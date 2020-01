David Lynch protagoniza y dirige un corto que hoy llegó a Netflix

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2020 • 22:42

Este 20 de enero, el mítico David Lynch cumplió 74 años. Y para esta fecha tan especial, Netflix decidió celebrar poniendo a disposición en su catálogo el cortometraje What Did Jack do?, una pieza inédita dirigida y protagonizada por el propio Lynch.

El corto solo había podido verse en 2018 en el Festival of Disruption. El realizador la había preparado para los asistentes a ese evento como una sorpresa especial, y luego de su exhibición allí no se pudo acceder a la pieza de ninguna otra manera, lo que la dejó archivada y lejos de los fans del director. Por ese motivo, su estreno en la plataforma streaming es motivo de alegría para los seguidores de la obra de Lynch.

Este mono esconde un puñado de secretos y por eso debe ser interrogado

Fiel a su estilo, la historia presenta al propio autor en la piel de un policía que interroga a un mono a lo largo de varios minutos. De ese modo, entre ambos se produce un diálogo que esconde varias vueltas de tuerca y algunos momentos de inesperada diversión.

Con este cortometraje en blanco y negro, y luego de coronarse a ojos de Cahiers Du Cinema como el realizador de la Mejor película de la década, David Lynch vuelve a ser noticia y a estrechar vínculos con Netflix.