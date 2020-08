De la mano del argentino Andy Muschietti, Ben Affleck volverá a ser Batman Fuente: Archivo

Para la sorpresa de casi todos, Ben Affleck volverá a ser Batman. El actor había dicho públicamente que dejaba para siempre el personaje que interpretó dos veces entre 2016 y 2017, pero lo retomará de la mano del argentino Andy Muschietti en su próxima película, dedicada a otro superhéroe de la factoría DC Comics, The Flash.

Fue el propio Muschietti quien hizo la revelación a la revista Vanity Fair. El realizador argentino tuvo en cuenta el vínculo establecido en pantalla durante la película Liga de la Justicia (2017) entre Barry Allen, el Flash interpretado por Ezra Miller (que será el protagonista de la próxima película) y Bruce Wayne, el Batman de Affleck.

"Una parte sustancial del impacto emocional que tiene esa película se relaciona estrechamente con la aparición de Affleck. La interacción entre Barry y Bruce Wayne nos lleva a un nivel emocional que no había visto antes. Es la película de Barry, es la historia de Barry, pero ambos personajes están mucho más conectados de lo que pensamos. Los dos perdieron a sus respectivas madres por asesinato y esa es una de las conexiones emocionales de la película. Por eso el Batman de Affleck va estar en la película", explicó Muschietti.

En septiembre de 2019, Affleck se había despedido en público de Batman en el show televisivo de Jimmy Fallon. "Además de interpretarlo yo también quería dirigir una película sobre Batman y trabajé sobre ella con un excelente guionista. Pero no logré resolver ese desafío. Era el momento de dejar el proyecto en otras manos. Ahora hay personas muy talentosas a cargo", decía por entonces.

Affleck nunca pudo hacer una película de Batman en solitario. Sus dos apariciones se produjeron en películas compartidas con otros personajes del universo de superhéroes de DC: Batman v. Superman: el origen de la justicia (2016) y Liga de la Justicia (2017). Ambas producciones estuvieron muy por debajo de las expectativas y la presencia de Affleck como Batman, recibida al principio de manera muy favorable, provocó la decepción de la mayoría. Affleck empezó a ser Batman a los 44 años y hoy tiene 48, recién cumplidos el 15 de agosto. El actor no hizo declaraciones hasta ahora sobre el anuncio de Muschietti.

Para que el impacto resulte completo, está confirmado que Affleck no será el único Batman que se verá en The Flash. Al proyecto del director argentino de It también se sumó Michael Keaton, que personificó anteriormente al Hombre Murciélago en Batman (1989) y Batman vuelve (1992), ambas a las órdenes de Tim Burton. The Flash tiene previsto su estreno el 3 de junio de 2022 con Muschietti como director y Christina Hodson (Aves de presa) como guionista.

El regreso de Affleck (y de Keaton) se producirá al año siguiente del regreso oficial del Encapotado, ahora por primera vez con el rostro de Robert Pattinson. The Batman, la película dirigida por Matt Reeves, llegará a los cines en octubre de 2021. El rodaje se había interrumpido en marzo pasado debido al coronavirus y se reanudará el mes que viene en los estudios que Warner Bros. posee a una hora de distancia de Londres.

En la película, además de Pattinson, participan Zoe Kravitz (Gatúbela), Colin Farrell (El Pingüino), Andy Serkis (Alfred), Paul Dano (El Acertijo), Jeffrey Wright (comisionado Gordon), Peter Sasgaard, John Turturro y Con O'Neill.

