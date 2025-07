Lucrecia Martel regresa a Venecia con el estreno mundial de su esperado documental

Después de un larguísimo período de gestación que llevó más de una década, la nueva película de Lucrecia Martel tendrá su estreno mundial dentro de poco más de un mes en el Festival de Cine de Venecia. Nuestra tierra, el nuevo título del primer proyecto documental de Martel, que tiene como punto de partida el asesinato del dirigente y activista social tucumano Javier Chocobar, se presentará en la sección oficial de la muestra, fuera de competencia, y se convierte así en la más destacada participación en 2025 de una película argentina dentro del circuito de los festivales internacionales más importantes del mundo.

“Habrá grandes películas, grandes nombres y grandes cineastas, pero también muchos descubrimientos, muchas sorpresas y muchísimos documentales excelentes. Los documentales de este año son realmente muy buenos”, dijo el director artístico de Venecia, Alberto Barbera, al hablar del programa de la edición número 82 del decano de los grandes festivales de cine del calendario anual.

Primera escena difundida oficialmente de Nuestra tierra, el documental de Lucrecia Martel que se estrenará dentro de muy poco en el Festival de Venecia Prensa

La selección de Venecia 2025, además de la nueva película de Martel, incluye una destacada presencia de producciones y nombres argentinos. Pin de fartie, de Alejo Moguillansky, y The Souffleur, de Gastón Solnicki, formarán parte de la competencia de Orizzonti, la sección paralela más importante de la muestra. Un cabo suelto, de Daniel Hendler, fue elegida para la sección Venezia Spotlight, y El origen del mundo, de Jazmín López, estará también en Orizzonti, pero dentro de la competencia de cortometrajes.

Martel lleva 14 años ocupándose de Nuestra tierra, su primer largometraje documental, coproducido entre la Argentina (Rei Cine), Estados Unidos, México, Francia, Dinamarca y Países Bajos. “Agradecemos al Festival de Venecia poder mostrar esta película en la que hemos trabajado tantos años. Estamos en momentos de gran desorientación como humanidad, necesitamos revisar el pasado. El futuro es algo que podemos volver a inventar. No hay vida para nadie sin lugar para vivir”, dijo Martel luego de conocerse el anuncio.

Nuestra tierra, que tendrá una duración de 122 minutos, fue escrita por Martel y María Alché, con la asistencia de guion y dirección a cargo de Gabriela Uassouf. “Es una película muy compleja –había adelantado la realizadora a LA NACION en julio de 2023-. La investigación de este crimen nos sumergió en la problemática del reclamo por la tierra en nuestro país, un tema sobre el que todavía hay muchos prejuicios. El problema del acceso a la tierra es, al mismo tiempo, el problema de cómo se escribe la historia en la Argentina”. En la presentación oficial del programa de Venecia 2025, el anuncio de la película de Martel dentro de la sección oficial no competitiva incluye como elenco solamente a la comunidad indígena chuschagasta, que vive en la provincia de Tucumán.

Esta presentación marca el regreso de Martel a Venecia, cuyo jurado oficial presidió en 2019, cuando le tocó ser parte de una gran polémica por la inclusión de la película de Roman Polanski Yo acuso en esa sección competitiva. La directora argentina se negó a participar de la proyección oficial en solidaridad con las víctimas de los delitos cometidos por el realizador, condenado en 1977 en Estados Unidos por abuso sexual de menores, pero el film permaneció en la competencia y finalmente obtuvo el Gran Premio del Jurado. En 2017, Martel también acompañó en el mismo festival el estreno de Zama, su última película hasta el momento.

Lucrecia Martel, en su estudio porteño Lucrecia Martel

En cuanto al resto de la presencia argentina en la muestra que se realizará entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre, El Pampero Cine volverá a Venecia (como viene ocurriendo con puntualidad en los últimos años) con la nueva película de uno de los fundadores de esta productora, el prolífico Alejo Moguillansky. Pin de fartie tiene como protagonistas a Santiago Gobernori, Laura Paredes, Luciana Acuña, Margarita Fernández y Cleo Moguillansky, hija del realizador.

Más presencias

Gastón Solnicki, en tanto, llegará a la sección Orizzonti con la coproducción argentino-austríaca The Souffleur, comedia negra hablada en inglés y protagonizada por Willem Dafoe como el dueño de un prestigioso hotel de Viena que acaba de ser vendido. En ese momento decide vengarse del empresario inmobiliario argentino que lo adquirió para demolerlo y remodelarlo de manera integral.

Daniel Hendler estrenará en Venecia su tercera película como director Gerardo Viercovich - LA NACION

En la sección Venezia Spotlight participará el tercer largometraje como director de Daniel Hendler, la coproducción argentino-uruguaya Un cabo suelto, rodada entre Fray Bentos y Montevideo. Para este film, que también lleva su firma en el guión, Hendler convocó a su compañera de elenco en División Palermo Pilar Gamboa, y un elenco rioplatense integrado por Sergio Prina (El hombre que amaba los platos voladores), César Troncoso (El Eternauta), Daniel Elías (Los delincuentes), Ezequiel Díaz y el destacado cantante y músico oriental Alberto “Mandrake” Wolf.

La sección competitiva oficial por el León de Oro de Venecia 2025 se presenta como una de las más fuertes y ambiciosas de los últimos años, con títulos que tendrán seguramente en muchos casos continuidad de alto perfil dentro de la próxima temporada alta de premios. El festival se inaugurará con La Grazia, la nueva película de Paolo Sorrentino, y la competencia oficial incluye entre otras a las nuevas películas de Noah Baumbach (Jay Kelly, con George Clooney y Adam Sandler), Olivier Assayas (El mago del Kremlin, con Jude Law como Vladimir Putin), Kathryn Bigelow (A House of Dynamite, con Idris Elba y Rebecca Ferguson), Guillermo Del Toro (Frankenstein, con Oscar Isaac), Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother, con Tom Waits, Cate Blanchett y Adam Driver), Yorgos Lanthimos (Bugonia, con Emma Stone y Jesse Plemons) y Benny Safdie (The Smashing Machine, con Dwayne Johnson y Emily Blunt).

Oscar Isaac en Frankenstein, de Guillermo Del Toro Netflix

Fuera de competencia se destacan After the Hunt, de Luca Guadagnino, con Julia Roberts y Andrew Garfield; In the Hand of Dante, de Julian Schnabel, con Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, Martin Scorsese y Franco Nero; el estreno de la serie Portobello, de Marco Bellocchio, y la proyección, entre los clásicos restaurados, de copias nuevas de Matador, de Pedro Almodóvar; Lolita, de Stanley Kubrick; El muelle de las brumas, de Marcel Carné, y el western La marca del renegado (1951), uno de los grandes títulos de la carrera en Hollywood del director argentino Hugo Fregonese.

El argentino Fernando Juan Lima, exvicepresidente del Incaa, será jurado oficial en Venecia 2025 Hernán Zenteno / LA NACION

El crítico y exvicepresidente del Incaa Fernando E. Juan Lima formará parte este año del jurado oficial de la sección Orizzonti. El jurado de la competencia oficial estará presidido por el guionista y director estadounidense Alexander Payne (Los que se fueron, Los descendientes) y entre sus integrantes aparecen la directora italiana Maura Delpero (Vermiglio), formada y radicada en la Argentina, y la actriz brasileña Fernanda Torres, recientemente nominada al Oscar como mejor actriz por Aun estoy aquí.

El León de Oro a la trayectoria será entregado este año al realizador alemán Werner Herzog, cuya última obra, el documental Ghost Elephants, también forma parte de la programación de la sección Orizzonti.