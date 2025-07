Casi familia: los paisajes de Bariloche son una excusa para un eterno -y agotador- juego de rivalidades en tono de comedia

Casi familia (Família pero no mucho, Brasil, Argentina/2025). Dirección: Felipe Joffily. Guion: Leandro Soares, Lucas Blanco. Fotografía: Andre Horta. Elenco: Leandro Hassum, Julia Svacinna, Gabriel Goity, Simón Hempe, Karina Ramil, Joao Barreto, Mariela Pizzo, Abril Di Yorio. Duración: 81 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: regular.

En una época era bastante común que determinadas películas, estrenadas en determinadas épocas del año, tuvieran un fin superior al artístico. Por lo general “impulsar” algún destino turístico, o un determinado espacio (el Ital Park, el Parque de la Costa, el Zoológico) se convirtió casi en un subgénero.

Pero cuando uno creía que el fenómeno, afortunadamente, se había calmado, resulta que volvió con nuevos bríos. Otra vez comienzan a aparecer títulos donde es más importante el paisaje que la trama. Y un ejemplo emblemático es: Casi familia.

Coproducción entre Brasil y Argentina, la película dirigida por Felipe Joffily se aferra a una premisa básica para desplegar sus escasos recursos y, mientras tanto, extasiarse con los maravillosos paisajes de Bariloche.

Del calor de la playa, al frío de la nieve, Otávio (Leandro Hassum) está convencido de que nada en ese viaje que pueda salir bien Prensa Netflix

Otávio (Leandro Hassum) tiene una vida sencilla y feliz al frente de un restaurante en Río de Janeiro. El negocio funciona, se lleva bien con su nueva pareja y el hijo de ella, pero su compromiso más importante es con su hija Mariana (Julia Svacinna), a quien adora. Pero justo cuando la ecuación de vida le cierra a la perfección, Mariana tiene la oportunidad de viajar a Europa. Muy a su pesar, el padre le da su bendición. Tres años después, la chica vuelve con la noticia de que está enamorada de un argentino. Y no solo eso, su suegro Héctor (Gabriel Goity), propietario de un hotel y guía de turismo, invita a toda la familia a conocer Bariloche. Del calor de la playa, al frío de la nieve, Otávio está convencido de que nada en ese viaje que pueda salir bien.

Presentado el conflicto, el resto de la película se dedicará a exprimirlo hasta sacarle todo el juego posible, y un poco más también. Apenas los consuegros se conocen comienza una rivalidad que pasará por todos los tópicos esperables: playa y nieve, Pelé y Maradona, cantidad de copas del mundo, vino y cachaça, calor y frío, y así hasta colmar el límite de paciencia del espectador mejor predispuesto. Y no porque esté mal, o la suma de dicotomías no sea funcional al guion, sino porque la película no propone mucho más que eso. Al principio funciona, y hasta resulta divertido, pero promediando la hora y media, uno espera que pase algo más, y esto no sucede. Que Héctor llame irónicamente a su rival “Otario” en lugar de “Otávio”, la primera vez puede ser gracioso, pero la quinta ya no.

Entonces, visto y considerando que la historia no va a aportar mucho más, que la rivalidad entre los dos hombres, lo único que queda es apoyarse en sus interpretaciones. Que la película esté pensada principalmente para el mercado brasileño lleva a que esté prácticamente en su totalidad hablada en portugués. La diferencia idiomática entre los dos hombres, en este caso no se ha explotado, y lleva a que el personaje de Gabriel Goity pierda naturalidad. Se ve que mucho no les ha preocupado a los responsables del film, porque también le han dejado una risa sardónica y repetitiva, más cercana a un dibujo animado que a una comedia de situaciones.

Pasa lo contrario con Leandro Hassum, un actor poco conocido en estas tierras, pero que guarda para él los mejores momentos de la película. Simpático, histriónico, hábil para la réplica, y con mucho timing para el humor, amen que todo el producto está hecho para que le calce a la perfección, lo potencia a puro talento. A su lado, Julia Svacinna en el rol de su hija, también tiene una participación tan natural como encantadora, marcando una diferencia ostensible con el resto del reparto secundario.

Después sí, como se dijo al inicio, todo servirá como excusa para mostrar lo imponente del paisaje rionegrino. Esto resulta especialmente curioso en las fotos que acompañan los títulos de crédito finales, que podrían ser tranquilamente parte de un álbum de vacaciones invernales: todos felices, bien abrigados, y con el Cerro Otto de fondo.

Gracias a Leandro Hassum, en menor medida a Gabriel Goity y especialmente por su paisaje y fotografía, Casi familia es una comedia que se deja ver. Aun cuando es imposible abstraerse sobre cuánto más simpática y perdurable en el recuerdo habría sido con una intención algo más ambiciosa que mostrar un lugar turístico durante una hora y media, y forzar un sinnúmero de situaciones en torno a él.