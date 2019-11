Clint Eastwood va por otro Oscar con una película polémica

Clint Eastwood y Paul Walter Hauser, director y protagonista de Richard Jewell, el hombre que se convirtió en héroe al evitar un atentado y luego fue investigado por el FBI Crédito: Warner

A los 89 años, Clint Eastwood vuelve a entrar en la carrera por el Oscar, premio que ya ganó por partida doble (película y director) en 1993 y 2005, con Los imperdonables y Million Dollar Baby. Ahora apunta al premio con Richard Jewell, su largometraje número 38 como realizador, que tuvo su estreno mundial en el cierre de la celebración anual del American Film Institute (AFI). Será lanzado en Estados Unidos el 13 de diciembre y podrá verse en los cines argentinos a partir del 2 de enero.

Richard Jewell, nombre de la película y de su personaje principal, está inspirada en hechos reales, como viene ocurriendo sin excepciones en la filmografía de Eastwood desde hace una década. Jewell pasó del anonimato al centro de la atención mediática y política cuando trabajaba como empleado de seguridad en el operativo previo a los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 y fue considerado un héroe por haber descubierto una bomba en el Centennial Park de esa ciudad de Estados Unidos antes de que explotara. Pero más tarde comenzó a ser investigado por el FBI por las presuntas sospechas de culpabilidad en ese mismo episodio, calificado como atentado terrorista.

La película fue recibida en su primera proyección con aplausos de pie por parte del público (fue una función exclusiva para invitados que llenaron la sala del legendario Teatro Chino de Los Ángeles) y a la vez estuvo rodeada por más de una polémica que promete agigantarse cuando llegue su estreno formal en los cines.

Trailer de Richard Jewell, la nueva película de Clint Eastwood 02:35

Video

El foco central de la controversia tiene como figura central a Kathy Scruggs, una periodista de la sección Policía del diario The Atlanta Journal Constitution que fue la primera en revelar que Jewell, hasta allí valorado por su comportamiento heroico, en realidad se encontraba bajo sospecha de terrorismo por parte del FBI. En la película, según relata la prensa de Hollywood, se sugiere que Scruggs (interpretada en el film por Olivia Wilde) tenía una relación íntima con un agente federal llamado Tom Shaw (personificado por Jon Hamm) con el propósito de intercambiar sexo por información exclusiva del caso.

Kevin Riley, el actual editor en jefe del diario, dijo que no hay prueba alguna de que algo así hubiese ocurrido. "La historia es dramática por sí misma. ¿Por qué un guionista decide agregarle un detalle que no sólo resulta insultante sino que al mismo tiempo resulta completamente innecesario?", se preguntó Riley, consultado por The Hollywood Reporter.

"Para agregar preocupación al tema -agregó-, Scruggs no puede dar su punto de vista sobre el tema". La periodista falleció en 2001 por una sobredosis de medicamentos recetados. Jewell quedó marcado a fuego por el cambio rotundo de perspectiva sobre su lugar en el caso, pero nunca resultó formalmente acusado y siempre permaneció en libertad. Después de 88 días de investigación resultó finalmente absuelto. Falleció en 2007, a los 44 años.

Sam Rockwell y Paul Walter Hauser en Richard Jewell, película que se estrena el 13 de diciembre en Estados Unidos y el 2 de enero en Argentina Crédito: Warner

Eastwood, en cambio, reivindicó la figura de Jewell en la presentación de la película. "Nunca fue beneficiado por el hecho elemental de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El FBI y los medios fueron muy crueles con él", dijo. La película está basada en un artículo periodístico de Marie Brenner publicado por la revista Vanity Fair y el guión pertenece al reconocido guionista Billy Ray, autor y director de la remake estadounidense (Secretos de una obsesión) de El secreto de sus ojos, la película de Juan José Campanella que ganó el Oscar una década atrás. Dos estrenos recientes, Proyecto Géminis y Terminator: destino oscuro, también llevan su firma en el guión.

Además de Wilde y Hamm, la película tiene como intérpretes principales a Sam Rockwell (Watson Bryant, el abogado de Jewell) y Kathy Bates, quien encarna a la madre del personaje central. Para interpretar a Jewell, Eastwood eligió a Paul Walter Hauser, un actor que encuentra aquí su primer espacio protagónico después de aparecer en destacados papeles de reparto en películas como Yo, Tonya y El infiltrado del KKKlan.