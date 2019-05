Parasite, la ganadora de la Palma de Oro, llegará a los cines Fuente: Archivo

El 72º Festival de Cannes terminó el último sábado, pero el recorrido mundial de las películas que allí tuvieron su estreno recién empieza. Por suerte, varios de los títulos más interesantes de este año (obviando los nuevos films de Quentin Tarantino, Jim Jarmusch o Pedro Almodóvar, que ya contaban con el lanzamiento asegurado desde hacía mucho tiempo) tienen confirmada su llegada a la Argentina, ya sea en salas comerciales o en servicios de streaming.

-Parasite, del coreano Bong Joon-ho. El director de Perro que ladra no muerde, Memorias de un asesino, The Host, Madre, Snowpiercer y Okja ganó la Palma de Oro con una historia satírica, llena de desparpajo y humor negro, sobre la lucha de clases. Adquirida para su estreno en cine.

- Atlantique, de la franco-senegalesa Mati Diop. Con su ópera prima (la historia de una joven africana que se debate entre un casamiento arreglado por su familia con un hombre de clase alta y el amor genuino por un trabajador de la construcción), esta directora se convirtió en la primera mujer negra en competir en Cannes. Finalmente, se llevó nada menos que el Gran Premio del Jurado, segundo en importancia. Netflix la compró para todo el mundo.

- The Lighthouse, del estadounidense Robert Eggers. El director de La Bruja confirmó su talento y singularidad con su segundo largometraje -rodado en blanco y negro, y ambientado en un faro del fin del mundo en 1890- en el que Robert Pattinson (en el mejor trabajo de su carrera) y Willem Dafoe regalan un brillante duelo actoral. Sin distribuidor por el momento.

- Le jeune Ahmed, de los belgas Luc y Jean-Pierre Dardenne. Los hermanos Dardenne no ganaron su tercera Palma de Oro, pero sí el premio a la mejor dirección por este retrato de un un niño de 13 años que se debate entre la integración social que le proponen tanto su familia como su maestra de la escuela y el fanatismo religioso al que lo impulsa el imán de la mezquita a la que acude. Adquirida para su estreno en cine.

- It Must Be Heaven, del palestino Elia Suleiman. El brillante creador de Intervención divina y El tiempo que queda filmó en Nazareth, París y Nueva York esta tragicomedia sobre la violencia, las desigualdades y el desamparo en estos tiempos que le valió la Mención Especial del Jurado. Adquirida para su estreno en cine.

- Diego Maradona, de Asif Kapadia. Aunque Maradona no fue al estreno e incluso cuestionó el film, el documental del creador de Amy y Senna es notable, precisamente porque no cae en el panegírico ni en el amarillismo para mostrar las distintas facetas del astro, en especial durante su exitoso y al mismo tiempo caótico paso por Nápoles. DIRECTV la compró para toda América Latina.

- Il traditore, del italiano Marco Bellocchio. Tras Buongiorno, note y Vincere, Bellocchio sigue incursionando en la trágica historia de su país; en este caso, con una poderosa y fascinante reconstrucción de la vida de de Tommaso Buscetta, uno de los primeros mafiosos sicilianos que ingresó como "pentito" (informante) en el programa de protección de testigos y cuyos testimonios derivaron en juicios que llevaron a la cárcel a 366 integrantes de la Cosa Nostra. Adquirida para su estreno en cine.

- Zombi Child, del francés Bertrand Bonello. Una historia de iniciación adolescente en un colegio secundario en la actualidad ligada a la tradición del vudú y los zombis en Haití para un film por momentos desconcertante pero siempre fascinante, a cargo del realizador de L'Apollonide. Sin distribuidor por el momento.

- Frankie, de Ira Sachs. Personajes ligados al cine (entre ellos, los interpretados por la francesa Isabelle Huppert, Marisa Tomei, Brendan Gleeson, Greg Kinnear, Pascal Greggory y Jérémie Renier) se encuentran en el hermoso enclave portugués de Sintra para una historia coral de amores, desamores, redenciones y despedidas. Adquirida para su estreno en cine.

- O que arde, del franco-español Oliver Laxe. El realizador de Todos vosotros sois capitanes y Mimosas rodó en la Galicia rural esta historia sobre un hombre maduro que regresa a una granja luego de dos años en la cárcel y la relación con su madre octogenaria. Un ensayo sobre el fin de una época (la zona se llena de proyectos de agroturismo) que le valió el Premio del Jurado en la competencia Un Certain Regard. Sin distribuidor por el momento.

- Portrait de la jeune fille en feu, de la francesa Céline Sciamma. La directora de de Tomboy y Bande de filles ( Girlhood) ganó el galardón a mejor guión por esta historia situada en 1770 que describe la cada vez más intensa historia de amor entre una artista plástica y la hija de una condesa a la que debe retratar. Adquirida para su estreno en cine.

- La Gomera ( The Whistlers), del rumano Corneliu Porumboiu. El realizador de Bucarest 12:08, Policía, adejtivo, Cae la noche en Bucarest y El tesoro cambió por completo de registro y de lugar (rodó en las islas Canarias y en Singapur) para un thriller de policías corruptos y mafiosos violentos lleno de ingenio, sorpresa y virtuosismo. Adquirida para su estreno en cine.

- Family Romance, del alemán Werner Herzog. El mítico director no para de trabajar y en este caso viajó casi sin recursos para filmar en Japón una película de ficción sobre un caso real: el de una compañía que ofrece a sus clientes la posibilidad de cumplir sus sueños como, por ejemplo, enviar a un actor para que interprete a un padre que se reencuentra con su hija preadolescente a la que abandonó cuando ella era una beba. Sin distribuidor por el momento.