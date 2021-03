DC Films expande su universo con el estreno de Mujer Maravilla 1984

“Si no puedes vencerlos, únete a ellos”, dice la máxima, usada hasta el cansancio en infinidad de películas, series y dibujos animados. DC Films siempre será el adversario principal de Marvel, pero se llegó a un punto de la eterna competencia entre ambas escuderías en que el rezagado termina aceptando que para remontar una amplísima ventaja solo queda la opción de repetir algunos de los comportamientos exitosos de su rival.

Las pruebas están a la vista. Quizás no tengan que ver tanto con la novedad de la llegada, por fin, a los cines argentinos de Mujer Maravilla 1984, anunciada por Warner para este jueves, sino con todo lo que está por venir. En lo inmediato y en un plazo bastante más largo. Lo que DC aprendió después de tantas derrotas es que la idea fuerza de “multiverso”, clara dominadora de la esmerada planificación de Marvel, debe aplicarse también a sus propios planes.

Tráiler de "Mujer Maravilla 2"

Ese modelo expansivo, que apunta de manera simultánea hacia múltiples direcciones, empieza a tomar forma en este tiempo de pandemia, tan perjudicial para las apuestas más fuertes como útil en la búsqueda de las mejores condiciones para tomar decisiones sin apresuramientos. Los esbozos iniciales de esa idea aparecieron a fines de 2020 cuando empezaron a quedar a la vista los ejes fundamentales de la propuesta. De un lado se mantienen a través de Warner los lanzamientos más fuertes en los cines, en una suerte de continuidad con todos los títulos previos, por más que en su gran mayoría no hayan estado a la altura de las expectativas. La secuela de la película de DC mejor recibida, Mujer Maravilla, es el disparador de una línea que sigue entre otros con los próximos largometrajes de Batman, Aquaman y el Escuadrón Suicida, el debut en la pantalla grande con aventura propia de The Flash (dirigido por el argentino Andy Muschietti) y la primera aventura de Black Adam, con Dwayne Johnson como estrella. Y del otro, una sucesión de títulos más pequeños en escala y más jugados en términos artísticos, que tendrán como destino principal la plataforma de streaming HBO Max. Allí se estrenarían primero estos proyectos, algunos en formato de largometraje y otros concebidos como series.

Robert Pattinson en The Batman Archivo

El diagrama de este modelo coincidió con la pandemia. Y con una de las decisiones más arriesgadas que se tomaron en los últimos tiempos en la industria del entretenimiento. A fines del año pasado, al hacer el primer recuento de daños del tiempo que vivimos en un mundo con Covid-19, Warner decidió unificar las fechas de estreno de sus principales títulos en cines y en streaming, vía HBO Max. A la primera que le tocó esa decisión fue a Mujer Maravilla 1984, que tuvo su estreno simultáneo a mediados de diciembre en cine y en streaming. Ahora que llega a la Argentina nos tocará verla solamente en los cines a partir de mañana, sencillamente porque HBO Max estará disponible en la región a partir de junio.

Esta decisión, cuyos efectos se sentirán durante muchísimo tiempo en el corazón de la industria, no altera en su esencia los planes del “multiverso” de DC Films. Que las películas más grandes de esta usina lleguen al mismo tiempo al cine y al streaming (como podría ocurrir en agosto con El escuadrón suicida) no impedirá que hacia adelante, a partir de 2022, los títulos más atrayentes del estudio conserven las características y el perfil propio de un lanzamiento pensado para la pantalla grande. Y DC-Warner están tomando decisiones y llevando a cabo acciones en estas horas para demostrarlo: The Batman acaba de concluir un rodaje marcado por demoras y cancelaciones por el Covid-19, mientras avanza con decisiones importantes de casting el proyecto de The Flash, con los hermanos Muschietti (Andy como director y Barbara como productora) al volante.

La película The Flash será dirigida por el argentino Andy Muschietti y el protagonista, interpretado por Ezra Miller, viajará por diferentes realidades y se encontrará con versiones diferentes de Batman Archivo

En las últimas horas se supo que el persuasivo Andy Muschietti logró por fin, después de mucho tiempo, lograr que Maribel Verdú pegue el salto de España a Hollywood. La actriz de Y tu mamá también y Sin hijos se sumará a DC interpretando a la madre de Barry Allen (Ezra Miller), el personaje que se transforma en el superhéroe más rápido del mundo. Para este rodaje, cuyo comienzo está previsto en el próximo verano boreal, se espera que Ben Affleck y Michael Keaton vuelvan a calzarse sus respectivos trajes de Batman. Esta es, seguramente, la muestra más clara del concepto de “multiuniverso” que empieza a manejar DC para sus próximos proyectos. Muschietti también reveló en los últimos días el nombre de la actriz que va a interpretar a Supergirl.

Que se estrenen en cines y en streaming de manera simultánea, como decidió Warner, puede complicar las cosas en el debate cada vez más fuerte que Hollywood vive en torno al futuro de la distribución, la exhibición y el cambio en el sistema clásico de ventanas. Todo un cambio de paradigma a la vista. Pero no modificará el carácter y la escala de los proyectos del estudio. The Flash, como The Batman estarán concebidas para ser vistas en los cines. Lo mismo ocurrirá con El escuadrón suicida, Aquaman 2 y otras futuras producciones de envergadura.

