De qué se trata Sniff, la película que reunirá a Al Pacino, Morgan Freeman, Helen Mirren y Danny DeVito

Un futuro proyecto en cine contará con un elenco de lujo, que reunirá a varias leyendas del Hollywood actual. Al Pacino, Helen Mirren, Morgan Freeman y Danny DeVito compartirán pantalla en Sniff, un film que se presenta como un original relato noir.

Según informó Variety, el director Taylor Hackford, responsable de El abogado del diablo y Ray, avanza en la concreción de este largometraje, que gira alrededor de un veterano detective llamado Joe Mulwray (interpretado por Freeman), quien junto a su compañero William Keys (DeVito), debe llevar adelante una investigación en un hogar de retiro de lujo . En ese lugar, aparecen muertos dos residentes, en causas que podrían dar pistas sobre un doble homicidio.

Si bien en un comienzo la dupla protagonista cree estar ante un típico caso de asesinato, a medida que avancen en sus pericias y conozcan a las extravagantes personalidad que allí viven los detectives descubrirán que todo es mucho más complejo de lo que creían. Porque detrás de ese lugar aparentemente ideal, se esconde un mundo atravesado por los asesinatos por encargo, las drogas, y toda clase de negocios turbios, manejados por alguien llamado Harvey Stride (Pacino), junto a una carismática femme fatale conocida como La araña (Mirren).

Helen Mirren y Danny DeVito también serán de la partida

La mirada de Hackford, tiene que ver con rendirle homenaje a los viejos relatos noir, un género que en Hollywood siempre fue de los más atractivos pero que desde hace tiempo no encuentra grandes exponentes. El reciente éxito que tuvo Entre navajas y secretos, otro film policial de planteo clásico que se convirtió en un fenómeno de taquilla, le permite a la industria mirar nuevamente con buenos ojos las historias de misterios, asesinatos, y hombres convertidos en el eje de peligrosos submundos en los que nada es como aparenta.

En una reciente entrevista, el director confesó qué fue lo que más le llamó la atención de este film: “Siempre fui un gran fan de los noir, pero nunca tuve la posibilidad de hacer uno. Cuando me enviaron este guion, quedé encantado. Me gustó la idea de contextualizar un noir en un lujoso centro de retiro, como los que están proliferando en todo Estados Unidos, donde hay mucho dinero, y personas deseando vivir en ambientes agradables . Y si bien esas descripciones son las típicas de las publicidades, el guionista Tom Grey hizo el trabajo de rasguñar qué es lo que acecha desde las entrañas de esos lugares. Cuando leí la historia, pensé que la idea era brillante, y que ahí estaba la naturaleza de un buen relato de crimen”.

El actor se pondrá en la piel de Joe Mulwray, un detective que debe investigar un doble homicidio en una comunidad de retiro Archivo

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más atractivos de Sniff es su elenco. Pacino, Freeman, Mirren y DeVito convocan por el solo peso de sus nombres, y la posibilidad de verlos a todos en un proyecto en conjunto, será un verdadero disfrute para quienes siguen la carrera de estos intérpretes. El director confesó que al momento de escribir la historia, el guionista Tom Grey siempre pensó en Freeman como el protagonista, como así también a Pacino y Mirren en los roles de un poderoso criminal y su compañera, respectivamente. Y Hackford expresó el entusiasmo que le significaba trabajar junto a estas estrellas: “Se trata de personas a las que conozco muy bien. Yo trabajé con Al y Helen, Danny es un amigo, y a Morgan lo traté varias veces, y siempre me habló sobre las ganas que tenía de trabajar con Helen. Entonces le dije que íbamos a intentar cumplirle ese sueño. Y por suerte, me alcanzó con leer la primera página del guion para comprender que ellos eran los nombres que mejor encajaban en este proyecto”.

Lejos de estar quietos en el marco de la actual pandemia de coronavirus, las estrellas de Sniff están ocupadas no solo con este film, sino también con otros largometrajes que tienen en carpeta. Morgan Freeman el año que viene estrenará dos películas, Hate to See You Go y Muti (en donde también interpreta a un detective), Pacino por su parte formará parte de la esperada La casa Gucci, y Helen Mirren paseará por el universo de los héroes DC en la secuela de Shazam. Por su parte, Danny DeVito integrará el elenco de Triplets, la secuela de Gemelos en donde compartirá pantalla una vez más con Arnold Schwarzenegger, y con Eddie Murphy como la nueva incorporación.

De momento, Sniff tiene su estreno pautado para el transcurso de 2022.

LA NACION