Dirty Dancing tendrá una secuela, 33 años después de la exitosa película original, con Jennifer Grey como protagonista y productora ejecutiva.

El regreso de Grey, que hoy tiene 60 años, y la continuidad de uno de los títulos más populares del cine de los años 80 fueron confirmados por el CEO de los estudios Lionsgate, Jon Feltheimer. No hay detalles todavía de cuál será la línea argumental de este regreso, pero sí se confirmó como directores a Jonathan Levine (50-50, Ni en tus sueños) y Gillian Bohrer, a partir de un guion que escribirán Mikki Daughtry y Tobias Iaconis (A dos metros de ti, La maldición de la Llorona).

Esta secuela fue largamente esperada por los fans de una película que rápidamente se convirtió en fenómeno de un fervoroso culto, perdurable a lo largo de varias décadas. Un fenómeno de alcances tan grandes como inesperados. La crónica de un poderoso romance con música de fondo (característica de otras producciones exitosas de la época como Fotloose, Flashdance) se enriqueció gracias al vínculo que en la pantalla transmitían sus protagonistas, Patrick Swayze (fallecido en 2009) y Grey.

El tema principal de Dirty Dancing, "(I've Had) The Time of My Life", cantado por Bill Medley y Jennifer Warnes, ganó en 1987 el Oscar a la mejor canción original. "La secuela tendrá las mismas características de aquella nostálgica historia romántica original que los fans estuvieron esperando durante tanto tiempo", adelantó Feltheimer.

