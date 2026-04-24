Las mejores películas y series de Netflix para disfrutar el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de abril

Se acerca el fin de semana, días en que los grandes amantes del cine y la televisión esperan para poder continuar la serie que dejaron en pausa o darle play a una nueva producción. Mientras que algunos tienen sus entradas para deleitarse frente a la pantalla grande, otros eligen quedarse en casa y disfrutar del contenido a través de las plataformas de streaming.

A raíz de esto, te dejamos las producciones que lideran el ranking de lo más visto de Netflix para que puedas disfrutar este sábado 25 y domingo 26 de abril.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Los no elegidos (2026)

Suspenso/Drama. Rosie es una joven madre que vive en una comunidad cristiana cerrada con su marido y su hija. La llegada del misterioso Sam, un preso fugado, pone de manifiesto la realidad y las limitaciones del mundo de Rosie: tal vez su oculta comunidad religiosa no tenga en cuenta sus intereses. Cuando empiezan a aparecer grietas en el matrimonio, Sam se presenta como su salvador. Pero con su oscuro pasado criminal, ¿dónde reside el mayor peligro, en la secta o en Sam? Duración: seis episodios. Ver Lo no elegidos.

Los no elegidos, tráiler oficial

2. La escalera (2022)

True Crime/Suspenso. En 2001, en el Condado de Durham, Carolina del Norte, el escritor Michael Peterson, afligido por la muerte de su esposa Kathleen, que cayó por una escalera, es acusado de asesinarla. Duración: ocho episodios. Ver La escalera.

Tráiler de The Staircase

3. Machos Alfa 5 (2026)

Comedia/Romance. La quinta temporada se centra en el intento de los cuatro protagonistas por reinventarse tras la crisis de masculinidad al crear una “comuna masculina” llamada Pacto Patriarcal, S.L. para evitar el compromiso. Enfrentan divorcios, la madurez tardía y el caos personal en un tono de comedia ácida. Duración: seis episodios. Ver Machos Alfa 5.

Machas Alfa 5, tráiler oficial

4. Ronaldinho (2026)

Documental/Biográfico. La vida y la carrera del astro brasileño del fútbol Ronaldinho, con un recorrido por su trayectoria desde joven prodigio hasta icono mundial del deporte. Duración: tres episodios. Ver Ronaldinho.

Ronaldinho (Adelanto)

5. Un amor que no se agota (2026)

Romance/Comedia. Las vidas de un granjero con múltiples trabajos y una presentadora de televisión insomne se entrelazan de forma divertida cuando sus horarios opuestos los unen repetidamente. Duración: 12 episodios. Ver Un amor que no se agota.

Un amor que no se agota, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. 180 (2026)

Drama/Venganza. Cuando un inesperado incidente de tráfico deja a su hijo en estado crítico, un padre enfurecido se adentra en una oscura espiral de confusión emocional y venganza. Duración: 1 h 34 min. Ver 180.

Videoplayback (8)

2. Por fin tú (2026)

Romance/Comedia. Se acerca San Valentín, y Aslı cree haber encontrado el amor con el hombre con quien intercambió varios mensajes, pero al conocerlo descubre que él no tiene idea de quién es. Duración: 1 h 31 min. Ver Por fin tú.

Por fin tú, tráiler oficial

3. Yiya Murano: muerte a la hora del té (2026)

Documental/Drama. Yiya Murano envenenó a sus amigas para ocultar sus estafas económicas en la Argentina dictatorial de finales de los 70, convirtiéndose en una leyenda oscura de la cultura popular. Ya libre, en los años 90, hizo de los sets de televisión su escenario, transformándose en un icono pop. El carisma, humor y desparpajo de ‘la Yiya’ prevaleció sobre los reclamos de las familias de las víctimas y hasta el día de hoy su propio hijo, Martín Murano, lucha por exponer el verdadero rostro de su madre. Duración: 1 h 43 min. Ver Yiya Murano: muerte a la hora del té.

Yiya Murano: muerte a la hora del té, tráiler oficial

4. Compañeras de cuarto (2026)

Comedia/Amistad. Cuando Devon, una ingenua e ilusionada estudiante universitaria de primer año, le pide a Celeste, una mujer fría y segura de sí misma, que sea su compañera de habitación, una amistad floreciente se convierte en una guerra de agresiones pasivas. Duración: 1 h 50 min. Ver Compañeras de cuarto.

Compañeras de cuarto, tráiler oficial

5. Embestida (2026)

Suspenso/Drama. Cuando un catastrófico huracán azota un pueblo costero, el nivel del mar sube rápidamente y sus habitantes deben sobrevivir a un montón de hambrientos tiburones. Duración: 1 h 26 min. Ver Embestida.