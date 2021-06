Carey Mulligan y Zoe Kazan se pondrán en la piel de las periodistas que expusieron a Harvey Weinstein

Carey Mulligan y Zoe Kazan son las dos actrices elegidas para ponerse en la piel de Megan Twohey y Jodi Kantor, las periodistas del New York Times que se pusieron al frente de la investigación que terminó con el arresto de Harvey Weinstein y dio inicio al movimiento Me Too en Hollywood.

Universal Pictures es la productora que se encuentra detrás de She Said, un largometraje basado en el libro que lleva el mismo nombre. Para la adaptación cinematográfica también se convocó a la guionista Rebecca Lenkiewicz, ganadora de un premio Oscar por su trabajo en Ida.

El libro revela nuevos detalles sobre las investigaciones realizadas sobre Weinstein, además de que por primera vez se nombran algunas fuentes, entre ellas el excontador del productor Irwin Reiter, que le brindó información a las reporteras.

Mulligan y Kazan, que se encuentran realizando las negociaciones finales para ser parte del proyecto, interpretarán a Twohey y Kantor, respectivamente, quienes el 5 de octubre del 2017 publicaron la primera historia relatando los abusos de Weinstein en la industria cinematográfica.

A medida de que otras mujeres del medio se fueron animando a contar el abuso y acoso que vivieron por parte del productor, las periodistas continuaron publicando artículos relacionados con el tema. Esta serie de historias las llevó a ganar un premio Pulitzer, galardón que compartieron con Ronan Farrow (hijo de Mia Farrow y Woody Allen), periodista de The New Yorker, quien también fue parte de la investigación.

Mulligan, que fue nominada a los premios Oscar por su rol en Promising Young Women, está a punto de estrenar dos largometrajes: Spaceman, de Johan Renck, y Maestro, de Bradley Cooper. Entre los últimos trabajos de Kaza se encuentran la película de los hermanos Coen, Ballad of Buster Scruggs, The Big Sick y la serie de HBO The Plot Against America.

She Said será dirigido por Maria Schrader (Unorthodox) y comenzará a rodarse durante el verano boreal. Los derechos del libro fueron adquiridos en 2018 por Annapurna Pictures y Plan B Entertainment, quienes serán coproductores en el proyecto. Megan Ellison y Sue Naegle estarán al frente del largometraje en nombre de Annapurna; Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner lo harán para Plan B y Lexi Barta para Universal.

LA NACION