La pesadilla de Mickey Rourke: el desalojo, las deudas que se multiplican y una carrera en Hollywood que ya es historia

Corrían los años 80 y Mickey Rourke era una de las figuras más magnéticas de Hollywood. Su sensualidad, su rebeldía y su intensidad interpretativa poco común rápidamente lo convirtieron en uno de los actores más codiciados de su generación. Su consagración llegó con películas como Nueve semanas y media, donde su química con Kim Basinger lo transformó en un símbolo sexual de la época. Luego, vinieron títulos como Corazón satánico y Mariposas de la noche, en los que demostró su talento para encarnar personajes oscuros, vulnerables y complejos.

Mickey Rourke y Kim Basinger protagonizaron Nueve semanas y media

Por aquellos años, Rourke era considerado uno de los actores más prometedores de su generación. Directores y productores lo veían como una estrella destinada a dominar la pantalla gracias a esa intensidad casi salvaje que le aportaba a cada papel. Sin embargo, su personalidad indomable, sus conflictos con la industria y su decisión de abandonar momentáneamente el cine para dedicarse al boxeo terminaron alterando ese destino que parecía inevitable.

Así fue como, durante décadas, el actor se convirtió en una de las figuras más impredecibles de Hollywood: capaz de pasar del estrellato al ostracismo y de reinventarse una y otra vez. Ejemplo de ello fue cuando en 2008 resurgió de las cenizas con El luchador, una película donde interpretó a un luchador profesional que supo ser una estrella en los años 80 pero que, décadas después, vive aferrado a una fama que ya quedó atrás.

El luchador supuso el regreso a la pantalla de Mickey Rourke

Mientras la actuación de Rourke fue elogiada por la crítica, muchos vieron en Randy Robinson un reflejo de su propia historia. Es que este papel parece haberse convertido en una suerte de confesión cinematográfica para Mickey. Esa vulnerabilidad, ese cansancio y esa dignidad herida que reflejaba en pantalla era en realidad un retrato sobre el paso del tiempo, la fama perdida y la necesidad de seguir luchando; incluso cuando todo parece indicar que la pelea ya terminó.

Desde entonces, su presencia en pantalla ha sido irregular. Y en esos intentos por seguir en escena (y pagar sus deudas), en 2025 Mickey se animó a mostrar su vida 24/7 en la versión inglesa de de Big Brother Celebrity (Gran Hermano Celebrity). Sin embargo, su experiencia no fue la mejor. Según el propio reality, el “hermanito” realizó comentarios ofensivos dirigidos a la influencer JoJo Siwa, incluso con declaraciones sobre su orientación sexual y el uso de un insulto homofóbico. Tras algunas advertencias, Rourke y los productores acordaron de manera mutua su salida anticipada del programa.

Rourke durante su paso por el reality

A partir de esa controversial salida, sus apariciones públicas fueron esporádicas. Alguna que otra foto robada mientras paseaba a sus perros por el barrio o cuando, en enero pasado, fue visto con un look totalmente irreconocible, sacando sus pertenencias de su hogar en Los Ángeles. En los últimos meses, el artista de 73 años volvió a ser noticia por su delicado estado personal y financiero, donde enfrentó una orden de desalojo por una deuda de alquiler cercana a los 60.000 dólares.

Mickey Rourke pasea a su perro por Los Ángeles x17/The Grosby Group

De estrella a “moroso”

No es la primera vez que Rourke se enfrenta a un conflicto de esta naturaleza. En el año 2017, el actor vivía en un loft en Nueva York, y el propietario lo demandó por una deuda de alquiler que llegaba a los 30.000 dólares. Incluso trascendió que el actor había provocado severos daños en el inmueble.

A finales de 2025, la situación volvió a repetirse pero con la vivienda que Mickey alquilaba en el barrio Beverly Grove de Los Ángeles. El propietario del inmueble, Eric Goldie, inició un proceso de desalojo por falta de pago. Según documentos judiciales obtenidos por TMZ, el actor había alquilado la propiedad por unos 5.200 dólares mensuales, cifra que luego aumentó a 7.000 dólares, acumulando una deuda de alrededor de 59.100 dólares.

La casa de Los Ángeles que el actor tuvo que abandonar tras no pagar el alquiler Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Todo iba bien durante cinco o seis años, y luego dos canallas de Nueva York compraron la casa y no quisieron arreglar nada. Así que dije: ‘No pago el alquiler porque hay ratones y ratas, el suelo está podrido, en una bañera no hay agua, en dos lavabos diferentes no hay agua...”, reveló Rourke sobre los motivos que lo llevaron a convertirse en moroso.

Ante el incumplimiento, el dueño de la casa le envió una notificación formal para que pagara lo adeudado o abandonara la vivienda en un plazo de tres días. Además, le solicitó una compensación adicional para cubrir honorarios legales y posibles daños a la propiedad.

