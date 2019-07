De Ripley al Arrowverse y Cats, las novedades que dejó Comic-Con

El elenco de Supergirl, encabezado por Melissa Benoist, en su charla con los fans en Comic Con Fuente: AP

SAN DIEGO, California. " Podemos hablar del trailer deTop Gun. ¡Guau! O de Cats, que seguramente los furries (las personas a las que les gusta vestirse con trajes de peluche de animales) deben estar contentos. Pero no, tengo que hablar de Batman", comenta poniéndose jocosamente en serio Troy Baker, el actor que presenta LEGO Batman DC: Family Matters, un largometraje animado directo a DVD y streaming que debuta en agosto en los Estados Unidos. Baker, es Dios en la Comic-Con de esta ciudad, que creció de ser una reunión de unos pocos cientos en el Hotel Cortez hasta la megaempresa que es hoy, que convoca a más 150.000 personas cada julio a todo tipo de fenómenos de culto, desde el cine y la TV a su origen, los comics. Tanto ha sido el éxito de la fórmula de Comic-Con que hoy es apenas la nave nodriza de un culto que se replica en otras ciudades del mundo, como en Nueva York, cada octubre, y también en Buenos Aires.

Baker fue la voz de Batman en diversos proyectos animados, fue el Joker en otro, reemplazando a Mark Hamill, y es uno de los actores indiscutidos y más convocantes de los videojuegos: The Last of Us, Bioshock, el nuevo Mortal Kombat y ahora Death Stranding de Hideo Kojima, el inventor de la saga Metal Gear hace 25 años, que presentó hace poco su nuevo producto. En Death Stranding actúan Norman Reedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Hannibal) y Guillermo del Toro. Sí, el director mexicano actúa en el video y es muy amigo de Kojima. Unos pocos afortunados lo vieron paseando el salón de exhibidores el sábado como cualquier otro visitante. Sin seguridad, ni asistentes, secretarios ni nada sino como cualquier otro fan de las "artes populares" como se las denomina en Comic-Con, que este año cumple medio siglo.

Más allá de los megaanuncios de Marvel, que presentó a los elencos y los detalles de sus películas para los próximos dos años o la mencionada presencia de Tom Cruise de sorpresa en el panel de Paramount, Comic-Con pertenece a los fans. En uno de los stands para coleccionistas, un cartel informa orgullosamente que un muñequito Obi-Wan original de 1977 se acaba de vender en 76.500 dólares. La gente hace cola desde la mañana no solo para ver una estrella de Hollywood sino para adquirir el LEGO exclusivo de Capitana Marvel que solo de venderá acá. Y así cada fabricante de juguetes, especialmente los Funko Pops! -tan de moda ahora- y las diversas variedades de muñecos Batman, quien también cumple años ( ochenta, para ser precisos) de Mattel-Hasbro. Pero también licenciatarias más chicas, que saben que ponerle a un artículo el sticker de "Exclusivo Comic-Con 50 años" es garantía de arremolinamiento de gente.

Los fans también se dieron cita en varios de los paneles y presentaciones de series de TV. Los estudios de Hollywood, salvo los mencionados Marvel y Paramount, decidieron no venir a presentar sus novedades, dejando libre varias de las vacantes para que los asistentes pudieraran enterarse de las siguientes novedades:

Crisis on Infinite Earths: el acontecimiento televisivo del año

Allá por 1985, DC Comics decidió hacer borrón y cuenta nueva de más cuatro décadas de cómics, que habían dejado líneas de tiempo arbitrarias, personajes cruzados, historias absurdas e inconsistencias narrativas varias. Los doce números de Crisis on Infinite Earths son una piedra fundacional para los fans de DC y un clásico de los cómics en general. Greg Berlanti, el productor del llamado Arrowverse, que comprende las series de Warner Arrow, The Flash, Supergirl, DC´s Legends of Tomorrow y la inminente Batwoman, anunció a que a fin de año usarán su trama para realizar su tradicional crossover, en el que la acción reunirá a los personajes de las cinco series en cinco episodios. Berlanti había hecho algo similar con Elseworlds hace dos años. La novedad anunciada en Comic-Con no es solo que Tyler Hoechlin será nuevamente Superman (ya lo vimos en Supergirl) sino que Brandon Routh, que interpreta a Átomo en Legends of Tomorrow, se pondrá la capa del Hombre de Acero como lo hizo en la película Superman regresa (2006), de Bryan Singer. Crisis on Infinite Earths trata sobre universos paralelos y no sorprendería que haya dos versiones del mismo personaje, ejemplificados en los dos Superman. Como frutilla del postre, también se anunció en el panel que Burt Ward -el Robin de la serie clásica de los sesenta- también estará en el crossover aunque interpretando a un personaje aún no confirmado.

