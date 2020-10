Cuáles son los estrenos postergados y las series canceladas por la pandemia

The Batman, después de la reincorporación de su protagonista, pospone su estreno para 2022

Las consecuencias de las medidas tomadas para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus se vienen haciendo sentir desde hace meses, especialmente en el mundo del arte. Los rodajes tuvieron que ser interrumpidos, los estrenos, postergados, y mientras se terminan de definir los protocolos para cada industria y país llegan noticias de rebrotes en ciudades que habían aplanado la curva. En este contexto se producen nuevas noticias sobre cine y series internacionales: se volvió a posponer el estreno de The Batman, The Flash y Shazam 2, y Glow, la exitosa serie de Netflix, no tendrá cuarta temporada. Así lo anunciaron medios norteamericanos.

Mientras que The Batman, el film protagonizado por Robert Pattinson, proyectaba estrenarse en cines en 2021, Warner Bros. acaba de atrasar la llegada de otras películas inspiradas en cómics. "Ahora está planificado su estreno para el 4 de marzo de 2022. Mientras que la versión de Dune, de Denis Villeneuve, pasó de estar prevista para diciembre de este año a octubre de 2021", informan desde la compañía.

Matrix 4 adelanta su estreno

En tanto, Matrix 4, la franquicia que retoma Lana Wachowski con sus protagonistas originales (Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss) se adelantaría: tenía como fecha de estreno el 1 de abril de 2022, y ahora se prevé que estará en las salas el 22 de diciembre de 2021.

Warner, además, tiene en carpeta The Flash , que pensaba estrenar el 3 de junio de 2022 y pasó al 4 de noviembre de 2022, y Shazam 2, estreno que fue pospuesto del 4 noviembre de ese año al 2 de junio de 2023.

Casos como el film Black Adam (con fecha de estreno para el 22 de diciembre de 2021) y la película inspirada en el juego Minecraft (con fecha de estreno para el 3 de marzo de 2022) fueron corridos del calendario hasta nuevo aviso.

Más allá de que varias producciones hace algunos meses que retomaron sus grabaciones, siguiendo los protocolos post Covid-19 relacionados con medidas sanitarias para contener la pandemia, las cosas no han sido tan fáciles. Cabe mencionar, sin ir más lejos, lo sucedido con Pattinson, el protagonista de The Batman que se contagió de coronavirus, motivo por el cual tuvieron que suspender el rodaje hasta su recuperación. Este hecho retrasó las grabaciones y si bien el actor ya retomó su trabajo, el estreno tuvo que ser pospuesto.

Por el momento, Mujer maravilla 1984 sigue teniendo fecha de estreno para el 25 de diciembre de 2020 junto con Soul, estas dos películas son de las pocas apuestas que no se vieron afectadas. La pandemia está afectando fuertemente a las dueños de cines. Cerca del 70% de las salas en los Estados Unidos retomaron la venta de ticket en marzo. Sin embargo ante las pocas ventas de entradas, muchos están analizando en cerrar otra vez.

Qué pasa con las series: GLOW no tendrá cuarta temporada

Uno de los sectores beneficiados de la crisis desatada por el Covid-19 fue el streaming. Ante la imposibilidad de salir de sus casas, especialmente los meses de cuarentena estricta que se impusieron en varios países, el mundo de las series on demand se volvió mucho más popular. Aumentaron las suscripciones a las diferentes plataformas y la gente cambió de hábito. Ante este panorama y las salas con menos capacidad y menos ventas, incluso hubo films que se estrenaron por esta vía.

Series y películas que tenían varios años se convirtieron en tendencia, como sucedió con Cobra Kai. Sin embargo, no todas son buenas noticias en este universo. Según informa People, Netlfix canceló la cuarta temporada de GLOW.

La serie original de Netflix, protagonizada por Alison Brie, Betty Gilpin y Marc Maron, fue cancelada después de tres temporadas por la pandemia del coronavirus. La noticia llega un año después de que la serie renovara esta cuarta y última temporada, que ya estaba en etapa de producción. El rodaje fue interrumpido en marzo y no pudo reanudarse por la cantidad de elenco y el contacto físico que hay en las escenas de lucha. "Hemos tomado la difícil decisión de no renovar por una cuarta temporada de GLOW, por la pandemia, que hace que grabar este show físico e íntimo con este elenco numeroso se haga especialmente complicado. Estamos tan agradecidos con los creadores Liz Flahive y Carly Mensch, Jenji Kohan y todos los guionistas, elenco, equipo... por compartir esta increíble historia de las mujeres de GLOW", informó la plataforma de streaming en un comunicado.

En tanto, sus creadores expresaron: "El Covid ha matado gente. Es una tragedia nacional y debe ser nuestro foco. Aparentemente también ha terminado con nuestro programa. Netflix decidió no terminar de grabar la temporada final. Nos dieron la libertad creativa para hacer una comedia sobre mujeres y sus historias. Y luchar. Y ahora eso se ha ido. Hay muchas cosas sucediendo en el mundo que son mucho más grandes que esto en este momento. Pero sigue siendo una mala noticia que no podamos ver a estas 15 mujeres juntas nuevamente. Extrañaremos a nuestro elenco de payasos raros y a nuestro heroico equipo. Fue el mejor trabajo".

Así GLOW, se suma a las series canceladas por la plataforma de streaming por la pandemia, entre ellas The Society y I Am Not Okay With This.

