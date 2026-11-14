Nicole Neumann volvió a cantar después de 32 años: lanzó un tema con Martín Cirio y revivió su frase viral

Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores con una faceta que había dejado de lado hace más de tres décadas. Este jueves, la modelo regresó al mundo de la música con el lanzamiento de Do You Wanna Dancing, una canción que grabó junto al influencer Martín Cirio y que incluye una referencia a una de sus frases más virales: “Gracias a Dios existen los screenshots”.

El estreno representa su regreso a la música después de 32 años. Su última experiencia había sido en 1994, cuando lanzó Primer amor, el único álbum de su carrera. Ahora, decidió volver a ponerse frente a un micrófono con una propuesta completamente diferente, en la que se mezclan el humor, la nostalgia y los guiños a distintos momentos de la cultura popular argentina.

El estreno de la canción generó numerosas reacciones entre los usuarios de las redes sociales (Foto: Captura Video)

La colaboración con Cirio rápidamente despertó curiosidad entre los seguidores de ambos, especialmente por la estética elegida para el videoclip, que recupera algunos de los elementos más característicos de los años 80.

Cómo es el videoclip de Nicole Neumann y Martín Cirio

Martín Cirio y Nicole Neumann sorprendieron a sus seguidores con una inesperada colaboración musical (Foto: Captura Video)

El video musical apuesta por una ambientación retro, con vestuarios llamativos, colores intensos, clases de aeróbico y coreografías grupales que recuerdan a las producciones musicales de aquella década. Sin embargo, además de las escenas de baile, incluye una pequeña historia protagonizada por los artistas.

Todo comienza con Martín Cirio caminando por la calle mientras comenta que una persona que iba a participar de una producción finalmente no podrá hacerlo. En medio de la conversación, el influencer se distrae, choca contra un árbol y pierde el conocimiento.

Nicole Neumann y Martín Cirio protagonizan un videoclip con coreografías, vestuarios coloridos y clases de aerobic

A partir de ese momento, la historia toma un rumbo inesperado. Una mujer se acerca para ayudarlo y termina llevándolo a una clase de aeróbico, donde aparece Nicole Neumann. La modelo se suma a las coreografías y se convierte en una de las figuras centrales del videoclip.

La canción, por su parte, desarrolla una historia vinculada con el enamoramiento adolescente y el interés de una joven por un chico de su barrio.

El videoclip de Do You Wanna Dancing está inspirado en la estética de los años 80 (Foto: Captura Video)

Tras su publicación, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la inesperada colaboración. Algunos usuarios celebraron el regreso musical de Neumann, mientras que otros destacaron el tono humorístico de la propuesta.

La historia detrás de la frase viral de Nicole Neumann que aparece en la canción

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la incorporación de una frase que Nicole Neumann pronunció en televisión en 2020 y que, con el paso de los años, se convirtió en un meme.

En aquel entonces, la modelo trabajaba como panelista de Nosotros a la mañana, el programa que se emitía por eltrece. Durante una de las emisiones, se refirió a los conflictos públicos que atravesaba con su expareja, el exfutbolista Fabián Cubero, en medio de distintas versiones relacionadas con unas vacaciones.

La modelo recuperó su recordada frase sobre los screenshots, que se volvió viral en 2020

Mientras defendía su postura, hizo referencia a la existencia de pruebas que podían respaldar sus declaraciones y expresó: “Existen siempre dos versiones y también existen las capturas de pantalla, gracias a Dios, los screenshots”.

La particular manera en la que utilizó la palabra en inglés no tardó en viralizarse. El fragmento comenzó a circular en redes sociales y se transformó en uno de los momentos televisivos más recordados de la modelo.

Seis años después, Neumann decidió recuperar aquella declaración y convertirla en parte de su regreso musical. De esta manera, junto a Martín Cirio, encontró una forma de reírse de un episodio de su pasado mediático y darle una nueva vida a una frase que todavía permanece en la memoria de las redes sociales.