Carmel-by-the-Sea, el pueblo “más cool” de California: tuvo de alcalde a Clint Eastwood y enamoró a Brad Pitt

A solo dos horas en coche desde San Francisco, existe un pueblo pintoresco que resulta un imán para las estrellas más reconocidas en Hollywood y es una cuna de célebres autores. Se trata de Carmel-by-the-Sea, descrita por algunos como un lugar “de cuento de hadas”.

La historia de Carmel-by-the-Sea

Carmel-by-the-Sea fue descubierta en 1603, cuando el explorador español Sebastián Vizcaíno ancló en la bahía que nombró Monterrey. Durante su exploración, descubrió una playa en la desembocadura de un río a la que denominó Carmel en honor a los tres frailes carmelitas que viajaban con él, según consignó el sitio web del pueblo ubicado en California.

Carmel-by-the-Sea se encuentra en el condado de Monterrey, California Facebook Carmel by the Sea

Una de las influencias más drásticas para el pueblo fue el terremoto de San Francisco en 1906. Este suceso obligó a autores y poetas como George Sterling, Jack London y Robinson Jeffers a buscar refugios en las cabañas erigidas en Carmel. A partir de ese momento, el lugar se convirtió en un paraíso bohemio.

En 1916, Carmel se constituyó como la ciudad de los autores literarios con una población de 450 personas. Para 1924, un hombre llamado Hugh Comstock diseñó una cabaña estilo “cuento de hadas” para albergar la colección de muñecas hechas a mano por su esposa. Este diseño marcaría el legado de la zona.

La casa, denominada "Hansel" por Comstock, es conocida por sus aleros enrollados, puertas redondeadas y chimeneas asimétricas de piedra Carmelgardeninn

Datos curiosos de Carmel-By-The-Sea

Con el pasar de los años, la cultura e historia de Carmel se mantiene intacta. Con una población de 3220 personas según el censo de 2020, el pueblo fue el epicentro de hechos históricos como:

El novelista Robert Louis Stevenson se habría inspirado en el pueblo para crear La Isla del Tesoro mientras caminaba por la playa cerca de Point Lobos.

El poeta Robinson Jeffers comenzó el proceso de un año de construcción de su querida Casa Tor con piedras que recogió a mano en la cercana playa de Carmel. El muro de contención exterior contiene rocas del Templo de Pekín, lava de Hawái y un trozo de la Gran Muralla.

Doris Day, la reconocida actriz y cantante estadounidense, adquirió una parte de la propiedad del histórico Cypress Inn en Lincoln y la Séptima.

La villa de retiro para las celebridades de Hollywood

Este pueblito conquistó a diferentes artistas como la actriz Betty White, Alan Silvestri, Charles Chaplin, Kim Novak, Brad Pitt y Clint Eastwood. Con respecto a este último, fue elegido como alcalde con 2166 votos, frente a los 799 de la entonces intendenta Charlotte Townsend.

En cuanto a Brad Pitt, el actor adquirió la casa del escritor estadounidense D.L. James en Carmel por US$40 millones en 2022. La misma está ubicada en lo alto de un acantilado en Carmel Highlands.

Brad Pitt ha cerrado la compra de una casa centenaria ubicada en un acantilado en "Carmel Highlands" en la costa central de California por un importe de 40 millones de dólares. Alexander Vertikoff Photography / FACEBOOK

Dicha mansión fue construida con piedra arenisca y granito extraídos localmente, con un techo de tejas de estilo mediterráneo, ventanas arqueadas y vistas panorámicas del océano Pacífico.

Cómo viajar a Carmel-By-The-Sea desde Los Ángeles

El viaje desde Los Ángeles hasta Carmel-By-The-Sea es de seis horas aproximadamente. En principio, se debe tomar la autopista 101 hacia el norte hasta Salinas. Luego, hay que dirigirse hacia el oeste por la autopista 68.