Comic Con: un fin de semana para fanáticos, del cosplay al terror

Con Henry Cavill y Kiernan Shipka como invitados internacionales, y el cine y las series desplazando lentamente al cómic del centro, la nueva edición de la convención es un paraíso para la cultura pop

Alan Moore, el autor de la novela gráfica Watchmen, definió a esta época como la era de la reiteración cultural. Su ataque está más bien dirigido al éxito del cine de superhéroes que, en sus palabras, se traduce como un "rechazo a ser parte de un mundo complejo, donde ya no hay ninguna cultura". Los nerds, geeks, otakus y otros términos con carga peyorativa hace rato que tuvieron su revancha contra una sociedad que parecía menospreciar su sensibilidad: la belleza del cerebro se prueba en algún eslogan que aclara "Smart is the New Sexy".

Cabe preguntarse si esta generación Z no encarna el más reciente movimiento contracultural, así como alguna vez lo fueron los beats, los hipsters y los punks. Argentina Comic Con, la cada vez más popular feria de cine, series, cómics y todo producto de la cultura popular global, que se realiza desde hoy hasta el domingo en Costa Salguero, con su ejército de cosplayers de todas las edades homenajeando a sus personajes preferidos es, a su modo, la encarnación local de un zeitgeist que mueve (en todo sentido) millones. A continuación, una guía de lo mejor de esta edición.

Henry Cavill, el actor británico que interpreta a Superman, llega a la Argentina como principal invitado de esta edición, dispuesto a presentar The Witcher, la serie fantástica que estrenará Netflix el 20 de este mes, junto a la showrunner de la ficción, Lauren Schmidt Hissrich.

Definir The Witcher como un intento de la plataforma de streaming de acoplarse al éxito medieval/fantástico de Game Of Thrones no sería del todo justo. La serie está inspirada en las ocho novelas polacas de Andrzej Sapkowski y una trilogía de videojuegos (de los cuales el último, The Wild Hunt, se alzó con múltiples premios en 2014 y ya aparece en varias listas como uno de los mejores de esta década). Hay un condimento extra por la presencia de Henry Cavill: el futuro del Hombre de Acero. Ante la reestructuración del departamento cinematográfico y la crisis creativa en el universo DC no son pocos los que ponen en duda su continuidad como Superman. Además, se rumorea que existe un corte original del director (Zack Snyder) de La liga de la justicia, de más de tres horas. ¿Habrá novedades? Las respuestas, en el panel de mañana, a las 13.

Los otros dos invitados internacionales que trae Netflix a Comic-Con son Kiernan Shipka y Gavin Leatherwood (Sabrina y Nick en El mundo oculto de Sabrina), que tendrán su propio panel para conversar sobre la serie que -en todo el sentido de la palabra- es una adaptación "moderna" de la vida de la bruja adolescente muy lejos del original de los 90, con satanismo, gore, ciertos guiños cómplices y el empoderamiento femenino del personaje de Shipka (frente, no es casual, a los abusos de un mundo que no comprende y agrede). El mundo oculto de Sabrina está más cerca del cómic original que inspiró todo, parte del universo de Archie, que también dio origen a otra serie muy popular creada por Roberto Aguirre Sacasa: Riverdale. Más hechicería en el panel abierto al público, mañana, a las 16.

"Otaku" es otro término que en Japón se usaba despectivamente para definir a quienes son admiradores de los videojuegos, la tecnología y el manga (el equivalente oriental del cómic). Pero también es otro ejemplo de una definición que se reapropió para usar no como escudo, sino como emblema de distinción y cierto orgullo. El público podrá conocer a Junji Ito, maestro del j-horror y autor de Black Paradox y Uzumaki, durante los tres días que dura el evento (en el horario de las 15, 13 y 12, respectivamente).

Dos grandes películas nacionales que combinan la noble tradición de los géneros hollywoodenses se presentarán en Argentina Comic Con. El robo del siglo, inspirada en el famoso robo al Banco Río, tendrá un panel exclusivo en el que el público podrá dialogar con Guillermo Francella y su director, Ariel Winograd (hoy, a las 19.30). Por otra parte, mañana, a las 13, tendrá lugar la presentación de Giro de ases: una comedia romántica que evoca el encanto de las películas de engaños en el sentido más lúdico de la palabra. Magia, ilusiones y trucos con un panel que incluye a su director (Sebastián Tabany) y elenco (Juan Grandinetti, Thelma Fardin, Carolina Kopelioff, Lautaro Tymruk y Esteban Pérez).

El cosplay (contracción de "costume play", juego de disfraces) es uno de los elementos más atractivos de cualquier tipo de convención, como esta, que aúna la cultura del cine, la TV, los videojuegos y los cómics. El arte de pensar trajes inspirados en los personajes más queridos del universo fantástico ya es una profesión y no solo una excusa para una buena foto. Los quince mejores cosplayers de la Argentina estarán en el evento mostrando sus últimas creaciones -que no tienen nada que envidiar a los trajes originales de Hollywood- y firmando autógrafos a sus fans. En el sentido de comunidad que significa elaborar el propio disfraz, habrá espacios destinados a ayudar a los cosplayers que se acerquen al evento (con reparación de piezas faltantes, guardarropas y cambiadores de acceso gratuito). La cosplayer húngara Enji Night no solo oficiará como jurado: también estará los tres días de Comic-Con ofreciendo meet & greet a sus seguidores.

En el Artist's Alley está el origen de estos eventos. El "callejón de los artistas" ofrece la posibilidad de conocer las creaciones de más de 130 ilustradores y dibujantes, nacionales e internacionales, que ofrecerán adelantos de sus trabajos a quienes estén interesados y firmarán ejemplares. Ben Templesmith (el artista y dibujante de Fell, la serie de Image Comics) y Gail Simone (la guionista que escribió All New-Atom. Welcome To Tranquility y Birds Of Prey, que en 2020 tendrá su lugar en el cine, con Margot Robbie) son dos de las presencias más destacadas. Además, en esta edición se suman los escultores y las editoriales independientes: mundos que prometen abrir nuevos ojos y encontrar futuros talentos.

La agenda

La sede: Argentina Comic Con se realiza en el Centro Costa Salguero, Costanera Norte y Salguero. Hoy abrirá de 12 a 22; mañana, de 10 a 21, y el domingo, de 11 a 20

Argentina Comic Con se realiza en el Centro Costa Salguero, Costanera Norte y Salguero. Hoy abrirá de 12 a 22; mañana, de 10 a 21, y el domingo, de 11 a 20 Las entradas: Pueden adquirirse vía web por Ticketek o en Cinemark, a un precio de 680 pesos (hoy), 990 pesos (sábado) y 890 pesos (domingo), más cargo de servicio. Los meet and greet tienen un costo adicional