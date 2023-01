El tenso cruce entre Érica Rivas y un periodista por Casados con hijos

escuchar

El personaje de María Elena Fuseneco parece haberse convertido en un fantasma para Érica Rivas. Es que desde que se bajó del regreso en versión teatral de Casados con hijos, la pregunta por el programa es una constante cada vez que se le acerca un periodista. Esta vez fue el turno de Gonzalo Vázquez, movilero de Intrusos en el espectáculo, quien la interceptó en la puerta del teatro en Mar del Plata donde la intérprete se encuentra haciendo temporada. Con el paso apurado y sin dejar de sonreír, Rivas optó por no decir nada del éxito de Telefe en la Avenida Corrientes. En cambio, con algo de ironía, invitó al cronista a entrar a la sala.

El elenco completo de Casados con hijos recibe el aplauso de un teatro colmado

Rivas interpretó de forma magistral durante 212 episodios, que se emitieron entre el 12 de abril de 2005 y el 28 de diciembre de 2006, a María Elena Fuseneco, la vecina de la familia Argento -compuesta por Moni (Florencia Peña), Pepe (Guillermo Francella), Paola (Luisana Lopilato) y Coqui (Darío Lopilato)- y la esposa de Dardo (Marcelo de Bellis). El éxito de su personaje fue tal que su imagen se utilizó para un sin fin de memes y sus frases quedaron en el recuerdo. Sin embargo, desde que, polémica de por medio, quedó afuera del gran regreso del elenco con una obra teatral, a Rivas ya no le gusta hablar de la siempre malhumorada pero también querible María Elena.

Érica Rivas como María Elena Fuseneco, en Casados con Hijos

Rivas viajó a Mar del Plata, donde se presentó con ¿Qué pasa hoy acá?, en el teatro Roxy. Anoche, cuando llegaba a la sala, fue interceptada por Vázquez, quien la esperó durante más de dos horas. Luego del saludo de rigor, al que la actriz respondió de muy buen modo, el cronista aprovechó para preguntarle por el estreno de Casados con hijos. “¿Tenés algo para decir?” “No, ya dije todo, amor. Si tenés ganas de pasar acá, te invito, ¿querés?”, expresó, sin perder la gracia.

“¿Te genera nostalgia, algo, después de la filtración de mails? ¿Querés comentar algo?”, insistió Vázquez sin dejar de caminar al lado de Érica. La actriz, todavía con la sonrisa en la cara pero algo molesta, repitió: “Dale, te invito”. En ese momento, Vázquez se enojó con uno de los acompañantes de Érica, quien intentó alejarlo de la artista. “¿Por qué me tocás?”, dijo con tono serio, y Rivas arremetió de nuevo con la invitación: “Te invito a pasar que está casi lleno”, cerró, y desapareció.

Casados con hijos

Según contó luego Florencia de la V, quien aseguró que habló con la actriz en busca de su testimonio, Rivas no quiere hablar del tema porque cada vez que hace mención a Casados con hijos son muchas las repercusiones que se generan. “Mucho hate”, aclaró la conductora del envío de América TV. Al tema, Pampito le agregó su versión: según pudo averiguar, la misma actriz habría asegurado que está muy arrepentida de no formar parte del elenco de la obra. Incluso, el también periodista de Mañanísima explicó que la actriz intentó en dos oportunidades volver pero que no tuvo éxito.

La polémica salida de Érica Rivas de Casados con hijos

Tras trece años fuera de la pantalla, en 2019 el elenco de Casados con hijos (Telefe) anunciaba una gran vuelta teatral de la ficción que supo cosechar miles de fans en todo el país. Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas, Marcelo de Bellis y Luisana y Darío Lopilato confirmaron su participación. Pero la alegría duró poco tras la escandalosa salida de la actriz que interpretó a María Elena.

El objetivo de Rivas habría sido dejar aquellos chistes y comentarios considerados machistas, muy presentes en los diálogos de la tira, que actualmente no son aceptados por ella para ser replicados, sobre todo por su militancia feminista. Al realizar este planteo, denunció que los directivos del proyecto la llamaron “feminazi”.

En una entrevista a comienzos del año 2022, lejos de dar por finalizado el tema, Rivas hizo referencia nuevamente al conflicto y su fuerte deseo de volver a ser parte del proyecto. “Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, expresó.

Al sincerarse sobre la tristeza que le genera no ser parte del elenco, no dudó en destacar el gran sufrimiento que atravesó al desatarse el escándalo. “A mí también me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a un programa de esos horribles. Fue feo”, afirmó en diálogo con Julio Leiva para el ciclo Caja Negra (Filo News), al recordar el mensaje que ella les envió a los productores, el cual fue difundido a todo el elenco y a los medios sin su autorización y esto fue lo que generó el conflicto.

