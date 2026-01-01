La nueva película de Bob Esponja es un divertido viaje a los orígenes del personaje

Bob Esponja, la película: En busca de los pantalones cuadrados (The SpongeBob Movie: Search for Square Pants, Estados Unidos/2025). Dirección: Derek Drymon. Guión: Pam Brady y Matt Lieberman, basado en los personajes creados por Stephen Hillenburg. Fotografía: Peter Lyons Collister. Música: John Debney. Edición: Wyatt Jones. Con las voces originales de Tom Kenny, Mark Hamill, Bill Fagerbakke, Clancy Brown y Regina King. Distribuidora: UIP. Duración: 88 minutos. Calificación: apta para todo público. Nuestra opinión: muy buena.

Nada hubiese gratificado más a Stephen Hillenburg que comprobar una vez más la extraordinaria y plena vigencia de su máxima creación, un personaje animado que desde el fondo del mar se ganó un lugar privilegiado en la cultura pop de nuestro tiempo. Hillenburg, el inspirado inventor de Bob Esponja, falleció prematuramente en 2018, a los 57 años, pero su legado se mantiene en manos de algunos de sus más inspirados colaboradores. Al menos eso es lo que vemos en este nuevo largometraje, el cuarto en la historia del personaje.

Drymon es un veterano de la serie animada que puso en marcha un recorrido de 26 exitosos años. Y su mayor mérito es muy fácil de entender: solo tuvo que alejarse de las pretensiones digitales de la tercera película (la olvidable Bob Esponja, al rescate de 2020) y volver a las fuentes originales. Nada más y nada menos que un regreso al surrealista mundo submarino de Fondo de Bikini sin necesidad de estar atentos a las herramientas digitales que a menudo terminan afeando o despojando de identidad visual a las mejores creaciones animadas.

No es que se desprecie ni mucho menos en este caso el uso de los dispositivos digitales. Buena parte de la explicación aparece en el nuevo y excelente corto navideño de Las Tortugas Ninja (Chrome Alone 2 – Lost in New Jersey) que se proyecta en todas las funciones de cine antes de la nueva película de Bob Esponja. Con una trama que se ríe con mucha inteligencia de los usos y abusos de la inteligencia artificial, el corto saca lo mejor de un cruce virtuoso entre la animación tradicional en 2D y la digital. Y esta fusión, que al ponerse en movimiento también parece utilizar las fórmulas artesanales del stop motion, es un viaje actualizado al corazón originario de la historia.

La nueva película de Bob Esponja sigue esa línea de confluencia entre lo clásico y lo novedoso. En busca de los pantalones cuadrados podría incluirse en cualquier antología de los mejores episodios de la serie, solo que en este caso dura menos de 90 minutos. Y desde su espíritu de relato de crecimiento puede ser fácilmente comprendida, disfrutada y sobre todo compartida por espectadores de varias generaciones, más grandes o más chicos.

Aquí le toca a nuestro pequeño, ingenuo y atolondrado héroe amarillo querer demostrar a toda prueba, sin importar los costos, que puede convertirse en un pirata. La búsqueda de ese anhelo lo lleva a cruzarse nada menos que con el Holandés Errante, el barco atrapado por una maldición que lo obliga a navegar como un eterno fantasma, un recuerdo que nos lleva de inmediato a las películas de Piratas del Caribe, cuyos mejores momentos de humor delirante y lisérgico tienen bastante que ver con el mundo surrealista de Bob Esponja.

Lo que perdura en esta película es la letra y el espíritu originales de la serie. El accidentado sueño de Bob Esponja viaja por un camino de chistes verbales y visuales que casi siempre funcionan. Esos gags, como marca la tradición, llegan cuando menos lo esperamos. Su eficacia responde justamente a eso: son repentinos, inesperados.

Mientras tanto, Patricio, Calamardo y Don Cangrejo reaparecen a la misma altura. La aventura no sería la misma sin ellos, por más que la peripecia del pobre Bob Esponja, un chico que nos enternece cada vez que trata de alcanzar la altura necesaria para cumplir sus sueños, está en el centro de todo. Pero el que se divierte más que todos es Mark Hamill, primero poniéndole voz y luego presencia física en carne y hueso al capitán del barco fantasma. Las versiones subtituladas (que casi no estarán disponibles en los cines) mejoran por supuesto toda la experiencia.