Causalidad: Juana Viale y Laura Novoa dan detalles del impactante thriller en plano secuencia que llega a Amazon Prime Video

Causalidad seguramente llame la atención de los espectadores por varios motivos. En parte porque se trata de un impactante thriller que transcurre en un hospital, y también porque está filmada en plano secuencia. De esa manera y en tiempo real, transcurre este relato en el que una jefa de enfermeras (Laura Novoa) de un hospital, intenta descubrir si en su lugar de trabajo, se están realizando una serie de delitos. Lo que ella no sabe, es que una joven llamada Claudia (Juana Viale), que desapareció inexplicablemente de la guardia, puede ser la nueva víctima de un misterioso asesino que opera en ese sanatorio. LA NACION entrevistó a las protagonistas y a Who, el realizador detrás de esta nueva gran apuesta que estrena Amazon Prime Video.

-Who, así como a los músicos se les pregunta a veces qué vino primero, si la letra o la melodía, en este caso toca preguntarte a vos, ¿qué vino primero, la historia o el plano secuencia?

Who: -Vino la historia, el plano secuencia es un recurso como tantos otros, y la forma que interpreté de contar esta historia era en plano secuencia. Yo no voy a utilizar algo porque me parece lindo, y en este caso me pareció que la mejor forma de contar la trama era a través de ese recurso. Entonces primero surgió la historia, y a partir de ahí se guionó, se trabajó, y yo empecé a ver cuál era la mejor forma de contarla.

-En lo referido a la actuación, ¿cuáles son los principales desafíos del plano secuencia?

Juana Viale: -El desafío del plano secuencia, en mi experiencia, fue no haberlo realizado nunca. Y lo que nos pasó a todos fue un poco experimentar esto, y tener que romper con la barrera de hacer largometrajes a través de cortes. Este fue un planteo distinto, una experiencia nueva, un transitar por un recorrido no habitado. Y el secreto fue el que hayamos podido trabajar en equipo, quienes estábamos en plano y quienes no, para poder llevarlo a cabo .

Claudia (Juana Viale) llega a una guardia, y desaparece inexplicablemente

Laura Novoa: -Lo que dice Juana es verdad. Más allá de que nosotras seamos las dos protagonistas visibles de Causalidad, la película no tiene un actor o un técnico protagonista, sino que todos lo fuimos. El plano secuencia es un trabajo de equipo, porque si el último que aparece se equivoca, todo vuelve para atrás. Por lo tanto, en esta película hay una combinación fascinante entre la actuación de teatro y la actuación de cine. Y atrás de nosotros los actores, hubo un engranaje enorme. En Causalidad hay algo doblemente interesante que tiene que ver con el filmarla y el verla, porque cuando sos espectador de esta clase de películas, también estás diciendo “¿pero cómo hacen?”.

Viale: -Como intentando buscar el truco…

Novoa: -¡Claro! Y además es un thriller de suspenso, que tiene algo que te mantiene en vilo.

-Por otra parte, el plano secuencia obliga a contar la historia en tiempo real, y eso es muy difícil…

Who: -Es muy complejo, porque para construir esta película hay un montón de capas que se fueron haciendo, hasta llegar al día de filmación. Y eso arranca conmigo caminando por la locación, hasta decidir con un teléfono dónde iba la cámara, practicar ochocientas veces y entender la película que iba a ver. Y después contactar unos jóvenes actores que me ayudaron a interpretar cada uno de los personajes. Recorrí mucho esos lugares, y después se sumaron los actores y yo filmé con mi teléfono hasta lograr el plano secuencia. Entonces empezaron los ensayos con los actores y los técnicos, que también debían hacer su propio ballet perfecto. Lograr este film fue toda una vorágine de engranajes que se juntaron.

Novoa interpreta a la jefa de enfermeras de un hospital, que comienza a investigar qué sucede en los pasillos de su lugar de trabajo.

