Del musical de Spielberg y No miren arriba, con Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence, al policial argentino El cuento del tío

Desde hoy, seis nuevas películas se suman a la cartelera cinematográfica que, a esta altura del año, comienza a sumar algunos de sus títulos más destacados, aquellos que probablemente formarán parte de la temporada de premios que se entregarán al comienzo de 2022. Así, la nueva gran película de Steven Spielberg y un film protagonizado por casi todas las estrellas más reconocidas de Hollywood compartirán salas con un gigante perro rojo y tres propuestas del cine nacional. A continuación, qué dijeron los críticos de LA NACION sobre los estrenos de esta semana.

Amor sin barreras

Si bien la industria del cine suele tener a las remakes como uno de sus sustentos principales, el hecho de que sea Steven Spielberg quien sume una a su impresionante obra no deja de llamar la atención. Y que el material elegido sea el exitoso musical de 1962 resulta una apuesta creativa tan atrevida como exitosa. Así lo explica María Fernanda Mugica en su crítica: “Spielberg no copia a la película de Robert Wise y Jerome Robbins: la homenajea y le imprime su marca, sin renegar de la expresa artificialidad del género. La adaptación que Tony Kushner hizo de la obra de Arthur Laurents ofrece una nueva perspectiva sobre el material original, que actualizaba a Romeo y Julieta a fines de los 50. En la nueva versión no se trata de traer la historia al presente, sino de hacer una relectura de ese pasado de mediados del siglo XX. Un barrio y una ciudad en plena transformación, los conflictos raciales entre sus habitantes latinos y los hijos de inmigrantes europeos que se consideran los verdaderos norteamericanos, la forma en la que la policía trata a unos y a otros, el problema de la vivienda que se va encareciendo y expulsando a parte de la población; son todos temas que estaban presentes en el original, pero aquí se los representa de una manera que implica una reflexión sobre su persistencia y la imposibilidad, al menos hasta ahora, de superarlos”.

No miren arriba

Tráiler oficial de No miren arriba

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett y siguen las firmas. A este film dirigido por Adam McKay le sobran estrellas pero le falta mucho del humor y la sutileza que precisaba para ser una sátira robusta y significativa. La historia del par de estudiosos astrónomos que descubren la inminente colusión de un cometa que podría erradicar la vida en la Tierra deviene farsa política más preocupada por su mensaje antitrump que por contar una historia coherente y entretenida. Según la reseña de Natalia Trzenko, “este film -disponible en Netflix desde el 24- la balanza está claramente inclinada hacia el lado de las preocupaciones sobre el cambio climático, la política norteamericana, el poder de las corporaciones y el deterioro de las instituciones, mientras que el desarrollo de la trama parece una preocupación secundaria”.

Clifford, el gran perro rojo

Clifford el gran perro rojo.

La creación literaria de Norman Bridwell, que ya tuvo una exitosa versión animada, ahora reaparece en un film con actores y el enorme perro del título generado digitalmente, claro. El relato infantil sobre la niña que ama tanto a su perro rojo que su cariño lo hace crecer hasta los tres metros combina los elementos narrativos de su origen literario con una mirada más actual. En su crítica, Guillermo Courau detalla: “Las historias de Clifford, desde su nacimiento como libro infantil en adelante, siempre se destacaron por apuntar al universo infantil con espíritu educativo y de impartir una lección de vida. La película va por los mismos carriles, poniendo el acento en lo que significa para un chico ser diferente a los demás, no “encajar” en el mundo actual. A favor del guion hay que remarcar que la problemática está muy bien enmascarada en una trama aventurera, en la que Clifford y su “familia” deben escapar de un científico inescrupuloso (Tony Hale) que se quiere quedar con el animal para hacer experimentos genéticos”.

El perfecto David

Estrenos. El perfecto David.

Esta ópera prima del realizador Felipe Gómez Aparicio construye un relato denso por momentos asfixiante de la tóxica relación entre una madre artista y su hijo fisicoculturista, que modela su cuerpo a pedido de ella. El vínculo entre ambos, la manipulación de ella y la mansedumbre de él crean un cuadro complejo que explora también los bordes del deseo, la sexualidad reprimida y los límites del arte. Dice Alejandro Lingenti en su reseña: “Lo que parece a primera vista una película sobre el particular mundo del fisicoculturismo es mucho más que eso. El perfecto David es, antes que nada, la historia de una relación tóxica entre una madre extorsiva y un hijo nada proclive a la rebelión que se somete mansamente a su deseo. También es una mirada aguda sobre los caprichos del artista burgués: todo el esfuerzo agotador que el protagonista hace para modelar su cuerpo está relacionado con el proyecto delirante de esa mujer fría y egoísta (Umbra Colombo, muy precisa en el papel) que mide el tono de su musculatura como si se tratara de una mera figura esculpida en piedra y hace cálculos sobre la futura repercusión de su obra”.

El cuento del tío

Alejandra Flechner y Luis Ziembrowski en cuento del tío

Entre el costumbrismo, la comedia negra y el policial, esta película argentina logra contar con habilidad la historia de una familia constituida por aprovechadores y estafadores de poca monta que idean un plan para quedarse con la herencia de un tío rico que muere inesperadamente. Con varias inspiraciones que van de la popular Esperando la carroza a la más reciente Entre navajas y secretos, acierta con un guion que evita tediosas explicaciones. Como explica Milagros Amondaray en su crítica: “El cuento del tío es una película que va hacia adelante y que en sus 72 minutos no pierde el tiempo en presentaciones. Por el contrario, las figuras que comandan la historia se describen por sus acciones, en su gran mayoría repudiables, que giran en torno a un plan que consideran infalible: aprovechar la muerte en plena cena navideña de Rodo (Jorge D’Elia), el tío rico de la familia, para ocultar el cuerpo, fingir un secuestro, y pedirle el dinero del rescate a su esposa (Silvia Pérez), la única vía que encuentra el clan para salir de una cotidianidad oprimida por las deudas”.

Ese fin de semana

Ese fin de semana

Un viaje que es movimiento tanto físico como emocional. La protagonista de esta historia sensible debe lidiar con la distante relación que tiene con su hija y solucionar un conflicto económico del pasado. La directora, Mara Pescio, como escribe Adolfo C. Martínez en su reseña, “logró un film cálido que cuenta la historia de un reencuentro que se da en el mismo momento en que dos personas dejan de verse. Miss Bolivia, la protagonista, aporta suficiente ternura a su papel de madre”.