Pennyworth, el mayordomo como héroe

Desde hace varios años Comic-Con es el lugar de las "activaciones". Esta palabra, proveniente del vocabulario del marketing, se refiere a cualquier actividad promocional donde el fan interactúa de alguna manera con lo que se quiere vender. Puede ser una foto en stand con el fondo de la serie o la película o algo más elaborado como en Comic-Con, que incluye la fabricación de estructuras enteras, semejantes a edificios, donde el fan entra y realiza diversas actividades y se gana premios. Una de ellas estuvo dedicada a Pennyworth -que en América latina se verá en la plataforma StarzPlay- para la que se transformó un local en un bar de los años 60. La serie, del productor Bruno Heller de Gotham, es una precuela de la esa ficción, y cuenta la historia de un joven militar en Londres que se convertirá en el mayordomo y confidente de Bruce Wayne en su adultez. Protagonizada por Jack Bannon, la primera temporada tiene diez episodios.

Bruce Campbell, conductor de la nueva versión de "Créase o no, de Ripley"

Vuelve Aunque usted no lo crea

"Aunque usted no lo crea" era la frase final que escuchabámos via doblaje de Jack Palance, el actor que fuera convocado para presentar la serie de los ochenta. Basada en varios artículos períodisticos de 1918 creados por Robert Ripley, escritor, dibujante y coleccionista de curiosidades, la serie se transmitió en 1949 y después en la versión que conocemos en la TV abierta argentina, entre 1982 y 1986, por Canal 9. La versión 2019 tiene a Bruce Campbell, el actor de culto de la saga Evil Dead, presentando curiosidades del reino animal y personajes estrafalarios de todo el mundo con su humor ácido y bobalicón. En la presentación de prensa, Campbell práctimente hizo un show de stand up. Creáse o no se verá por Travel Channel en Estados Unidos y todavía no tiene fecha de estreno en la Argentina.

The Walking Dead es inmortal

Ya en su décima temporada, The Walking Dead sigue más fuerte que nunca. A los 16 capítulos que se transmitirán en dos partes por AMC -la primera, en octubre; la segunda, en febrero- la franquicia sigue con Fear of The Walking Dead, una tercera serie anunciada y una película distribuida en el cine por Universal donde se verá qué fue de la vida de Rick (Andrew Lincoln) desde la temporada nueve.

Para la década, la serie madre toma del cómic el arco "La guerra de los susurradores", villanos presentados en la temporada anterior. Disfrazados con piel de zombi, los Susurradores son liderados por Alfa (Samantha Morton) y Beta (Ryan Hurst) y prometen una masacre "como nunca se vio antes. Hay una escena en un campo de batalla donde no se diferenciaba los cadáveres de mentira con los actores", recuerda Hurst en la presentación a la prensa. Greg Nicotero, productor, ocasional director y jefe de maquillaje enarbola con orgullo que "hemos desarrollado una nueva técnica de piel semitransparente por lo que los caminantes se van a ver aun más grotescos que nunca". Jeffrey Dean Morgan, quien interpreta a Negan, habló de su camino de redención. "Siempre va a haber gente que lo odie, y está bien. Pero creo que él puede llegar a convertirse en un buen tipo".

Norman Reedus (Daryl) es uno de los pocos actores que está desde el comienzo: "Me acuerdo que Daryl al principio miraba para abajo. Estaba avergonzado y no sabía cómo comportarse socialmente. No te digo que ahora es un caballero, pero sí se ha a convertido en un líder pese a él mismo. Y es algo que le tomó diez años, no fue un cambio de la noche a la mañana". Consultado por si alguna vez, ya que es un veterano, le gustaría dirigir un episodio, dudó. "No creo. Cada episodio lleva horas de planificación y todo el mundo está pendiente de tus decisiones. No te podés relajar". Pero al final aflojó un poco y se sinceró. "Pero sí, me gustaría. Uno donde Daryl no esté tan presente, porque no se cómo haría para dirigirme a mí mismo. Pero ¿por qué no?".