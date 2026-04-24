¿Accidente o asesinato? El escalofriante caso real detrás de la serie de Netflix que está en boca de todos

El true crime se consolidó como uno de los géneros más magnéticos para los amantes del cine y el streaming. La certeza de que lo narrado en pantalla ocurrió —o podría ocurrirnos en cualquier momento— despierta ese morbo inevitable que nos obliga a darle play y sumergirnos en la trama durante horas; y este es el caso de La Escalera (The Staircase), la serie de Colin Firth y Tony Collette que, tras cuatro años de su estreno en HBO Max, desembarcó en Netflix.

The Staircase, la serie que protagonizan Colin Firth y Tony Collette

La ficción, que desenvuelve su relato en ocho episodios de 60 minutos cada uno, se centra en el misterioso caso real de Michael Peterson, un escritor que en 2001 llamó a emergencias para informar que su esposa, Kathleen, había muerto tras caer por las escaleras de su casa en Carolina del Norte. Sin embargo, la enorme cantidad de sangre en la escena y las extrañas heridas en la cabeza de la mujer llevaron a la fiscalía a acusarlo formalmente de asesinato, lo que desencadenó una batalla legal que duró más de 15 años.

Lo que hace especial a esta producción es que no solo reconstruye el posible crimen, sino que explora la intimidad de una familia que se desmorona bajo el escrutinio público mientras salen a la luz secretos sobre la doble vida de Michael. Asimismo, a lo largo de los episodios, la serie juega con diferentes teorías, al mostrar visualmente tanto la versión de un ataque violento como la de un trágico accidente, e incluso la bizarra pero real “teoría del búho”, la hipótesis alternativa que sugiere que Kathleen murió tras ser atacada por una lechuza en el exterior, lo que provocó que entrara en pánico, cayera y sufriera heridas mortales.

Además de Firth y Collette, aparecen figuras como Sophie Turner y Juliette Binoche, junto a Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Patrick Schwarzenegger, Olivia DeJonge, Parker Posey y Dane DeHaan.

Esta producción logró que los protagonistas fueran nominados a los premios Emmy y a los Globos de Oro por sus interpretaciones. Colin Firth, quien se puso en la piel de Michael Peterson, recibió grandes elogios por lograr capturar esa ambigüedad inquietante de un hombre que podía parecer un padre devoto o un calculador asesino en cuestión de segundos.

La Escalera, la serie basada en un caso real que impactó a la crítica (Foto: Captura FilmAffinity)

“Un fascinante drama true crime (...) Trata sobre las diferentes versiones de la justicia, el enjuiciamiento público, la traición y la lealtad familiar. Realmente, lo tiene todo y claramente Campos le saca el máximo partido”; “Verla no solo anima a revisitar el documental, sino que demanda una visión conjunta de ambos, con cada una de ellas completando con éxito a la otra en su existencia” y “El documental de Lastrade abordaba ideas similares, pero esta serie las lleva más allá, ampliando las convenciones modernas del género e incorporando el impacto que tuvo el documental original sobre la ‘justicia’ para Michael”, son algunas de las críticas que los especialistas dejaron en el sitio web FilmAffinity.

Cabe destacar que el proceso judicial de Michael Peterson fue una montaña rusa legal de 16 años que comenzó con su condena a cadena perpetua en 2003 por el asesinato de su esposa Kathleen. Sin embargo, en 2011 la sentencia fue anulada y Peterson fue liberado tras demostrarse que un perito clave de la fiscalía había mentido y manipulado pruebas forenses.

Peterson fue liberado tras demostrarse que un perito clave de la fiscalía había mentido y manipulado pruebas forenses (Foto: AP)

El caso concluyó finalmente en 2017 cuando el acusado utilizó la “Alford Plea”, un recurso que le permitió declararse culpable de homicidio manteniendo formalmente su inocencia; con esto, se dio por cumplida su condena gracias al tiempo que ya había pasado en prisión, por lo que logró así su libertad definitiva.