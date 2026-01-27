¿Qué se sabe de la muerte del actor de doblaje Alexis Ortega, la voz de Spiderman?

Este lunes se conoció la triste noticia de la muerte de Alexis Ortega a los 38 años. El actor de doblaje mexicano le dio voz a varios personajes relevantes a nivel mundial para América Latina, como es el caso del Spiderman que interpreta Tom Holland en las películas de Marvel.

ALDA Awards comunicó la noticia sobre la muerte de Alexis Ortega X

La noticia fue difundida por ALDA Awards, la premiación dedicada al doblaje de animé en español latino. “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos por sus increíbles interpretaciones”, informaron a través de la publicación en su cuenta de X.

Por el momento, no se conoce el motivo del deceso y tampoco hay indicios previos de enfermedades graves. Ortega estuvo activo en redes hasta el año pasado, donde compartía imágenes de sus proyectos, pero también de sus viajes y de su vida cotidiana.

La última publicación que hizo en su cuenta de Instagram fue en noviembre, donde se mostró junto a su mascota, un perro llamado Nacho. “My doggo”, fue lo único que escribió bajo el post. Allí sus seguidores empezaron a expresar en los comentarios su tristeza ante la muerte del actor.

El último posteo en Instagram de Alexis Ortega junto a su mascota Instagram

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 en México. Profesionalmente, se empezó a desempeñar como actor en 2013. Su trabajo más reconocido es el de ponerle la voz al Spiderman de Tom Holland en las películas del MCU, como en Spider-Man: de regreso a casa y Avengers: Infinity War. También hizo el doblaje de Tadashi Hamada en el film Grandes héroes de Disney. Otras películas animadas a las que contribuyó fueron Cars 3 y Buscando a Dory.

Además de hacer doblajes de películas, Alexis Ortega hizo varios trabajos en la televisión. Su perfil de IMDb señala que se lo pudo ver en algunos capítulos de las series como El candidato (2020), Las viudas de los jueves (2023), La casa de las Flores (2018) y Luis Miguel: La serie (2018).