres protagonistas de Charmed Getty Images

A finales de los 90, Charmed era una de las series televisivas más vistas. La historia de tres hermanas brujas conquistó al público y duró ocho temporadas. Sin embargo, en las grabaciones el clima no era el mejor. Alyssa Milano y Shannen Doherty se odiaban.

La tensión entre ellas escaló tan fuerte que los productores decidieron que Doherty diera un paso al costado, tras finalizar la tercera temporada. Una fama muy temprana y los deseos de ambas de ser absolutas protagonistas fue, según la actriz, el gran problema entre ambas.“Creo que vino desde una competitividad nada sana. Había una gran falta de apoyo femenino entre nosotras en ese entonces”, comentó años después en su podcast Let’s be clear.

Por su parte, Milano coincidió con su excompañera e hizo un mea culpa. “Podría asumir gran parte de la responsabilidad de la tensión que tuvimos. Creo que uno de los principales motivos de nuestra lucha provino de sentir que estábamos en competencia en lugar de entender esa hermandad de la que se trataba tanto el programa. Y tengo algo de culpa por mi participación en eso”, confesó en 2021 en su paso por Entertainment Tonight mientras promocionaba su autobiografía Sorry Not Sorry.

Aquella disputa de décadas no las volvió a reunir en un set, pero tampoco le impidió a Alyssa acercarse a Shannen cuando le diagnosticaron cáncer de mama en 2015. “Cuando me enteré de su diagnóstico, me acerqué a ella”, dijo conmovida por la situación.

Julia Roberts y Nick Nolte

A mediados de 1994, Julia Roberts y Nick Nolte protagonizaron Uno contra otro y, fiel al nombre de la película, el rodaje fue un caos. La nula química entre ellos hizo que su vínculo como pareja no solo no funcione en pantalla, sino tampoco fuera de cámara, donde ni se hablaban ni se miraban. De hecho, dicen que el director, Charles Shyer, se las ingenió para filmar varias de las escenas por separado.

Mientras Nolte tildaba a Roberts de “mala persona”, ella lo definía como un ser “repugnante”. “No me interesa hablar mal de nadie, pero al trabajar con Nick viví un infierno. Es completamente desagradable. Cada día era una batalla de egos, y él siempre iba al frente de esa guerra”, expresó la actriz de Mujer bonita en una entrevista de 2003 cuando le preguntaron por su peor experiencia en el set.

Por su parte, el intérprete de El príncipe de las mareas expresó: “No voy a negar que fue difícil. Julia no es una buena compañera de escena. Le gusta controlar todo. Cuando alguien le lleva la contraria, se pone imposible”. Por supuesto que no volvieron a compartir un proyecto.

Amber Heard y Jason Momoa

La química entre Jason Mamoa y Amber Heard tuvo que ser "fabricada" en postproducción Metro World

Ellos protagonizaron juntos Aquaman; sin embargo, sus grandes diferencias detrás de cámara hicieron que sus escenas románticas se vieran forzadas. “Realmente no tenían mucha química juntos. La realidad es que no es raro en las películas que dos protagonistas no tengan química”, confirmó Walter Hamada, un ejecutivo de Warner Bros. De hecho, el encargado de las películas basadas en DC reveló que hubo un retraso en el casting debido a las discusiones sobre elegir otra actriz para el papel de Mera.

¿Cómo se resolvió el problema? El directivo contó que “fabricaron” la química inexistente a través de la “magia cinematográfica y editorial” y una “gran banda sonora”. “Si ves la película, parece que tenían una gran química. Solo sé que durante el transcurso de la posproducción se necesitó mucho esfuerzo para llegar a eso”, explicó.

Mientras Heard denunció que su papel en Aquaman 2 se redujo significativamente por su batalla legal con Johnny Depp, Hamada aseguró que eso no fue así y que simplemente tuvo que ver con la relación fría y distante entre ella y Momoa.