-Juana, Laura, ustedes transitaron y transitan formas vinculadas a la televisión pero alejadas de la actuación, una como conductora y otra como participante de un reality como Cantando 2020. ¿Esas experiencias cómo conectan con la vuelta y el entusiasmo que significa interpretar un rol de ficción?

Viale: -Yo creo que todo lenguaje de arte es algo que a nosotros como actores nos nutre. Para formarte tenés que nutrirte, y para nutrirte tenés que agarrar distintos canales de los que absorber. Y ya sea un reality u otra performance como bailar, cantar, o la conducción, todo nutre a la actuación . En pandemia particularmente, me pasó una situación que derivó en que conduzca un programa, pero siempre lo hice con el anhelo de poder volver a actuar. Y en el mientras tanto una no se anestesia, se tiene que seguir nutriendo. Y en mi experiencia la conducción es y fue eso: seguir nutriéndome para poder seguir actuando el día de mañana.

Novoa: -Yo creo que en esta carrera tratás de ser mejor actriz todo el tiempo, y no simplemente lo actoral te va a llevar a eso. Ser actor implica tener lo más amplio que puedas tu paleta de colores. Entonces vos decís “¿qué me puede aportar otro determinado trabajo?”. Si a mí me proponés estudiar pintura, arte africano o danza árabe, yo te digo que sí. En general me gustaría estudiar cualquier cosa, me fascina todo, porque en realidad tiene que ver con cómo yo me coloco en ese lugar de aprender algo, y eso que aprendas siempre te va a aportar. Yo no sé qué me aportó exactamente o qué fueron las cosas que me llevaron a hacer Causalidad como la hice, pero seguramente que todo va a hablar de mí, inclusive cosas como el Cantando, que me sirvió. Y después llegás a un set de filmación y decís: “¡Qué felicidad que puedo actuar, que puedo transmitir algo con una película, que pude componer un personaje!”. Y nos encontramos en esta película un poco así, porque el trabajo dignifica, y era una fiesta estar trabajando.

La mujer descubre qué se esconde en los pasillos ocultos del hospital

-Who, ¿cuál es tu mirada con respecto a la ficción en argentina y cómo se vio afectada por la pandemia?

Who: -Creo que este parate que tuvimos, nos hizo repensar y valorar todo lo que uno está haciendo. En un momento parecía que no íbamos a volver a hacer esto, se veía todo oscuro. Pero hace pocas semanas, el preestreno de Causalidad en el Festival de Mar del Plata, con el público presente dando sus aplausos y su cariño, hicieron que todo esto valiera la pena, que realmente se entienda que ahora va a arrancar todo mucho más fuerte. La gente va a valorar más este espacio que tenemos de poder contar y trabajar en lo que nos gusta, y que podamos seguir haciendo esto. Lo veo que va a ser todo in crescendo. Yo soy de las personas que busca el lado positivo de las cosas, y creo que ahora se produce y que se va a producir un montón.

-Juana, ¿qué me podés contar de tu experiencia sobre cómo fue volver a un rodaje?

Viale: - Nosotros rodamos esta película en noviembre del año pasado, cuando recién se estaban implementando los protocolos para poder volver al ruedo. Al principio uno tiene miedo, se hisopa, y los hábitos naturales del ámbito de la actuación se vieron modificados. Fue un volver a empezar, pero con otras herramientas y con ganas. Cuando uno no hace lo que le gusta, lo que está acostumbrado hacer o de lo que vive, porque estás privado por equis situación, de golpe cuando estás por salir nuevamente a la carrera te come la ansiedad. Y volvimos con mucha energía, muy concentrados en lo que dejamos congelado por varios meses. Para mí lo que resume todo lo que nos pasó, fue trabajar en equipo siempre, concentrándonos en que no es uno solamente el que está en escena, sino que fuimos todos, todo el tiempo, durante lo que duró el rodaje.