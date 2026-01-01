La empleada: una previsible adaptación, que no remonta ni con nombres fuertes en su elenco

La empleada (The Housemaid, Estados Unidos/2025). Dirección: Paul Feig. Guion: Rebecca Sonnenshine, basado en la novela de Freida McFadden. Fotografía: John Schwartzman. Música: Theodore Shapiro. Edición: Brent White. Elenco: Amanda Seyfried, Sydney Sweeney, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Elizabeth Perkins, Indiana Elle. Duración: 131 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 16 años. Distribuidora: BF París. Nuestra opinión: regular.

Fenómeno “viral”, adaptación de un libro “de moda”, “tendencia en Tik Tok”. Cuando las recomendaciones comienzan o terminan con cualquiera de estas frases, enseguida se encienden alertas de la cautela y de la aprensión. ¿Prejuicio? Tal vez. Pero cuando -luego de haber sucumbido a más de dos horas de un thriller que podría haberse resuelto en menos de una hora y media-, la pantalla confirma las sospechas, no hay buena voluntad que valga.

La empleada es la historia de Millie (Sydney Sweeney), una chica de pasado complicado, que vive en su auto y necesita urgente conseguir empleo, por temas legales. Con la intención de trabajar como empleada llega a la lujosa casa de los Winchester, la familia está compuesta por Nina (Amanda Seyfried), su marido Andrew (Brandon Sklenar), y la pequeña Cece (Indiana Elle). En principio parece ser un ambiente soñado, pero muy pronto la dueña de casa comienza a mostrarse como una mujer totalmente desequilibrada, convirtiendo a su entorno en víctimas permanentes de sus arranques. Mientras se pregunta “en dónde me metí”, y ante la imposibilidad de perder su única oportunidad de redimirse para la ley, Millie encuentra en Andrew el apoyo necesario para seguir adelante, al mismo tiempo que comienza a sentirse atraída por él. Lo demás, habiendo o no leído el libro, no es difícil de imaginar.

Y aquí es donde volvemos al principio. En La empleada, la obsesión por no afectar “lo viral” arrasa con cualquier intención de pulir la pobre materia prima en la que se sustenta. El guion de Rebecca Sonnenshine se abroja de tal manera a la novela de Freida McFadden que pierde muchas oportunidades para mejorarla. Lejos de ello, elige mirar para otro lado y repetir los códigos del melodrama “porno hot” de fines de los 80 y principios los 90 (Bajos Instintos, Atracción fatal, o algunas de aquellas películas random de la trasnoche de The Film Zone), no sea que el fandom se enoje. Su única “disrupción” es aggiornar aquello a discusiones más actuales como el rol de la mujer frente a la violencia machista, la miopía de clase y otros varios etcéteras.

Amanda Seyfried es Nina Winchester en La empleada Daniel McFadden/Lionsgate - 01-13-310

El director, Paul Feig, echa mano de cuanto lugar común existe, para contar la historia. Personajes que aparecen de pronto en el reflejo de un espejo o luego de un conveniente e innecesario movimiento de cámara, voces en off que entorpecen el relato más de lo que ayudan (la novela también está llena de capítulos “en primera persona”), y una estructura calcada, que incluye hasta el cambio de punto de vista en el último tercio del relato, aunque un poco más resumido.

Entre las pocas modificaciones que se han hecho del libro, con la intención de reforzar la mirada femenina, se le ha restado protagonismo al jardinero (que en el papel llegaba a tener un affaire con Nina) y aumentado la preponderancia de la hija adolescente. También, y quizás en una de las pocas decisiones acertadas, el film se ha decantado por un desenlace mucho más explícito, truculento y sangriento que el de la novela. Un golpe de efecto que quedaba diluido, y ahora aporta bastante más al clímax final.

Quienes encuentren en La empleada una película valiente, riesgosa y audaz, son portadores de un optimismo enorme, clave para ver cine en estos tiempos. Quienes descubran una transcripción intrascendente y poco inspirada de un ya intrascendente y poco inspirado éxito editorial (como pasó no hace tanto con 50 sombras de Grey), lamentarán no haberse enterado antes de lo que iban a ver.

Las reseñas editoriales consignan que, hasta el momento, hay tres libros más de La empleada, por lo que la posibilidad de una saga cinematográfica continúa vigente. Están avisados.