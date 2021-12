Swan Song: Mahershala Ali brilla en un film sobre el duelo

Swan Song (Estados Unidos/2021). Dirección: Benjamin Cleary. Guion: Benjamin Cleary. Fotografía: Masanobu Takayanagi. Edición: Nathan Nugent. Música: Jay Wadley. Elenco: Mahershala Ali, Naomie Harris, Awkwafina, Glenn Close. Disponible en: Apple TV+. Nuestra opinión: buena.

La ópera prima del realizador irlandés Benjamin Cleary (ganador del Oscar por su cortometraje de 2015, Stutterer) no tiene una premisa precisamente novedosa, pero es su enfoque lo que la vuelve distintiva en medio del auge de una corriente de la ciencia ficción independiente, que va desde exponentes televisivos como Charlie Brooker con Black Mirror (especialmente con el episodio “Be Right Back”, disponible en Netflix) y David Weil y su capítulo “TOM” para la serie Solos de Amazon Prime Video; hasta un realizador que irrumpió en la escena con contundencia con la extraordinaria Ex- Machina: Alex Garland.

En Swan Song, disponible a partir de este viernes por Apple TV+, nos encontramos con el mismo puntapié del relato de Weil para ese capítulo de su antología. Mahershala Ali interpreta a Cameron Turner, un diseñador gráfico que la película nos presenta, sin preámbulos innecesarios, en pleno conflicto ante una decisión que no podrá dilatar. El hombre padece una enfermedad terminal y tiene dos caminos por delante. Uno de ellos es contárselo a su esposa Poppy (Naomie Harris) y a su pequeño hijo. El otro es el de recurrir a un tratamiento experimental que supervisa la Dra. Jo Scott (Glenn Close), y que le brinda la posibilidad de ser clonado para que, ante su inminente fallecimiento, una réplica suya ocupe su lugar en su hogar. La crisis que atraviesa el personaje responde a un escollo que es condición sine qua non para el tratamiento: si le cuenta a su familia que está muriendo ya no podrá ser clonado.

Se trata de un punto de partida oscuro que Cleary aborda con un tono melancólico (apuntalado por una gran banda sonora de Jay Widley y las canciones de Frank Ocean haciendo lo suyo) y que logra sostenerse en sus dos horas de duración. Swan Song (cuya traducción literal es El canto de cisne) se mantiene siempre bajo una estructura intimista, con pocos personajes, no más de dos locaciones (la casa de Cameron y el lugar donde se lleva a cabo el tratamiento) y una austeridad en los diálogos que la vuelven una propuesta cohesiva, y con pocos pasos en falso.

Mahershala Ali aspira a un Globo de Oro por su actuación Apple TV+

Entre esos traspiés están las secuencias entre el protagonista y su clon que encauzan momentáneamente la historia hacia un terreno cercano al thriller psicológico al que esta película no pertenece. Ese desvío no beneficia a un relato, en donde no hay otro antagonista más que el tiempo, otro de los puntos sobre los que trabaja Cleary no solo con su protagonista. Si bien en un comienzo el personaje de Harris parecía ceñirse a la figura de la esposa que es un mero instrumento para justificar el pesar de Cameron, el cineasta le da su propio arco, uno que resulta devastador y que ahonda en las distintas etapas del duelo, que para el director y guionista no están tan delimitadas.

El recorrido sinuoso que hace esa mujer ante una pérdida repentina y violenta le aporta mayor tesitura al film, con Harris en una actuación sutil que está en las antípodas de la que había brindado en otro drama con el que compartió pantalla con Ali: la ganadora del Oscar Luz de luna. Por otro lado, el director es consciente de que está adentrándose en un género donde los arquetipos pueden jugarle una mala pasada, y por eso elude configurar a los personajes secundarios con dos o tres pinceladas. Por el contrario, la doctora que interpreta Close no es una villana que deshumaniza a sus pacientes/clientes, así como tampoco Kate (Awkwafina) es simplemente otra mujer enferma más que recurre al tratamiento. El director también le dedica un tiempo a su historia, en la que la actriz de Locamente millonarios demuestra que la comedia no es solo el único escenario en el que puede desarrollar su potencial, como ya se había vislumbrado en The Farewell.

Ali se reencuentra en el film con Naomie Harris, con quien trabajó en Luz de luna Apple TV+

Pero si hay algo que eleva el material es la actuación de Ali - recientemente nominado al Globo de Oro por su trabajo -, cuyos matices se vuelven más notorios en la constante mixtura de flashbacks con escenas del presente. El actor no se destaca por interpretar a un hombre y su clon: el actor brilla por interpretar al Cameron sano y al Cameron enfermo con todas las minucias propias de ese drástico cambio en su vida. Cleary filma esos momentos previos al derrumbe con cierto lirismo y sofisticación (aunque en ocasiones el largometraje es demasiado prolijo visualmente y no arriesga), y nos interpela con una pregunta unívoca: ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar para ahorrarles sufrimiento a las personas que amamos?

En esas caminatas pensativas, en donde la naturaleza cumple un rol clave y en las que el director de fotografía Masanobu Takayanagi deja su sello con su propuesta minimalista (como vimos en The Grey y en En primera plana), Cameron vuelve una y otra vez a ese interrogante y encuentra la respuesta en el pasado, uno fragmentado, difuso, con espacios en blanco... fiel a cómo se nos presentan a todos los recuerdos.