La situación tomó estado público y rápidamente generó preocupación entre sus seguidores. Ante la necesidad de una solución rápida, su manager lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de reunir 100.000 dólares para ayudarlo a evitar el desalojo. “La fama no protege contra las dificultades y el talento no garantiza la estabilidad. Esta recaudación de fondos se crea con su permiso para ayudarle a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que eso [el desalojo] suceda”, explicaba el texto compartido en la plataforma.

La colecta que buscaba sanear las finanzas de Mickey Rourke

La iniciativa se viralizó y en pocos días la recaudación superó ampliamente el monto requerido gracias a miles de fanáticos que quisieron ayudar a su ídolo.

La colecta que indignó a Rourke

Sin embargo, esto no fue bien visto por el propio Rourke, quien al enterarse de la iniciativa salió a negar su implicación en la recaudación. En un video difundido en sus redes sociales, el actor se mostró indignado y aseguró que jamás pidió ayuda económica. “Estoy realmente frustrado y confundido. Alguien creó algún tipo de fondo para que la gente done dinero como si fuera caridad, y ese no soy yo”, expresó mirando a cámara en compañía de su mascota, Lucky.

“Si necesitara dinero, preferiría no pedir ninguna maldita caridad. Preferiría meterme una pistola por el cu... y apretar el gatillo”, confesó avergonzado. “No sabría qué es una fundación GoFundMe ni en un millón de años. Mi vida es muy simple, no recurriría a fuentes externas como esa”, advirtió. Tras pedirle a sus seguidores que no donen más dinero, el actor aseguró que iba a reunirse con su abogado para decidir qué hacer al respecto. Segundos después, Mickey confirmó que le pidió “dinero prestado a un gran amigo” después de sufrir un revés financiero, pero aclaró que “nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie”, ya que no es su estilo.

“Solo se me ocurre una persona capaz de hacer algo así, y espero que no sea la persona en la que estoy pensando. Es humillante”, agregó molesto. Según informaron medios estadounidenses, la organizadora del crowdfunding fue su manager, Kimberly Hines. “Le dijimos: ‘Mickey, hay gente que quiere ayudarte’. Él respondió: ‘Genial’. No creo que lo entendiera, y ahora el asunto se ha convertido en un revuelo mediático, y se puso furioso”, le contó la representante a The Hollywood Reporter.

Irreconocible, una de las últimas imágenes del actor en la casa de Los Ángeles. En la imagen, se lo ve recibiendo un pedido de Taco Bell y víveres de Pavilions Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Esta foto es de principios de enero, donde el actor sorprendió con una imagen muy diferente a la habitual Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Tras aclarar que su intención era ayudarlo a encontrar un nuevo lugar donde quedarse, una empresa de mudanzas y un espacio para guardar sus pertenencias, explicó: “Mi asistente (Liya-Joelle Jones) lo inició para ayudar a Mickey, un gesto amable, ya que lo estaban obligando a irse de su casa. No fue con mala intención. El dinero no se ha ido a ninguna parte. Si Mickey decide que no lo quiere, se lo devolveremos a sus fans”.

Y eso es lo que estuvieron haciendo estos meses: devolver cada centavo a su dueño. “Todavía hay más de 90.000 dólares que deben ser reembolsados. Por favor, recuperen su dinero”, escribió Rourke en otro posteo.

Versiones cruzadas

A medida que la controversia crecía, el actor finalmente abandonó la vivienda que ocupaba desde hacía más de una década. Ahora bien, ¿se fue del hogar o fue desalojado? Mientras que algunas versiones aseguran que Rourke fue desalojado y que actualmente se encuentra viviendo de manera temporal en un hotel de West Hollywood, desde el entorno del artista dan otra versión. Según pudo saber LA NACION, Rourke se mudó por propia voluntad a un departamento que había encontrado con anterioridad y desmienten por completo que esté residiendo en un hotel.

A principios de enero, el actor mudó sus pertenencias tras la amenaza de desalojo Grosby group

Respecto al dinero recaudado, aseguran que éste ya fue devuelto a quiénes participaron de la colecta. Tras confirmar que la campaña fue organizada por su manager, la fuente en cuestión reveló que, si bien Rourke sigue trabajando con su representante, esa relación tiene fecha de vencimiento.

El fallo de la justicia que complica al actor

En las últimas horas, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles se expidió a favor del propietario Eric T. Goldie. La sentencia, que fue presentada el 9 de marzo, se dictó “por defecto”, lo que significa que el nominado al Oscar no respondió a la denuncia ni se defendió dentro del tiempo requerido por la ley de California. Como resultado, a Goldie se le concedió la posesión de la propiedad ubicada en Drexel Avenue, cancelando el contrato de alquiler. Con esta medida, el actor de La ciudad del pecado ya no tiene derecho legal a ocupar la casa.

Esta situación vuelve a poner en evidencia la montaña rusa que ha sido la vida de Rourke. Hoy, lejos del brillo de sus años dorados, el actor atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional: sin pantalla y en la calle. Eso sí, hay algo que a Mickey ni la justicia ni las deudas podrán arrebatarle y es el amor y el apoyo incondicional de miles de fanáticos dispuestos a ayudarlo.