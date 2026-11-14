Concluyó el Festival de Mar del Plata: un film iraní rodado en la clandestinidad ganó el premio mayor y Andrew Scott se llevó el galardón como actor

The Night Arezou Disappeared, del iraní Arian Vazirdaftari, fue la gran ganadora del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cuya edición número 41 se cerró este sábado con la ceremonia de clausura y la entrega de distinciones, estatuillas que llevan en todos los casos el nombre de Astor Piazzolla. Vazirdaftari, actualmente radicado en Alemania, recibió en el escenario del Teatro Auditorium dos de los premios más importantes: mejor película y mejor director.

The Night Arezou Disappeared, del iraní Arian Vazirdaftari Prensa

La película ganadora, filmada casi en secreto en Teherán con imágenes registradas en su totalidad por un teléfono celular inteligente, transcurre durante las manifestaciones y protestas contra el régimen teocrático iraní en 2022 (identificadas con el movimiento Mujeres, Vida y Libertad) a partir de la tensión planteada en un hogar en el que viven dos hermanas con miradas opuestas sobre la represión contra los disidentes.

Los premios a las mejores interpretaciones fueron otorgados al británico Andrew Scott por Elsinor (ganadora además del Premio del Público) y a la brasileña Grace Passô por A professora de Francês, de Ricardo Alves Jr., película que además obtuvo el Premio Especial del Jurado, segundo en importancia de la muestra. El mejor guión fue para Truly Naked, coproducción entre Países Bajos, Francia y Bélgica dirigida por Muriel d’Ansembourg.

El pez que fuma (España-Venezuela), de Luis Fernández, triunfó en la competencia latinoamericana de largometrajes, y la mejor película de la competencia argentina fue Cebar, frenar, llorar, de Gerardo Tassán. El premio al mejor director en esta última sección fue adjudicado a Gustavo Postiglione por Chéjov en Rosario.

Elsinore, protagonizada por Andrew Scott, quien ganó el premio a la mejor interpretación en el Festival de Mar del Plata

Entre los cortometrajes ganaron la francesa Dernier Printemps (Francia), de Mathilde Bédouet (competencia internacional); la colombiana Faces (competencia latinoamericana) y Teatro in Inglish, de Marina Ilari, en la competencia argentina. El premio Work in Progress correspondió a El tormento, del realizador argentino Mariano Cócolo.

Hubo menciones especiales para 2 Valid Ids (Filipinas), de Marietta Subong; Narciso (Paraguay), de Marcelo Martinessi; y Amor es el monstruo (Brasil), de Oriol Barberá.

Por el lado de las distinciones independientes, la japonesa Children Untold, de Mika Nishikawa, ganó el premio Signis (Asociación Católica Mundial para la Comunicación); Fuego amigo, del argentino Alejandro Magnone, se llevó la mención especial de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina; A professora de francês ganó el premio Fipresci, y Perfume, una película de María Gabriela Epumer, de Lucía Ruiz y Andrea Testa, recibió el premio La Mujer y el Cine. Los cortometrajes argentinos Sucrcromía, de Luis París (también ganador como mejor corto del Mercosur), y Las esclavas, de Andrés Denegri, compartieron el premio para esa categoría otorgado por el Fondo Nacional de las Artes.

Funciones agotadas

Según informaron los organizadores, el Festival de Mar del Plata 2026 (el único con categoría A de América Latina) se cerró luego de diez jornadas con un total de 75.000 espectadores en medio centenar de funciones programadas. De esa cifra, algo menos de la mitad correspondió a los tickets adquiridos con anticipación.

Hubo este año un total de 43 funciones con entradas agotadas y entre las películas más convocantes aparecen La bola negra, de Los Javis; Fjörd, de Cristian Mungiu; Rose, de Markus Schleinzer, y The Only Living Pickpocket in New York, de Noah Segan. La convocatoria de este año superó largamente al de las dos ediciones previas, que estuvieron también bajo la actual dirección artística, a cargo de Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman.

Al término de la ceremonia se proyectó el film de cierre, la producción británica Borges y yo, de Marc Turtletaub, con la presencia de su director y del actor chileno Luis Gnecco, que personifica al autor de El Aleph.

La actriz Natalia Oreiro, el compositor Emilio Kauderer y el director Alejandro Agresti recibieron los premios a la trayectoria de este año en distintos momentos. El festival se inauguró con la primera proyección en la Argentina de Caballo salvaje nueve, de Martin McDonagh, estrenada el último jueves en los cines de nuestro país.

Pasaron por la alfombra roja de la ceremonia de cierre, los actores argentinos, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo, Victorio D’Alessandro, Agustín Sullivan, Anita Pauls, y Agustina Benavides.