Tras la polémica, finalmente se verá en Venecia la película de Roman Polanski

29 de agosto de 2019

"Polanski. El caso está cerrado. La película estará en competencia después de la polémica". Así tituló hace unas horas el Corriere della Sera poniéndole un punto final a la controversia sobre la inclusión en la competencia oficial del Festival de Venecia 2019 de J'Accuse, la última película del director polaco, adaptada de la clásica novela de Emile Zola sobre el caso Dreyfus, que finalmente se proyectará este viernes.

"En nombre de toda la compañía productora aceptamos las excusas de la presidenta del jurado Lucrecia Martel. Con la certeza de que perdurará la serenidad de juicio en la evaluación de la película, J'Accuse se mantiene en la competencia del 76° Festival de Venecia", señaló un comunicado que reprodujo el Corriere en sus ediciones digitales. Tras este comunicado comenzaron a trascender detalles de lo que pudo haber sido un escándalo mayúsculo si se llegaba a retirar la película de la sección oficial, tal como lo quería al menos uno de sus productores, el italiano Luca Barbareschi.

En las primeras horas de la tarde de este jueves, The Hollywood Reporter reveló que Barbareschi tomó en un primer momento "como una ofensa" las objeciones que Martel había planteado en su primera aparición pública como responsable del jurado oficial. Tal como lo reprodujo ayer LA NACION a través de su enviada especial Elisabetta Piqué, l a directora argentina había anunciado que no participaría en la gala de J'Accuse en solidaridad con las víctimas de los casos de abuso sexual en los que Polanski fue acusado, sobre todo el de Samantha Geimer, que tenía 13 años en 1977, cuando el director la emborrachó y la violó en Los Ángeles. Condenado por violación de menores, el director abandonó Estados Unidos sin cumplir la pena y jamás pudo regresar desde entonces a ese país. "Represento a muchas mujeres que estamos luchando en la Argentina por cuestiones como esta. Y no desearía tener que ponerme de pie y aplaudir", había señalado Martel.

Según el Corriere della Sera, la primera reacción de Barbareschi -apenas llegado a la sede del festival- fue la de evaluar junto con Polanski el retiro de la película de la competencia oficial si no había una "disculpa" por parte de Martel. "Es grave que la presidente de un jurado oficial haya expresado un juicio moral no sobre una película sino sobre un director que está en la competencia, diciendo que no va a aplaudirlo. Es un prejuicio negativo y tememos que la película no sea juzgada serenamente".

Jean Dujardin sí estará este viernes en Venecia, durante la exhibición del film

Martel dijo después que no tenía ningún tipo de prejuicio contra la película y que "naturalmente" la miraría y analizaría de la misma manera con que tratará al resto de los largometrajes en concurso. "Si tuviese algún prejuicio renunciaría al cargo de presidente del jurado", completó. Barbareschi y sus colegas evaluaron esta última declaración de Martel como la disculpa que esperaban y confirmaron que J'Accuse estará mañana en Venecia tal como está previsto en el calendario oficial. Con la ya confirmada ausencia de Polanski, de 86 años, se dio a conocer que el actor Jean Dujardin, el protagonista de la película, estará presente mañana en el Lido.