Trump estaría presionando a favor de Paramount en la puja con Netflix por la compra de Warner

NUEVA YORK.- El posible proceso de adquisición de Warner Bros Discovery se transformó en una batalla de alto voltaje en Estados Unidos, con una intervención indirecta del presidente Donald Trump, que estaría presionando para favorecer a Paramount Skydance como comprador.

Warner Bros, empresa matriz de HBO y CNN, se puso a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas. Netflix se unió recientemente a Paramount y Comcast en una segunda ronda de subasta.

Según medios especializados de Estados Unidos, el Departamento de Justicia se prepara para abrir una investigación por presunto monopolio si Netflix avanza en la compra de parte de los activos de Warner Bros, que incluye algunos de los principales estudios de Hollywood y cadenas de cable.

El actor Tom Cruise junto al CEO de Warner, David Zaslav (Archivo) LOIC VENANCE� - AFP�

Trump no vería con buenos ojos un fortalecimiento adicional de Netflix en el mercado del streaming y estaría impulsando una alternativa a través de Paramount. Su CEO, David Ellison, es hijo del magnate tecnológico Larry Ellison, aliado del presidente y principal accionista de la empresa

La eventual intervención del Departamento de Justicia bajo esta administración marcaría un nuevo capítulo en la relación estratégica entre política, regulación y grandes conglomerados del entretenimiento.

Disputa multimillonaria

La disputa por Warner Bros se intensificó tras el cierre de la segunda ronda de ofertas, el 1 de diciembre, en la que quedaron tres interesados: Paramount, que presentó una oferta para adquirir el 100% de la compañía en una operación en efectivo; Netflix, interesada en los activos de streaming y los estudios Warner Bros, y Comcast, también enfocada en el negocio de estudios y streaming.

Ninguna oferta habría alcanzado hasta ahora los 30 dólares por acción que espera el CEO de Warner Bros, David Zaslav, quien lo valoraría en unos 74.000 millones de dólares.

Los empresarios Larry Ellison y su hijo David Ellison Fuente: X

Según informó Bloomberg este jueves, Paramount dijo que Warner Bros no está siendo justo en su proceso de venta y está jugando a favor de un solo postor, Netflix.

“Se ha vuelto cada vez más claro, a través de los informes de los medios y de otras maneras, que WBD parece haber abandonado la apariencia y la realidad de un proceso de transacción justo, abdicando así de sus deberes hacia los accionistas y embarcándose en un proceso miope con un resultado predeterminado que favorece a un solo postor”, dice los abogados de Paramount en una carta a Zaslav.

Paramount quiere saber ahí si Warner Bros designó un consejo especial independiente formado por miembros desinteresados de su junta directiva para dirigir el proceso de venta y considerar ofertas.

“De no ser así, lo instamos encarecidamente a que otorgue poder a dicho comité especial, compuesto por directores sin que parezca que tienen sesgo ni compromiso con terceros cuyos intereses puedan diferir de los de los accionistas”, dice la carta. “Este parece ser un paso importante en esta etapa para garantizar la imparcialidad e intachabilidad del proceso de transacción y maximizar el valor del resultado que WBD determine”, añade el texto.

Netflix entró con fuerza en la disputa por Warner NETFLIX - NETFLIX

Según la información de Bloomberg, Paramount dijo creer que el proceso de venta ha sido manchado por conflictos de gestión, incluidos “ciertos intereses personales potenciales de los miembros de la gerencia en roles posteriores a la transacción y compensación como resultado de los incentivos económicos incorporados en recientes modificaciones a los acuerdos de empleo”.

Netflix, el servicio de streaming más grande del mundo con más de 280 millones de suscriptores a nivel global, estaría trabajando en un préstamo para conseguir decenas de miles de millones de dólares y financiar su adquisición.

El acuerdo incrementaría considerablemente las capacidades de producción de contenido de Netflix y aseguraría activos premium como HBO y los estudios Warner Bros.

Agencias ANSA y AFP