Nicole Kidman sorprendió a todos a la hora de presentarse frente al público de su marido, el músico Keith Urban

Este fin de semana, durante su show en el Caesars Palace de Las Vegas, Keith Urban recibió en la platea a su fan número uno: su esposa Nicole Kidman. La actriz además, hizo una breve aparición en el escenario para acompañar al hombre con quien comparte su vida desde hace 16 años y sorprendió a todos al presentarse de una manera inusual.

En un video que compartió el músico en su propia cuenta de Instagram, se ve a la estrella tomando el micrófono para saludar a la audiencia. “¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?”, le preguntó él, a lo que ella respondió, adoptando el apellido de su marido: “Hola, soy Nicole Urban” .

Mientras la audiencia gritaba emocionada, Kidman explicó la verdadera razón de su presencia en el escenario. “Quiero agarrar tu saco, vi que lo pusiste en el suelo”, le dice al cantante. Acto seguido, los dos juntos se dirigen en búsqueda de la prenda. “Literalmente ella me dijo, ‘No pierdas el saco’, y yo le respondí: ‘¿Cómo lo voy a perder?’”, le explicó él a la gente mientras ella se abrigaba con el mismo.

Después de que Adele anunciara la suspensión de sus shows en Las Vegas, Keith Urban recogió el guante y decidió extender su residencia en esa ciudad durante algunas semanas más, para llenar el hueco que dejaba su colega. “Una noche recibimos una llamada de pánico, preguntando si podíamos rellenar un montón de fechas más y funcionó a la perfección” , reveló él hace poco durante una entrevista con la revista People.

El domingo, el cantante de música country finalmente se despidió de la ciudad del pecado para tomarse unas merecidas vacaciones antes de comenzar con su gira de verano por todo Estados Unidos.

Nicole Kidman y Keith Urban Ed Rode - FR170557 AP

Kidman y Urban comenzaron a salir en 2005. Cuatro meses después de la primera vez que se vieron, el músico neozelandés la llamó y empezaron una relación de bajo perfil, andando en moto en Nueva York, refugiados en Nashville, y compartiendo momentos en los tours del cantante. En enero de 2006, contrajeron matrimonio en Sydney. “Fue una ceremonia muy emotiva, fue hermosa, ambos lloraron mucho al mirarse”, le contó un invitado a la revista People. “Conocerla y casarme me cambió la vida, fue el comienzo de algo nuevo, realmente pensé: ‘Ok, ahora sí empiezo a vivir’ ”, le confesó Urban a CBS News.

La pareja tiene dos hijas: Sunday Rose, quien nació en 2008, y Faith Margaret, que llegó al mundo en 2010. “Conocerlo a Keith antes de cumplir 40 y tener a Sunny y a Fifi juntos fue algo completamente inesperado, algo tan bello. Soñaba con eso, pero no tenía ni idea de si alguna vez me iba a pasar. Me siento bendecida de tener una relación tan profunda, y que las niñas reciban ese amor tan grande”, expresó Nicole, en una de las tantas entrevistas en las que remarcó lo significativo que fue para ella haber conocido a Urban, en especial luego de su difícil divorcio de Tom Cruise.

Nicole Kidman junto a su marido , Keith Urban, y sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret GROSBY GROUP