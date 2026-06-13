Maná vuelve a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas para su show en River y cómo comprarlas

Los fanáticos de Maná ya tienen una cita marcada en el calendario. La histórica banda mexicana confirmó su regreso a la Argentina con un show único que formará parte de Vivir Sin Aire Tour, la gira con la que celebrará cuatro décadas de trayectoria. El concierto tendrá lugar el 10 de diciembre de 2026 en el estadio Monumental River Plate.

El anuncio llega en un momento especial para la agrupación liderada por Fher Olvera, luego de participar en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México. Ahora, el grupo emprenderá un recorrido por algunos de los estadios más importantes de América Latina para festejar sus 40 años de carrera junto a sus seguidores.

Maná regresará a la Argentina con un único show previsto para diciembre de 2026 (Captura: Instagram @manaoficial)

Para quienes quieran asegurar su lugar en el recital, la preventa de entradas comenzará el jueves 18 de junio a las 14 h. En esta etapa podrán comprar tickets los clientes de Santander, utilizando tarjetas de crédito y débito de la entidad, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés. La venta general se habilitará el viernes 19 de junio, también desde las 14 horas, y permitirá adquirir entradas con todos los medios de pago. La ticketera oficial será All Access.

La presentación en Buenos Aires formará parte de una gira que también incluirá escalas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Ciudad de México. El recorrido comenzará el 28 de noviembre en Colombia, continuará por Perú y Chile, llegará a la Argentina el 10 de diciembre y finalizará el 17 del mismo mes en México, país de origen de la banda.

El concierto formará parte de Vivir Sin Aire Tour, la nueva gira internacional de la banda Gentileza Dale Play

Con más de 50 millones de discos vendidos y una carrera que atraviesa generaciones, Maná se consolidó como uno de los nombres más importantes del rock en español. A lo largo de cuatro décadas lanzó 11 álbumes de estudio y canciones que se transformaron en clásicos de la música latinoamericana, como “Rayando el Sol”, “Oye Mi Amor”, “Clavado en un Bar”, “Vivir Sin Aire” y “Mariposa Traicionera”.

Además de su éxito comercial, el grupo acumula numerosos reconocimientos, entre ellos cuatro premios Grammy, nueve Latin Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2025 también hicieron historia al convertirse en la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll. Ahora, con una nueva gira internacional y un show en River, Maná volverá a encontrarse con el público argentino para repasar los grandes éxitos que marcaron su carrera.