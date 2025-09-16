La joya escondida que resurgió en Netflix y está protagonizada por Clint Eastwood

Entre el amplio contenido que ofrece Netflix puede que alguna que otra joya de la industria cinematográfica quede escondida; y eso pasó con Deuda de Sangre, la película que no solo dirigió, sino que también protagonizó Clin Eastwood, que los mismos suscriptores resurgieron en los últimos días.

La película basada en la novela del reconocido escritor Michael Connelly cuenta en 1 hora y 50 minutos la historia de Terry McCaleb (Eastwood), un exagente del FBI conocido por su habilidad para atrapar a asesinos seriales. Sin embargo, su carrera se detuvo de golpe cuando sufrió un infarto durante una persecución.

Clint Eastwood no solo dirigió, sino que también protagonizó Deuda de sangre

Tras un trasplante de corazón, McCaleb vive una vida tranquila. Pero todo cambia cuando lo visita una mujer que le hace una propuesta inesperada: le pide que investigue el asesinato de su hermana, que fue quien le donó el corazón. A pesar del desacuerdo de su cardióloga, el exagente acepta el caso y se sumerge de nuevo en un mundo que dejó atrás, ya que arriesga su propia salud para resolver un crimen que, de alguna manera, le salvó la vida.

“Terry McCaleb, un veterano investigador del FBI, anda tras la pista de un psicópata apodado por los medios de comunicación como ‘el asesino del código’. Tras el último homicidio, Terry visita la escena del crimen y lo descubre entre la multitud; comienza entonces una persecución que le provocará un infarto y su retirada del servicio activo”, dice la sinopsis oficial con la que invita a ver más.

“El ritmo y la originalidad de la que carece ‘Blood Work’ se ve compensada por su increíble profesionalismo”; “La fuerza de la película reside en sus tres arcos argumentales: la investigación, los problemas de salud y la relación que, paso a paso, construye a través de ellos” e “Interesante. Un maduro Clint Eastwood haciendo de un ex inspector de policía, duro y frágil de salud, algo que no le impide ser tan convincente como suele ser habitual en él. Merece la pena ver este notable film”, fueron algunos de los comentarios que críticos dejaron en el sitio español FilmAffinity.

Otros títulos con Clint Eastwood para ver en Netflix

Golpes del destino (2004)

Frankie Dunn es un entrenador que, a pesar de no entrenar a chicas, hace una excepción con Maggie Fitzgerald. Maggie es un poco mayor para empezar de cero en el deporte profesional, pero está dispuesta a sacrificarse al máximo para triunfar. Duración: 2 h 12 min. Ver Golpes del destino.

Golpes del destino, tráiler oficial

Infierno de cobardes (1973)

Un hombre extraño y misterioso llega al pequeño pueblo de Lago. Al descubrir que tres fugitivos están en camino hacia la región para aterrorizarla, intenta unir a sus habitantes para preparar una recepción no muy calurosa para ellos. Duración: 1 h 45 min. Ver Infierno de cobardes.

Infierno de cobardes, tráiler oficial

Sully: hazaña en el Hudson (2016)

La historia real del capitán Chesley ‘Sully’ Sullenberger, un piloto que se convirtió en un héroe al realizar un amerizaje de emergencia en el río Hudson en su desembocadura en la ciudad de Nueva York el 15 de enero de 2009, lo que le permitió salvar la vida de los 155 pasajeros, a la tripulación y a las posibles víctimas que hubiera provocado un accidente sobre la urbe. Duración: 1 h 36 min. Ver Sully: hazaña en el Hudson.