Escuadrón suicida regresará con una nueva aventura Warner

Detrás de algunas de ellas, como lo sugiere la vuelta de los viejos Batman de Affleck y Keaton, está el desarrollo de la idea de “universo expandido” que maneja DC, casi en espejo con el Marvel Cinematic Universe de Marvel que acaba de ingresar en su cuarta fase. Pero al mismo tiempo, para hacer todo todavía más complicado, el nuevo Batman que pone en marcha otra etapa de su larga historia de la mano del director Matt Reeves y el actor Robert Pattinson no se sumará a este “multiuniverso”. Tendrá su historia separada del resto, como ocurrió con el Guasón de Todd Phillips y Joaquin Phoenix. Los más altos ejecutivos de DC y Warner le dijeron en diciembre a la prensa de Hollywood que el público es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que habrá dos (o tres) Batman con distintas caras moviéndose al mismo tiempo en distintas pantallas y distintas aventuras.

Las novedades están lejos de agotarse. J. J. Abrams acordó hace unos días sumar fuerzas con el ensayista y novelista Ta-Nehisi Coates para el regreso de Superman, pero desde una nueva perspectiva. Sería un Superman afroamericano, distinto a todos los conocidos hasta ahora. Recuerdan algunos medios que el proyecto lleva algunos años en los escritorios de Hollywood y que Michael B. Jordan (Creed, Pantera negra) fue mencionado en 2019 como un posible rostro afroamericano para el Hombre de Acero. Abrams también tiene a su cargo el desarrollo de otros personajes de DC cuyas aventuras llegarían directamente a HBO Max. El regreso de Constantine (personaje que supo interpretar Keanu Reeves) y Dark Justice League son dos ejemplos.

Una versión ampliada de cuatro horas de Liga de la Justicia estará disponible desde este jueves para alquiler en DirecTV Warner

Y a propósito de Liga de la Justicia, el comentado estreno de la versión integral de cuatro horas firmada por Zack Snyder también podrá verse esta semana en la Argentina, por el pay per view de DirecTV y de Flow. La película fue estrenada originalmente en 2017 en una versión más corta y terminada por Joss Whedon, a quien DC convocó luego de la salida forzada de Snyder. Los cuestionamientos que marcaron la llegada a los cines de Liga de la Justicia se transformaron en elogios por parte de la prensa hollywoodense frente a la llegada de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, título de esta versión XL. Como sabemos, los principales superhéroes del panteón de DC comparten aquí por primera vez cartel en una aventura cinematográfica. Están Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Mujer Maravilla), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash) y Ray Fisher (Cyborg) como estrellas de un film que fuera de la Argentina funciona como uno de los primeros lanzamientos estelares (y exclusivos) de la plataforma HBO Max.

Robert Pattinson en The Batman. El rodaje de la película acaba de terminar Archivo

Esta versión de cuatro horas firmada por Snyder tal vez nos proporcione algunas pistas más sobre el futuro de DC en clave de universo ampliado. Sobre todo si la unimos a la llegada simultánea, también este mismo jueves, de Mujer Maravilla 1984. El tardío estreno local de la segunda película de la superheroína principal de DC coincide con las noticias sobre los primeros pasos de un tercer film, que como los dos anteriores tendrá como protagonista a Gadot y como directora a Patty Jenkins.

Para curarse en salud, Warner y DC lo primero que confirmaron fue el estreno en cines (como primera ventana) de este proyecto que completará una trilogía “largamente planeada”. Más allá de esta certeza, no hay ningún otro detalle que haya trascendido hasta ahora sobre el proyecto de Mujer Maravilla 3. Ni las líneas argumentales básicas ni los posibles villanos, sucesores de Kristen Wiig y Pedro Pascal en la segunda parte que está por llegar. Mientras tanto, Gadot y Jenkins tienen otro proyecto entre manos, pero fuera de cualquiera de los mundos de fantasía en los que vienen moviéndose. En esas cuatro manos está la nueva versión para el cine de la vida de Cleopatra. Más que la reina más famosa de Egipto, un personaje que es a su manera toda una superheroína de la Antigüedad.

El calendario de estrenos de DC

18 de marzo : La Liga de la Justicia de Zack Snyder, con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher. Estreno en HBO Max (en la Argentina, por ahora solo a través de DirecTV)

: con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher. Estreno en HBO Max (en la Argentina, por ahora solo a través de DirecTV) 18 de marzo : Mujer Maravilla 1984 , de Patty Jenkins, con Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine y Pedro Pascal. Estreno en cines.

: , de Patty Jenkins, con Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine y Pedro Pascal. Estreno en cines. 5 de agosto : El escuadrón suicida , de James Gunn, con Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Juan Diego Botto y Taika Waititi. Estreno en cines.

: , de James Gunn, con Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Juan Diego Botto y Taika Waititi. Estreno en cines. 4 de mayo de 2022 : The Batman , de Matt Reeves, con Robert Pattinson, Andy Serkis, Colin Farrell, Zoë Kravitz, Paul Dano, John Turturro, Peter Sasgaard y Jeffrey Wright.

: , de Matt Reeves, con Robert Pattinson, Andy Serkis, Colin Farrell, Zoë Kravitz, Paul Dano, John Turturro, Peter Sasgaard y Jeffrey Wright. 4 de noviembre de 2022 : The Flash , de Andy Muschietti, con Ezra Miller, Maribel Verdú, Ben Affleck, Michael Keaton, Kiersey Clemons y Sasha Calle.

: , de Andy Muschietti, con Ezra Miller, Maribel Verdú, Ben Affleck, Michael Keaton, Kiersey Clemons y Sasha Calle. 15 de diciembre de 2022 : Aquaman 2 , de James Wan, con Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson y Temuera Morrison.

: , de James Wan, con Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson y Temuera Morrison. 2 de junio de 2023 : Shazam 2: Fury of the Gods , de David F. Sandberg, con Zachary Levi.

: , de David F. Sandberg, con Zachary Levi. En fecha a confirmar: Black Adam (con Dwayne Johnson), The Trench, Batgirl, Green Lantern Corps y Justice League Dark.